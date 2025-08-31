ميرتس: ألمانيا أنقذت الناتو من الانهيار عبر زيادة ديونها الدفاعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
ميرتس: ألمانيا أنقذت الناتو من الانهيار عبر زيادة ديونها الدفاعية
ميرتس: ألمانيا أنقذت الناتو من الانهيار عبر زيادة ديونها الدفاعية
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مقابلة نشرت الأحد، إن السلطات الألمانية أنقذت حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الانهيار، بقرارها زيادة الاقتراض الحكومي... 31.08.2025
موسكو –سبوتنيك. وفي مارس، تبنت ألمانيا تعديلا دستوريا خفف بشكل كبير من القيود المفروضة على الاقتراض الحكومي، مبررا بالحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.وتابع، "لو لم نغير القانون ولم نكن مستعدين لتخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدفاع ألمانيا، إضافة إلى 1.5% للبنية التحتية الضرورية، لكان الناتو ربما انهار في ذلك اليوم. نحن منعنا ذلك"، وذلك في تصريح لقناة ZDF الألمانية.وبرر ميرتس قراره بتعديل القانون، خلافا لوعوده الانتخابية، بـ"التغير الجذري" في الوضع، لكنه أقر في الوقت ذاته بوجود مشكلة مع ارتفاع حجم الدين الألماني.وكانت قمة الناتو المنعقدة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو قد رفعت العتبة المستهدفة لإنفاق الدفاع من جانب الدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، على أن يخصص 1.5% إضافي لمجالات مرتبطة، مثل الأمن السيبراني والبنية التحتية الحيوية للطرق.من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن زيادة إنفاق الناتو الدفاعي لن يكون لها تأثير كبير على أمن روسيا.
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مقابلة نشرت الأحد، إن السلطات الألمانية أنقذت حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الانهيار، بقرارها زيادة الاقتراض الحكومي لأغراض الدفاع.
موسكو –سبوتنيك. وفي مارس، تبنت ألمانيا تعديلا دستوريا خفف بشكل كبير من القيود المفروضة على الاقتراض الحكومي، مبررا بالحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

وأضاف ميرتس، "في الواقع، استطعنا الحفاظ على الناتو بفضل قرارنا. كنت في قمة الناتو في لاهاي".

وتابع، "لو لم نغير القانون ولم نكن مستعدين لتخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدفاع ألمانيا، إضافة إلى 1.5% للبنية التحتية الضرورية، لكان الناتو ربما انهار في ذلك اليوم. نحن منعنا ذلك"، وذلك في تصريح لقناة ZDF الألمانية.
وبرر ميرتس قراره بتعديل القانون، خلافا لوعوده الانتخابية، بـ"التغير الجذري" في الوضع، لكنه أقر في الوقت ذاته بوجود مشكلة مع ارتفاع حجم الدين الألماني.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
مدفيديف: روسيا لن تقبل قوات الناتو كـ"حفظ سلام" في أوكرانيا
20 أغسطس, 17:12 GMT
وكانت قمة الناتو المنعقدة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو قد رفعت العتبة المستهدفة لإنفاق الدفاع من جانب الدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، على أن يخصص 1.5% إضافي لمجالات مرتبطة، مثل الأمن السيبراني والبنية التحتية الحيوية للطرق.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن زيادة إنفاق الناتو الدفاعي لن يكون لها تأثير كبير على أمن روسيا.
