مدفيديف: روسيا لن تقبل قوات الناتو كـ"حفظ سلام" في أوكرانيا
وكتب ميدفيديف على منصة "إكس": "لن يهدأ الديك الفرنسي المتهور بفكرة إرسال قوات إلى "أوكرانيا". قلنا، قوات الناتو لا يمكن أن تكون قوات حفظ سلام. ولن تقبل روسيا بمثل هذا "الضمان الأمني".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.وأضاف ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن قوات الناتو لا يمكن أن تكون قوات حفظ سلام، مشيرا إلى أن روسيا لن تقبل بمثل هذا "الضمان الأمني" لكييف.
وكتب ميدفيديف على منصة "إكس": "لن يهدأ الديك الفرنسي المتهور بفكرة إرسال قوات إلى "أوكرانيا". قلنا، قوات الناتو لا يمكن أن تكون قوات حفظ سلام. ولن تقبل روسيا بمثل هذا "الضمان الأمني".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة، إن روسيا أصبحت "قوة مزعزعة للاستقرار" و"تهديدا للأوروبيين".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.
وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الزعماء الأوروبيين الذين حضروا المحادثات في البيت الأبيض، كانوا قد أبدوا تفهمهم لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية من أجل إنهاء الصراع.
وأضاف ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".