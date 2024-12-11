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https://sarabic.ae/20241211/غير-قابلة-للشفاء-واحد-من-كل-5-أشخاص-مصابون-بعدوى-منقولة-جنسيا-1095690268.html
"غير قابلة للشفاء"... واحد من كل 5 أشخاص مصابون بعدوى منقولة جنسيا
"غير قابلة للشفاء"... واحد من كل 5 أشخاص مصابون بعدوى منقولة جنسيا
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة جديدة أن الهربس التناسلي، هو أكثر أنواع العدوى، المنقولة جنسيًا، شيوعًا في العالم، ولا يوجد له علاج، ويستمر مدى الحياة. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T10:51+0000
2024-12-11T10:51+0000
مجتمع
الصحة
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ووفقاً لأحدث البيانات من عام 2020، يعيش حالياً ما يقرب من 900 مليون شخص حول العالم مصابين بالهربس التناسلي.وهذا يصل إلى نحو 24 في المئة من الأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، والذين يتأثرون بهذه الحالة غير القابلة للشفاء.ويتسبب فيروس الهربس البسيط من النوع 1 عادةً، في ظهور تقرحات البرد في الفم وحوله فقط، ولكن يمكن أن ينتقل عن طريق النشاط الجنسي ويسبب الهربس التناسلي لدى الأشخاص الذين لم يصبوا بعدوى فموية سابقة، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".ولوضع الأرقام المتعلقة بالهربس التناسلي في المنظور الصحيح، أفادت منظمة الصحة العالمية، عن وجود 129 مليون حالة جديدة من الكلاميديا ​​في عام 2020، وهو مرض آخر شائع للغاية ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.ويخلص مؤلفو التحليل، بقيادة عالمة الأوبئة منال حرفوش من كلية طب وايل كورنيل في قطر، وهي فرع من جامعة كورنيل، إلى أن "تدابير الوقاية والعلاج الجديدة ... مطلوبة بشكل حاسم للسيطرة على عدوى فيروس الهربس البسيط والحد من العبء المرضي المصاحب".قد يكون تشخيص الهربس التناسلي وتتبعه صعبًا للغاية، حيث لا تأتي العدوى غالبًا بأي أعراض، وتكون النتائج الخاطئة في اختبارات الدم شائعة، لا يدرك معظم الناس أنهم يحملون الفيروس شديد العدوى، والذي ينتشر عن طريق ملامسة القروح أو سوائل الجسم.في التحليل الحالي، كان العدد المقدر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، والذين يعانون من نوبة واحدة على الأقل من مرض القرحة التناسلية المنسوبة إلى فيروس الهربس البسيط 188 مليونًا، لفيروس الهربس البسيط 2 و17 مليونًا لفيروس الهربس البسيط 1.إلى جانب الألم والانزعاج الناجمين عن القرحة التناسلية، يمكن أن تزيد العدوى الفيروسية أيضًا من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز، ويمكن أن تعرض حياة الأطفال حديثي الولادة للخطر.ومع ذلك، تقول حرفوش وزملاؤها، إن "برامج محددة للوقاية من فيروس الهربس البسيط، والسيطرة عليه لا وجود لها تقريبًا، حتى في البلدان الغنية بالموارد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الافتقار إلى الأدوات اللازمة، لمعالجة مثل هذه العدوى المنتشرة للغاية، والتي غالبًا ما تكون بدون أعراض، وغير قابلة للشفاء على مستوى السكان".في حين أن الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تعالج هذه العدوى المتكررة إلى حد ما، وتقلل من مدتها وشدتها، إلا أنها لا تستطيع علاج الحالة، ولا تعمل مع الجميع.سر الارتفاع السريع لدرجات الحرارة في العالم.. علماء يكشفون اللغزدولة مهددة بكارثة بسبب ارتفاع درجة الحرارة
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https://sarabic.ae/20241205/علماء-يكشفون-عن-3-عوامل-تساهم-في-الوقاية-من-الخرف-1095523723.html
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الصحة
الصحة

"غير قابلة للشفاء"... واحد من كل 5 أشخاص مصابون بعدوى منقولة جنسيا

10:51 GMT 11.12.2024
© Photo / unsplash/Fusion Medical Animationفيروس
فيروس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Photo / unsplash/Fusion Medical Animation
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أكدت دراسة جديدة أن الهربس التناسلي، هو أكثر أنواع العدوى، المنقولة جنسيًا، شيوعًا في العالم، ولا يوجد له علاج، ويستمر مدى الحياة.
ووفقاً لأحدث البيانات من عام 2020، يعيش حالياً ما يقرب من 900 مليون شخص حول العالم مصابين بالهربس التناسلي.
وهذا يصل إلى نحو 24 في المئة من الأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، والذين يتأثرون بهذه الحالة غير القابلة للشفاء.

ويعاني نحو 520 مليون شخص من هذه الفئة من الهربس التناسلي، من فيروس الهربس البسيط من النوع "إتش إس في 2"، وأصيب نحو 376 مليون شخصا به من عدوى فيروس "إتش إس في 1".

ويتسبب فيروس الهربس البسيط من النوع 1 عادةً، في ظهور تقرحات البرد في الفم وحوله فقط، ولكن يمكن أن ينتقل عن طريق النشاط الجنسي ويسبب الهربس التناسلي لدى الأشخاص الذين لم يصبوا بعدوى فموية سابقة، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
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ولوضع الأرقام المتعلقة بالهربس التناسلي في المنظور الصحيح، أفادت منظمة الصحة العالمية، عن وجود 129 مليون حالة جديدة من الكلاميديا ​​في عام 2020، وهو مرض آخر شائع للغاية ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

ولكن الكلاميديا ​​قابل للشفاء، أما الهربس فلا يمكن علاجه، ما يعني أن الحالة التي يتم الإصابة بها في عام 2020 يمكن أن تظل مشكلة بعد سنوات.

ويخلص مؤلفو التحليل، بقيادة عالمة الأوبئة منال حرفوش من كلية طب وايل كورنيل في قطر، وهي فرع من جامعة كورنيل، إلى أن "تدابير الوقاية والعلاج الجديدة ... مطلوبة بشكل حاسم للسيطرة على عدوى فيروس الهربس البسيط والحد من العبء المرضي المصاحب".

وقد تم دعم التقديرات وتكليفها من قبل منظمة الصحة العالمية، كجزء من المراقبة المنتظمة لحالات الأمراض المنقولة جنسياً في جميع أنحاء العالم، وفي حين لا تزال البيانات مفقودة في بعض أجزاء العالم وبالنسبة لبعض مجموعات الأشخاص، تشير النتائج إلى أن الهربس التناسلي له تأثير كبير ومهمل إلى حد كبير على الصحة العالمية.

قد يكون تشخيص الهربس التناسلي وتتبعه صعبًا للغاية، حيث لا تأتي العدوى غالبًا بأي أعراض، وتكون النتائج الخاطئة في اختبارات الدم شائعة، لا يدرك معظم الناس أنهم يحملون الفيروس شديد العدوى، والذي ينتشر عن طريق ملامسة القروح أو سوائل الجسم.
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في التحليل الحالي، كان العدد المقدر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، والذين يعانون من نوبة واحدة على الأقل من مرض القرحة التناسلية المنسوبة إلى فيروس الهربس البسيط 188 مليونًا، لفيروس الهربس البسيط 2 و17 مليونًا لفيروس الهربس البسيط 1.
وهذا يعني أن 205 مليون شخص في المجموع يعانون من قروح الأعضاء التناسلية كل عام.
إلى جانب الألم والانزعاج الناجمين عن القرحة التناسلية، يمكن أن تزيد العدوى الفيروسية أيضًا من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز، ويمكن أن تعرض حياة الأطفال حديثي الولادة للخطر.

وتشير الأدلة الحديثة إلى أن الفيروس قد يسهم في الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة إذا انتشرت العدوى داخل الدماغ.

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ومع ذلك، تقول حرفوش وزملاؤها، إن "برامج محددة للوقاية من فيروس الهربس البسيط، والسيطرة عليه لا وجود لها تقريبًا، حتى في البلدان الغنية بالموارد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الافتقار إلى الأدوات اللازمة، لمعالجة مثل هذه العدوى المنتشرة للغاية، والتي غالبًا ما تكون بدون أعراض، وغير قابلة للشفاء على مستوى السكان".
ويقول المؤلفون إن العلاجات واختبارات الفحص المتاحة لم يكن لها سوى تأثير "متواضع" على معدلات الإصابة، في أفضل الأحوال.
في حين أن الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تعالج هذه العدوى المتكررة إلى حد ما، وتقلل من مدتها وشدتها، إلا أنها لا تستطيع علاج الحالة، ولا تعمل مع الجميع.
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