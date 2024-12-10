https://sarabic.ae/20241210/3-تي-إس---25-رادار-روسي-مخصص-للسفن-الحربية-1095646380.html
"3 تي إس - 25"... رادار روسي مخصص للسفن الحربية
"3 تي إس - 25"... رادار روسي مخصص للسفن الحربية
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم وتزود سفنه بأحدث الأسلحة الهجومية والدفاعية، إضافة إلى وسائل الرصد المتطورة ومنها الرادار "3 تي إس - 25 إي". 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T06:58+0000
2024-12-10T06:58+0000
2024-12-10T06:58+0000
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وتم تصميم هذا الرادار لتوفير بيانات الأهداف المعادية للسفن الحربية باستخدام قنوات سلبية وإيجابية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويتولى هذا الرادار تنفيذ العديد من المهام على متن السفن الحربية، أبرزها:أبرز المواصفات الفنيةويمكن لهذا الرادار مقاومة أنظمة التشويش الإلكترونية المختلفة والعمل في ظروف البيئة البحرية المختلفة.ويستخدم هذا الرادار العديد من وسائل معالجة بيانات الأهداف لتحديد مواقعها وطبيعتها في الوقت المناسبة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
"3 تي إس - 25"... رادار روسي مخصص للسفن الحربية
تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم وتزود سفنه بأحدث الأسلحة الهجومية والدفاعية، إضافة إلى وسائل الرصد المتطورة ومنها الرادار "3 تي إس - 25 إي".
وتم تصميم هذا الرادار لتوفير بيانات الأهداف المعادية للسفن الحربية باستخدام قنوات سلبية وإيجابية، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويتولى هذا الرادار تنفيذ العديد من المهام على متن السفن الحربية، أبرزها:
الاستحواذ على الأهداف البحرية وتعقبها آليا.
رصد الأهداف عن طريق تعقب موجات الرادارات الخاصة بكل منها.
التعرف على الأهداف الصديقة لتجنب استهدافها.
مشاركة بيانات الأهداف المعادية مع أنظمة الدفاع الصاروخي الأخرى.
مشاركة بيانات الأهداف التي يتم رصدها مع أنظمة التحكم في النيران
ومراكز القيادة ووحدات الاستطلاع.
المساحة التي يمكن تغطيتها: 1000 متر مربع.
زاوية الرصد العادية: من 35 إلى 45 درجة.
مدى رصد أهداف السطح: من 50 إلى 500 كلم.
نسبة الخطأ في تحديد موقع الهدف: من 5 إلى 20 %.
ويمكن لهذا الرادار مقاومة أنظمة التشويش الإلكترونية المختلفة والعمل في ظروف البيئة البحرية المختلفة.
ويستخدم هذا الرادار العديد من وسائل معالجة بيانات الأهداف
لتحديد مواقعها وطبيعتها في الوقت المناسبة.