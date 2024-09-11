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حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي
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حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي
حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" حلقت فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، والبحر النرويجي، في إطار تدريبات... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T11:57+0000
2024-09-11T12:12+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-160" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية بالتحليق في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، والبحر النرويجي في إطار تدريبات "أوكيان-2024"".وخلال مهمة الطيران، وضع الطاقم مهمة تدريبية لشن غارات جوية بصواريخ "كروز" تطلق من الجو ضد أهداف وهمية للعدو. ورافق الطائرات مقاتلات من طراز "سو-35 إس" و "سو-30 إس إم"، وكانت مدة الرحلة أكثر من تسع ساعات.وأعلنت وزارة الدفاع، يوم أمس الثلاثاء، بدء المناورة الاستراتيجية المخطط لها "أوكيان-2024"، والتي ستستمر حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري. وتجرى المناورات بشكل ثنائي تحت القيادة العامة للقائد العام للبحرية الأدميرال، ألكسندر مويسيف.وتشمل المناورات، التي تجري في مياه المحيط الهادئ، والمحيط المتجمد الشمالي، والبحر الأبيض المتوسط، ​​وبحر قزوين، وبحر البلطيق، أكثر من 400 سفينة حربية وغواصات وسفن دعم الأسطول المساعدة، وأكثر من 120 طائرة ومروحية من الطيران البحري، والقوات الجوية، ونحو 7 آلاف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة، فضلا عن أكثر من 90 ألف عسكري.وتتمثل الأهداف الرئيسية للتمرين في اختبار مدى جاهزية قيادة التشكيلات، والتشكيلات البحرية لإدارة مجموعات متنوعة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل المهام التشغيلية غير القياسية، والاستخدام المعقد للأسلحة عالية الدقة، والواعدة والنماذج الحديثة للأسلحة والمعدات العسكرية خلال الجزء العملي من التمرين، بالإضافة إلى توسيع التفاعل مع القوات البحرية للدول الشريكة عند حل المهام المشتركة في البحر.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن بدء التدريب الاستراتيجي المجدول "أوكيان-2024" في المحيط الهادئ، والمحيط المتجمد الشمالي، والبحر الأبيض المتوسط، ​​وبحر قزوين، وبحر البلطيق.أمريكا تعتزم مراقبة التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة الدفاع الصينية: الفلبين "تدعو الذئاب" وأضحت "بيدقا" في أيدي جهات خارجية
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي, سلاح روسيا, سلاح روسيا

حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي

11:57 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 12:12 GMT 11.09.2024)
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-160" خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" حلقت فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، والبحر النرويجي، في إطار تدريبات "أوكيان-2024".
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-160" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية بالتحليق في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، والبحر النرويجي في إطار تدريبات "أوكيان-2024"".
وخلال مهمة الطيران، وضع الطاقم مهمة تدريبية لشن غارات جوية بصواريخ "كروز" تطلق من الجو ضد أهداف وهمية للعدو. ورافق الطائرات مقاتلات من طراز "سو-35 إس" و "سو-30 إس إم"، وكانت مدة الرحلة أكثر من تسع ساعات.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية تتم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
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وأعلنت وزارة الدفاع، يوم أمس الثلاثاء، بدء المناورة الاستراتيجية المخطط لها "أوكيان-2024"، والتي ستستمر حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري. وتجرى المناورات بشكل ثنائي تحت القيادة العامة للقائد العام للبحرية الأدميرال، ألكسندر مويسيف.
وتشمل المناورات، التي تجري في مياه المحيط الهادئ، والمحيط المتجمد الشمالي، والبحر الأبيض المتوسط، ​​وبحر قزوين، وبحر البلطيق، أكثر من 400 سفينة حربية وغواصات وسفن دعم الأسطول المساعدة، وأكثر من 120 طائرة ومروحية من الطيران البحري، والقوات الجوية، ونحو 7 آلاف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة، فضلا عن أكثر من 90 ألف عسكري.
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وتتمثل الأهداف الرئيسية للتمرين في اختبار مدى جاهزية قيادة التشكيلات، والتشكيلات البحرية لإدارة مجموعات متنوعة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل المهام التشغيلية غير القياسية، والاستخدام المعقد للأسلحة عالية الدقة، والواعدة والنماذج الحديثة للأسلحة والمعدات العسكرية خلال الجزء العملي من التمرين، بالإضافة إلى توسيع التفاعل مع القوات البحرية للدول الشريكة عند حل المهام المشتركة في البحر.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن بدء التدريب الاستراتيجي المجدول "أوكيان-2024" في المحيط الهادئ، والمحيط المتجمد الشمالي، والبحر الأبيض المتوسط، ​​وبحر قزوين، وبحر البلطيق.
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