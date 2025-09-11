https://sarabic.ae/20250911/رغم-إرسالها-للدفاع-عن-ليتوانيا-جنرال-ألماني-يطالب-بحماية-قوات-بلاده-هناك-1104744057.html

رغم إرسالها "للدفاع عن ليتوانيا"... جنرال ألماني يطالب بحماية قوات بلاده هناك

صرّح الجنرال الألماني إرهارد بوهلر، اليوم الخميس، في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية، بضرورة توفير حماية دقيقة لأفراد اللواء الألماني في ليتوانيا. 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشار بوهلر إلى ضرورة توفير "حماية دقيقة" لجنود جمهورية ألمانيا الاتحادية هناك، قائلا: "يجب تسهيل عمل جهاز الأمن العسكري في ليتوانيا، لضمان حماية الجنود وأقاربهم حتى خارج الثكنات".وهذا ليس الحال في "المهام الخارجية" الأخرى، فهناك، تقتصر الأنشطة الأمنية على المجال العسكري نفسه، أي الممتلكات العسكرية.نشر اللواء الألماني في ليتوانياتعتزم ألمانيا نشر اللواء في ليتوانيا بحلول عام 2027، وسيضم ثلاث كتائب مناورة مزودة بجميع الوسائل اللازمة، بما في ذلك وحدات الدعم القتالي والإمداد.وحتى اكتمال البناء، سيستخدم الجيش الألماني ثكنات الجيش الليتواني بالقرب من فيلنيوس.في الوقت نفسه، يعتقد نائب قائد اللواء الألماني، العقيد أندريه هاستنراث، أنه سيكون من الصعب على عائلات العسكريين الألمان المتمركزين في الجمهورية الاستقرار في ليتوانيا بسبب مشاكل العمل، والحاجز اللغوي، و"الاختلافات الثقافية القائمة".وفي الوقت نفسه، أعربت موسكو مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.ميرتس: ألمانيا أنقذت الناتو من الانهيار عبر زيادة ديونها الدفاعية

