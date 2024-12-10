"3 تي إس - 25"... رادار روسي مخصص للسفن الحربية

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الاستخبارات الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية على حافة الانهيار
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ع الموجة مع ايلي
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151 د
مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
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09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
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13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
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"3 تي إس - 25"... رادار روسي مخصص للسفن الحربية
"3 تي إس - 25"... رادار روسي مخصص للسفن الحربية
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم وتزود سفنه بأحدث الأسلحة الهجومية والدفاعية، إضافة إلى وسائل الرصد المتطورة ومنها الرادار "3 تي إس - 25 إي". 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T06:58+0000
2024-12-10T06:58+0000
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وتم تصميم هذا الرادار لتوفير بيانات الأهداف المعادية للسفن الحربية باستخدام قنوات سلبية وإيجابية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويتولى هذا الرادار تنفيذ العديد من المهام على متن السفن الحربية، أبرزها:أبرز المواصفات الفنيةويمكن لهذا الرادار مقاومة أنظمة التشويش الإلكترونية المختلفة والعمل في ظروف البيئة البحرية المختلفة.ويستخدم هذا الرادار العديد من وسائل معالجة بيانات الأهداف لتحديد مواقعها وطبيعتها في الوقت المناسبة.
https://sarabic.ae/20240827/3-رادارات-روسية-تكشف-مواقع-إطلاق-قذائف-المدفعية-والهاون-1092132628.html
https://sarabic.ae/20240701/قاتلة-المسيرات-سفينة-الصواريخ-إم-آر-كي-الروسية-تتسلح-بأنظمة-بانتسير-ودويتو--1090356383.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

"3 تي إس - 25"... رادار روسي مخصص للسفن الحربية

06:58 GMT 10.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوررادار روسي للسفن الحربية
رادار روسي للسفن الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Sputnik
/
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تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم وتزود سفنه بأحدث الأسلحة الهجومية والدفاعية، إضافة إلى وسائل الرصد المتطورة ومنها الرادار "3 تي إس - 25 إي".
وتم تصميم هذا الرادار لتوفير بيانات الأهداف المعادية للسفن الحربية باستخدام قنوات سلبية وإيجابية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
بودليت - إي... رادار روسي ثلاثي الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
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27 أغسطس, 11:56 GMT
ويتولى هذا الرادار تنفيذ العديد من المهام على متن السفن الحربية، أبرزها:
الاستحواذ على الأهداف البحرية وتعقبها آليا.
رصد الأهداف عن طريق تعقب موجات الرادارات الخاصة بكل منها.
التعرف على الأهداف الصديقة لتجنب استهدافها.
مشاركة بيانات الأهداف المعادية مع أنظمة الدفاع الصاروخي الأخرى.
مشاركة بيانات الأهداف التي يتم رصدها مع أنظمة التحكم في النيران ومراكز القيادة ووحدات الاستطلاع.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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1 يوليو, 09:51 GMT

أبرز المواصفات الفنية

المساحة التي يمكن تغطيتها: 1000 متر مربع.
زاوية الرصد العادية: من 35 إلى 45 درجة.
مدى رصد أهداف السطح: من 50 إلى 500 كلم.
نسبة الخطأ في تحديد موقع الهدف: من 5 إلى 20 %.
ويمكن لهذا الرادار مقاومة أنظمة التشويش الإلكترونية المختلفة والعمل في ظروف البيئة البحرية المختلفة.
ويستخدم هذا الرادار العديد من وسائل معالجة بيانات الأهداف لتحديد مواقعها وطبيعتها في الوقت المناسبة.
© Sputnikكريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
كريدو - إم 1... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
كريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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