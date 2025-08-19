https://sarabic.ae/20250819/ترامب-زعماء-أوروبا-أظهورا-تفهم-لحاجة-أوكرانيا-إلى-تنازلات-إقليمية-في-محادثات-البيت-الأبيض---عاجل--1103918576.html

ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض

ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الزعماء الأوروبيين الذين حضروا المحادثات في البيت الأبيض، كانوا قد أبدوا تفهمهم لضرورة تقديم أوكرانيا... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T12:28+0000

2025-08-19T12:28+0000

2025-08-19T13:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

زيلينسكي

ترامب

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_f5dcadfd577dcecfd88ab89f226faed6.jpg

وقال ترامب خلال مقابلة ردا على سؤال حول موقف المشاركين (الزعماء الأوروبيين) في الاجتماع من ضرورة تقديم كييف تنازلات إقليمية: "لقد تفهموا".وأضاف ترامب حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، قائلا: "لا يمكن أن يوفرها الناتو، وروسيا لن تقبل بوجود "عدو" على حدودها".وأكد ترامب أنه سيضمن ألا يتم نشر أي قوات أمريكية للدفاع عن حدود أوكرانيا، حتى بعد انتهاء فترته الرئاسية.وأشار ترامب إلى أن أوكرانيا ستحصل على "مساحة واسعة من الأراضي" في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، قائلا: "سيستعيد الأوكرانيون حياتهم. سيتوقفون عن قتل الناس في كل مكان، وسيحصلون على مساحات شاسعة من الأراضي".وأكد ترامب أن روسيا تمتلك وتسيطر حاليا على 79 في المئة من دونباس، وأن أوكرانيا تفهم ما يعنيه ذلك، قائلا: "تمت السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي، والآن يتحدثون عن دونباس، لكن دونباس، كما تعلمون، مملوكة لروسيا وتسيطر عليها بنسبة 79 في المئة. لذا، فهم (الأوكرانيون) يدركون ما يعنيه ذلك".وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضاتأوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا

https://sarabic.ae/20250819/ترامب-أوكرانيا-لن-تكون-جزءا-من-حلف-الناتو---عاجل--1103918067.html

https://sarabic.ae/20250819/ميدينسكي-روسيا-سلمت-أكثر-من-1000-جثة-إلى-أوكرانيا-واستلمت-19-جثة-لجنود-قتلى--عاجل--1103918239.html

https://sarabic.ae/20250819/زيلينسكي-يعترف-لأول-مرة-بأنه-لن-يصر-على-وقف-إطلاق-النار-كشرط-لاستمرار-المفاوضات-1103903212.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زيلينسكي, ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية