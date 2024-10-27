https://sarabic.ae/20241027/دولة-مهددة-بكارثة-بسبب-ارتفاع-درجة-الحرارة-1094201757.html

دولة مهددة بكارثة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

دولة مهددة بكارثة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير، بأن آيسلندا مهددة بالانفجارات البركانية الخارجة عن السيطرة بسبب تغير المناخ، ويحاول العلماء معرفة ما إذا كان التراجع السريع للأنهار الجليدية يمكن... 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T06:54+0000

2024-10-27T06:54+0000

2024-10-27T06:54+0000

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وقال ميشيل باركس، عالم البراكين من مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي: "هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن متى سيحدث ذلك. قد يستغرق الأمر سنوات أو عقودًا أو يمكن أن يحدث في وقت أقرب".وأضافت: "الوزن الهائل للأنهار الجليدية والصفائح الجليدية يمكن أن يطغى على البراكين. ومع تراجع الجليد، يخفف الضغط الهبوطي على القشرة الخارجية الرقيقة للكوكب والوشاح الأكثر سمكا، مما يسمح لسطح الأرض بالارتفاع".وتحذر التقارير من أن "الأنهار الجليدية تغطي الآن عشرة في المئة فقط من مساحة آيسلندا، لكن هذا الجليد لا يزال يغطي أكثر من نصف الأنظمة البركانية النشطة البالغ عددها 34 في البلاد، وهو يذوب بسرعة مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية".وأشارت إلى أن تاريخ الانفجارات البركانية في آيسلندا يؤكد هذه النظرية. فبعد ذوبان الجليد قبل منذ 10-15 ألف سنة، ازداد تواتر الانفجارات البركانية في الجزيرة 30-50 مرة.كتب كبار علماء المناخ في العالم رسالة مفتوحة إلى زعماء بلدان الشمال الأوروبي، هذا الأسبوع، للتحذير من كارثة وشيكة بسبب انهيار التيارات الرئيسية في المحيط الأطلسي.علماء روس ينتجون وقودا اصطناعيا من البلاستيكباحث روسي يكشف عن ثروات هائلة تختبىء تحت القطب الشمالي

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