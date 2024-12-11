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https://sarabic.ae/20241211/روسيا-تطور-منهجية-جديدة-لتصميم-أجهزة-الدفع-الموجهة-للسفن-1095693595.html
روسيا تطور منهجية جديدة لتصميم أجهزة الدفع الموجهة للسفن
روسيا تطور منهجية جديدة لتصميم أجهزة الدفع الموجهة للسفن
سبوتنيك عربي
طور علماء روس منهجية جديدة لتصميم جزء مهم لأجهزة الدفع في السفن، والذي سيجعل من الممكن تصميم الأصول العائمة بشكل أكثر كفاءة والتخلي عن استخدام الإمدادات... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وقال باحثون من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية التقنية البحرية إن أجهزة الدفع هي جزء لا يتجزأ من السفينة الحديثة، وتسمح للسفن المختلفة بإجراء مناورات معقدة في مناطق مائية محدودة، أي في المضايق أو القنوات أو الموانئ الضيقة حيث تكون مساحة المناورة محدودة بشكل كبير.وأوضح باحثون من كلية الهندسة المتقدمة (ESS) في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية الطبية، أنه تم تصميم أجهزة الدفع في روسيا لفترة طويلة من قبل مهندسين من دون منهجية، فقط على أساس خبرتهم الخاصة.ولفت العلماء أن الهدف العالمي هو إنشاء أجهزة محلية ليست أقل شأنا من نظيراتها العالمية من حيث الخصائص، ومع ذلك، فإن هذه التقنية ليست سوى الخطوة الأولى."غير قابلة للشفاء"... واحد من كل 5 أشخاص مصابون بعدوى منقولة جنسيانهج علمي جديد يكشف عن نقص الأكسجة في إصابات الدماغ الخطيرة
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روسيا

روسيا تطور منهجية جديدة لتصميم أجهزة الدفع الموجهة للسفن

12:51 GMT 11.12.2024
© Getty Images / Andrew Holtروسيا تطور منهجية جديدة لتصميم أجهزة الدفع الموجهة للسفن
روسيا تطور منهجية جديدة لتصميم أجهزة الدفع الموجهة للسفن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Getty Images / Andrew Holt
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طور علماء روس منهجية جديدة لتصميم جزء مهم لأجهزة الدفع في السفن، والذي سيجعل من الممكن تصميم الأصول العائمة بشكل أكثر كفاءة والتخلي عن استخدام الإمدادات الأجنبية.
وقال باحثون من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية التقنية البحرية إن أجهزة الدفع هي جزء لا يتجزأ من السفينة الحديثة، وتسمح للسفن المختلفة بإجراء مناورات معقدة في مناطق مائية محدودة، أي في المضايق أو القنوات أو الموانئ الضيقة حيث تكون مساحة المناورة محدودة بشكل كبير.

وأشار العلماء إلى أن ذلك مهم بشكل خاص أثناء التعدين البحري، بالإضافة إلى ذلك، تمكن أجهزة الدفع العديد من السفن (بما في ذلك سفن الركاب) من الرسو والإقلاع بشكل أسرع، مما يقلل من تكاليف عمليات الإرساء.

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وأوضح باحثون من كلية الهندسة المتقدمة (ESS) في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية الطبية، أنه تم تصميم أجهزة الدفع في روسيا لفترة طويلة من قبل مهندسين من دون منهجية، فقط على أساس خبرتهم الخاصة.

وطور العلماء تقنية جديدة لإنشاء مثل هذه الأجهزة، مما يسد هذه الفجوة ويبسط التصميم، ووفقا لهم، فإن هذا سيساعد الشركات المصنعة على تقليل الاعتماد على الإمدادات الأجنبية وتعزيز الاستقلال التكنولوجي لهذه الصناعة.

ولفت العلماء أن الهدف العالمي هو إنشاء أجهزة محلية ليست أقل شأنا من نظيراتها العالمية من حيث الخصائص، ومع ذلك، فإن هذه التقنية ليست سوى الخطوة الأولى.
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