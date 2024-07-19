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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
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مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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https://sarabic.ae/20240719/دول-الخليح-تواجه-درجات-حرارة-تهدد-الحياة-تجتاز-65-درجة-مئوية-1090952584.html
دول الخليح تواجه درجات حرارة "تهدد الحياة".. تجتاز 65 درجة مئوية
دول الخليح تواجه درجات حرارة "تهدد الحياة".. تجتاز 65 درجة مئوية
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة الخليج العربي خلال الأسبوع الحالي، ارتفاعا في درجات الحرارة، إلى مستويات لا تطاق، ومهددة للحياة، بحسب تقرير أمريكي. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T16:31+0000
2024-07-19T16:31+0000
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وتم الدفع بهذا الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والرطوبة المفرطة في منطقة الخليج، بدرجات حرارة المياه الأكثر دفئا في العالم، وتأثير التغير المناخي من فعل الإنسان، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبحسب التقرير، فقد ارتفعت درجات الحرارة في عسلوية بإيران، إلى 42 درجة مئوية، يوم الأربعاء الماضي، و41 درجة مئوية، أمس الخميس، إذ سجل كلا اليومين ذروة مؤشر الحرارة أو (ما تشعر به عند أخذ الرطوبة في الاعتبار) عند 65 درجة مئوية.بينما في إمارة دبي، فقد بلغت درجة الحرارة، يوم الثلاثاء الماضي، 45 درجة مئوية، وارتفع مؤشر الحرارة إلى 62 درجة مئوية.فيما تشمل مؤشرات الحرارة الشديدة الأخرى في الأيام الأخيرة، 61 درجة مئوية في إمارة أبو ظبي، و58 درجة مئوية في قاعدة خصب الجوية في سلطنة عمان، بينما سجلت العراق والكويت 52 درجة مئوية، ووصلت درجات الحرارة في الأحساء بالمملكة العربية السعودية، إلى 51 درجة مئوية.وأشار التقرير إلى أن نقاط الندى، وهي مقياس للرطوبة، كانت مفرطة خلال الأسبوع الحالي، موضحة أنها ارتفعت من 27 إلى 32 درجة مئوية.ولفت إلى أنه نتيجة الرطوبة العالية إلى حد كبير، فقد ظلت درجات الحرارة الدنيا أثناء الليل مرتفعة بشكل استثنائي، إذ ظلت في كثير من الحالات أعلى من 29 درجة مئوية، ووصلت درجات الحرارة في إيرانشار، إيران، إلى 36 درجة مئوية، ليلة الأربعاء الماضي، وهي أكثر ليالي شهر يوليو/ تموز 2024 حرارة على الإطلاق، بحسب التقرير.وحدد باحثون، بحسب التقرير، منطقة الخليج العربي من بين المناطق التي من المرجح أن تتجاوز بانتظام عتبات مستويات الحرارة التي تهدد الحياة، خلال الـ30 إلى الـ50 عاما المقبلة.
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https://sarabic.ae/20240628/علماء-يكشفون-سبب-الارتفاع-الشديد-للحرارة-خلال-موسم-الحج-2024-1090281670.html
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السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, منوعات
السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, منوعات

دول الخليح تواجه درجات حرارة "تهدد الحياة".. تجتاز 65 درجة مئوية

16:31 GMT 19.07.2024
© AFP 2023 / KARIM SAHIBإطلاق رشاشات بخار المياه على طول أحد شوارع دبي للتخفيف على المارة وسط موجة الحر الشديدة، 25 أغسطس/ آب 2021
إطلاق رشاشات بخار المياه على طول أحد شوارع دبي للتخفيف على المارة وسط موجة الحر الشديدة، 25 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
إطلاق رشاشات بخار المياه على طول أحد شوارع دبي للتخفيف على المارة وسط موجة الحر الشديدة، 25 أغسطس/ آب 2021
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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شهدت منطقة الخليج العربي خلال الأسبوع الحالي، ارتفاعا في درجات الحرارة، إلى مستويات لا تطاق، ومهددة للحياة، بحسب تقرير أمريكي.
وتم الدفع بهذا الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والرطوبة المفرطة في منطقة الخليج، بدرجات حرارة المياه الأكثر دفئا في العالم، وتأثير التغير المناخي من فعل الإنسان، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وبحسب التقرير، فقد ارتفعت درجات الحرارة في عسلوية بإيران، إلى 42 درجة مئوية، يوم الأربعاء الماضي، و41 درجة مئوية، أمس الخميس، إذ سجل كلا اليومين ذروة مؤشر الحرارة أو (ما تشعر به عند أخذ الرطوبة في الاعتبار) عند 65 درجة مئوية.
بينما في إمارة دبي، فقد بلغت درجة الحرارة، يوم الثلاثاء الماضي، 45 درجة مئوية، وارتفع مؤشر الحرارة إلى 62 درجة مئوية.
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فيما تشمل مؤشرات الحرارة الشديدة الأخرى في الأيام الأخيرة، 61 درجة مئوية في إمارة أبو ظبي، و58 درجة مئوية في قاعدة خصب الجوية في سلطنة عمان، بينما سجلت العراق والكويت 52 درجة مئوية، ووصلت درجات الحرارة في الأحساء بالمملكة العربية السعودية، إلى 51 درجة مئوية.
وأشار التقرير إلى أن نقاط الندى، وهي مقياس للرطوبة، كانت مفرطة خلال الأسبوع الحالي، موضحة أنها ارتفعت من 27 إلى 32 درجة مئوية.
يصل الحجاج المسلمون لأداء طقوس رمي الجمرات كجزء من فريضة الحج في منى، بالقرب من مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، في 16 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
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ولفت إلى أنه نتيجة الرطوبة العالية إلى حد كبير، فقد ظلت درجات الحرارة الدنيا أثناء الليل مرتفعة بشكل استثنائي، إذ ظلت في كثير من الحالات أعلى من 29 درجة مئوية، ووصلت درجات الحرارة في إيرانشار، إيران، إلى 36 درجة مئوية، ليلة الأربعاء الماضي، وهي أكثر ليالي شهر يوليو/ تموز 2024 حرارة على الإطلاق، بحسب التقرير.
وحدد باحثون، بحسب التقرير، منطقة الخليج العربي من بين المناطق التي من المرجح أن تتجاوز بانتظام عتبات مستويات الحرارة التي تهدد الحياة، خلال الـ30 إلى الـ50 عاما المقبلة.
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