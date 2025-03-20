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روسيا وباكستان تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر العرب... فيديو
روسيا وباكستان تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر العرب... فيديو
سبوتنيك عربي
أجرت مفرزة من سفن البحرية الروسية، اليوم الخميس، مناورة بحرية مشتركة مع البحرية الباكستانية في بحر العرب. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T06:57+0000
2025-03-20T06:57+0000
2025-03-20T07:13+0000
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ونفذت المفرزة الروسية، التي تتكون من الفرقاطات "رزكي" و"غيروي روسيسكوي فيديراتسي ألدار تسيدينجابوف" وناقلة البحر المتوسطة "بيتشينغا" من أسطول المحيط الهادئ، مناورات بحرية مشتركة من نوع "باسيكس" بعنوان "أرافيسكي موسون" مع بحرية في جمهورية باكستان الإسلامية.وخلال التمرين، عملت السفن من البلدين على مهام المناورة التكتيكية، وحاكت صد هجمات من قبل "زوارق معادية غير مأهولة".بعد ذلك، أجرت الطواقم تمرينا للدفاع الجوي، حيث قامت الطائرات المقاتلة الباكستانية وطائرات الدوريات بمحاكاة عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للسفن.وانتهت المناورات المشتركة بتحرير سفينة تم تصويرها على أنها واقعة تحت سيطرة الإرهابيين، والتي لعبت دورها ناقلة النفط "بيشينغا".بمشاركة روسيا والصين وأمريكا... انطلاق مناورات "كومودو-2025" البحرية... فيديوروسيا تطور منهجية جديدة لتصميم أجهزة الدفع الموجهة للسفن
https://sarabic.ae/20250310/مناورات-روسيا-والصين-وإيران-ما-حجم-القوة-البحرية-للدول-الثلاث-1098562100.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, باكستان, رصد عسكري, العالم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, باكستان, رصد عسكري, العالم, الأخبار
روسيا وباكستان تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر العرب... فيديو
06:57 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 07:13 GMT 20.03.2025)
أجرت مفرزة من سفن البحرية الروسية، اليوم الخميس، مناورة بحرية مشتركة مع البحرية الباكستانية في بحر العرب.
ونفذت المفرزة الروسية، التي تتكون من الفرقاطات "رزكي" و"غيروي روسيسكوي فيديراتسي ألدار تسيدينجابوف" وناقلة البحر المتوسطة "بيتشينغا" من أسطول المحيط الهادئ، مناورات بحرية مشتركة من نوع "باسيكس" بعنوان "أرافيسكي موسون" مع بحرية في جمهورية باكستان الإسلامية.
بعد مغادرة ميناء كراتشي، شكلت سفن أسطول المحيط الهادئ مفرزة مشتركة مع الفرقاطة الباكستانية "شاه جهان" والكورفيت "تابوك".
وخلال التمرين، عملت السفن من البلدين على مهام المناورة التكتيكية، وحاكت صد هجمات من قبل "زوارق معادية غير مأهولة".
بعد ذلك، أجرت الطواقم تمرينا للدفاع الجوي، حيث قامت الطائرات المقاتلة الباكستانية وطائرات الدوريات بمحاكاة عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للسفن.
وانتهت المناورات المشتركة بتحرير سفينة
تم تصويرها على أنها واقعة تحت سيطرة الإرهابيين، والتي لعبت دورها ناقلة النفط "بيشينغا".