https://sarabic.ae/20240719/دول-الخليح-تواجه-درجات-حرارة-تهدد-الحياة-تجتاز-65-درجة-مئوية-1090952584.html
دول الخليح تواجه درجات حرارة "تهدد الحياة".. تجتاز 65 درجة مئوية
دول الخليح تواجه درجات حرارة "تهدد الحياة".. تجتاز 65 درجة مئوية
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة الخليج العربي خلال الأسبوع الحالي، ارتفاعا في درجات الحرارة، إلى مستويات لا تطاق، ومهددة للحياة، بحسب تقرير أمريكي. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T16:31+0000
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وتم الدفع بهذا الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والرطوبة المفرطة في منطقة الخليج، بدرجات حرارة المياه الأكثر دفئا في العالم، وتأثير التغير المناخي من فعل الإنسان، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبحسب التقرير، فقد ارتفعت درجات الحرارة في عسلوية بإيران، إلى 42 درجة مئوية، يوم الأربعاء الماضي، و41 درجة مئوية، أمس الخميس، إذ سجل كلا اليومين ذروة مؤشر الحرارة أو (ما تشعر به عند أخذ الرطوبة في الاعتبار) عند 65 درجة مئوية.بينما في إمارة دبي، فقد بلغت درجة الحرارة، يوم الثلاثاء الماضي، 45 درجة مئوية، وارتفع مؤشر الحرارة إلى 62 درجة مئوية.فيما تشمل مؤشرات الحرارة الشديدة الأخرى في الأيام الأخيرة، 61 درجة مئوية في إمارة أبو ظبي، و58 درجة مئوية في قاعدة خصب الجوية في سلطنة عمان، بينما سجلت العراق والكويت 52 درجة مئوية، ووصلت درجات الحرارة في الأحساء بالمملكة العربية السعودية، إلى 51 درجة مئوية.وأشار التقرير إلى أن نقاط الندى، وهي مقياس للرطوبة، كانت مفرطة خلال الأسبوع الحالي، موضحة أنها ارتفعت من 27 إلى 32 درجة مئوية.ولفت إلى أنه نتيجة الرطوبة العالية إلى حد كبير، فقد ظلت درجات الحرارة الدنيا أثناء الليل مرتفعة بشكل استثنائي، إذ ظلت في كثير من الحالات أعلى من 29 درجة مئوية، ووصلت درجات الحرارة في إيرانشار، إيران، إلى 36 درجة مئوية، ليلة الأربعاء الماضي، وهي أكثر ليالي شهر يوليو/ تموز 2024 حرارة على الإطلاق، بحسب التقرير.وحدد باحثون، بحسب التقرير، منطقة الخليج العربي من بين المناطق التي من المرجح أن تتجاوز بانتظام عتبات مستويات الحرارة التي تهدد الحياة، خلال الـ30 إلى الـ50 عاما المقبلة.
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https://sarabic.ae/20240628/علماء-يكشفون-سبب-الارتفاع-الشديد-للحرارة-خلال-موسم-الحج-2024-1090281670.html
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السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, منوعات
السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, منوعات
دول الخليح تواجه درجات حرارة "تهدد الحياة".. تجتاز 65 درجة مئوية
شهدت منطقة الخليج العربي خلال الأسبوع الحالي، ارتفاعا في درجات الحرارة، إلى مستويات لا تطاق، ومهددة للحياة، بحسب تقرير أمريكي.
وتم الدفع بهذا الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والرطوبة المفرطة في منطقة الخليج، بدرجات حرارة المياه الأكثر دفئا في العالم، وتأثير التغير المناخي من فعل الإنسان، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وبحسب التقرير، فقد ارتفعت درجات الحرارة في عسلوية بإيران، إلى 42 درجة مئوية، يوم الأربعاء الماضي، و41 درجة مئوية، أمس الخميس، إذ سجل كلا اليومين ذروة مؤشر الحرارة أو (ما تشعر به عند أخذ الرطوبة في الاعتبار) عند 65 درجة مئوية.
بينما في إمارة دبي، فقد بلغت درجة الحرارة، يوم الثلاثاء الماضي، 45 درجة مئوية، وارتفع مؤشر الحرارة إلى 62 درجة مئوية.
فيما تشمل مؤشرات الحرارة الشديدة الأخرى في الأيام الأخيرة، 61 درجة مئوية في إمارة أبو ظبي، و58 درجة مئوية في قاعدة خصب الجوية في سلطنة عمان، بينما سجلت العراق والكويت 52 درجة مئوية، ووصلت درجات الحرارة في الأحساء بالمملكة العربية السعودية، إلى 51 درجة مئوية.
وأشار التقرير إلى أن نقاط الندى، وهي مقياس للرطوبة، كانت مفرطة خلال الأسبوع الحالي، موضحة أنها ارتفعت من 27 إلى 32 درجة مئوية.
ولفت إلى أنه نتيجة الرطوبة العالية إلى حد كبير، فقد ظلت درجات الحرارة الدنيا أثناء الليل مرتفعة بشكل استثنائي، إذ ظلت في كثير من الحالات أعلى من 29 درجة مئوية، ووصلت درجات الحرارة في إيرانشار، إيران، إلى 36 درجة مئوية، ليلة الأربعاء الماضي، وهي أكثر ليالي شهر يوليو/ تموز 2024 حرارة على الإطلاق، بحسب التقرير.
وحدد باحثون، بحسب التقرير، منطقة الخليج العربي من بين المناطق التي من المرجح أن تتجاوز بانتظام عتبات مستويات الحرارة التي تهدد الحياة، خلال الـ30 إلى الـ50 عاما المقبلة.