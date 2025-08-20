مدفيديف: روسيا لن تقبل قوات الناتو كـ"حفظ سلام" في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250820/مدفيديف-روسيا-لن-تقبل-قوات-الناتو-كـحفظ-سلام-في-أوكرانيا-1103967104.html
مدفيديف: روسيا لن تقبل قوات الناتو كـ"حفظ سلام" في أوكرانيا
مدفيديف: روسيا لن تقبل قوات الناتو كـ"حفظ سلام" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن قوات الناتو لا يمكن أن تكون قوات حفظ سلام، مشيرا إلى أن روسيا لن تقبل بمثل هذا "الضمان... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T17:12+0000
2025-08-20T17:12+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وكتب ميدفيديف على منصة "إكس": "لن يهدأ الديك الفرنسي المتهور بفكرة إرسال قوات إلى "أوكرانيا". قلنا، قوات الناتو لا يمكن أن تكون قوات حفظ سلام. ولن تقبل روسيا بمثل هذا "الضمان الأمني".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.وأضاف ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-أوكرانيا-لن-تكون-جزءا-من-حلف-الناتو---عاجل--1103918067.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

مدفيديف: روسيا لن تقبل قوات الناتو كـ"حفظ سلام" في أوكرانيا

17:12 GMT 20.08.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن قوات الناتو لا يمكن أن تكون قوات حفظ سلام، مشيرا إلى أن روسيا لن تقبل بمثل هذا "الضمان الأمني" لكييف.
وكتب ميدفيديف على منصة "إكس": "لن يهدأ الديك الفرنسي المتهور بفكرة إرسال قوات إلى "أوكرانيا". قلنا، قوات الناتو لا يمكن أن تكون قوات حفظ سلام. ولن تقبل روسيا بمثل هذا "الضمان الأمني".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة، إن روسيا أصبحت "قوة مزعزعة للاستقرار" و"تهديدا للأوروبيين".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
ترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا
أمس, 12:16 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الزعماء الأوروبيين الذين حضروا المحادثات في البيت الأبيض، كانوا قد أبدوا تفهمهم لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية من أجل إنهاء الصراع.

وأضاف ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".
