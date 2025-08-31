https://sarabic.ae/20250831/ميرتس-ألمانيا-أنقذت-الناتو-من-الانهيار-عبر-زيادة-ديونها-الدفاعية-1104361437.html
ميرتس: ألمانيا أنقذت الناتو من الانهيار عبر زيادة ديونها الدفاعية
ميرتس: ألمانيا أنقذت الناتو من الانهيار عبر زيادة ديونها الدفاعية
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مقابلة نشرت الأحد، إن السلطات الألمانية أنقذت حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الانهيار، بقرارها زيادة الاقتراض الحكومي لأغراض الدفاع.
أخبار ألمانيا
حزب ميرتس
روسيا
الناتو
وفي مارس، تبنت ألمانيا تعديلا دستوريا خفف بشكل كبير من القيود المفروضة على الاقتراض الحكومي، مبررا بالحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

وأضاف ميرتس، "في الواقع، استطعنا الحفاظ على الناتو بفضل قرارنا. كنت في قمة الناتو في لاهاي".

وتابع، "لو لم نغير القانون ولم نكن مستعدين لتخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدفاع ألمانيا، إضافة إلى 1.5% للبنية التحتية الضرورية، لكان الناتو ربما انهار في ذلك اليوم. نحن منعنا ذلك"، وذلك في تصريح لقناة ZDF الألمانية.

وبرر ميرتس قراره بتعديل القانون، خلافا لوعوده الانتخابية، بـ"التغير الجذري" في الوضع، لكنه أقر في الوقت ذاته بوجود مشكلة مع ارتفاع حجم الدين الألماني.

وكانت قمة الناتو المنعقدة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو قد رفعت العتبة المستهدفة لإنفاق الدفاع من جانب الدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، على أن يخصص 1.5% إضافي لمجالات مرتبطة، مثل الأمن السيبراني والبنية التحتية الحيوية للطرق.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن زيادة إنفاق الناتو الدفاعي لن يكون لها تأثير كبير على أمن روسيا.
موسكو –سبوتنيك. وفي مارس، تبنت ألمانيا تعديلا دستوريا خفف بشكل كبير من القيود المفروضة على الاقتراض الحكومي، مبررا بالحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.
وأضاف ميرتس، "في الواقع، استطعنا الحفاظ على الناتو بفضل قرارنا. كنت في قمة الناتو في لاهاي".
وتابع، "لو لم نغير القانون ولم نكن مستعدين لتخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدفاع ألمانيا، إضافة إلى 1.5% للبنية التحتية الضرورية، لكان الناتو ربما انهار في ذلك اليوم. نحن منعنا ذلك"، وذلك في تصريح لقناة ZDF الألمانية.
وبرر ميرتس قراره بتعديل القانون، خلافا لوعوده الانتخابية، بـ"التغير الجذري" في الوضع، لكنه أقر في الوقت ذاته بوجود مشكلة مع ارتفاع حجم الدين الألماني.
وكانت قمة الناتو المنعقدة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو قد رفعت العتبة المستهدفة لإنفاق الدفاع من جانب الدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، على أن يخصص 1.5% إضافي لمجالات مرتبطة، مثل الأمن السيبراني والبنية التحتية الحيوية للطرق.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن زيادة إنفاق الناتو الدفاعي لن يكون لها تأثير كبير على أمن روسيا.