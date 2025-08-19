https://sarabic.ae/20250819/ترامب-زعماء-أوروبا-أظهورا-تفهم-لحاجة-أوكرانيا-إلى-تنازلات-إقليمية-في-محادثات-البيت-الأبيض---عاجل--1103918576.html
ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض
وقال ترامب خلال مقابلة ردا على سؤال حول موقف المشاركين (الزعماء الأوروبيين) في الاجتماع من ضرورة تقديم كييف تنازلات إقليمية: "لقد تفهموا".وأضاف ترامب حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، قائلا: "لا يمكن أن يوفرها الناتو، وروسيا لن تقبل بوجود "عدو" على حدودها".وأكد ترامب أنه سيضمن ألا يتم نشر أي قوات أمريكية للدفاع عن حدود أوكرانيا، حتى بعد انتهاء فترته الرئاسية.وأشار ترامب إلى أن أوكرانيا ستحصل على "مساحة واسعة من الأراضي" في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، قائلا: "سيستعيد الأوكرانيون حياتهم. سيتوقفون عن قتل الناس في كل مكان، وسيحصلون على مساحات شاسعة من الأراضي".وأكد ترامب أن روسيا تمتلك وتسيطر حاليا على 79 في المئة من دونباس، وأن أوكرانيا تفهم ما يعنيه ذلك، قائلا: "تمت السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي، والآن يتحدثون عن دونباس، لكن دونباس، كما تعلمون، مملوكة لروسيا وتسيطر عليها بنسبة 79 في المئة. لذا، فهم (الأوكرانيون) يدركون ما يعنيه ذلك".وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الزعماء الأوروبيين الذين حضروا المحادثات في البيت الأبيض، كانوا قد أبدوا تفهمهم لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية من أجل إنهاء الصراع.
وقال ترامب خلال مقابلة ردا على سؤال حول موقف المشاركين (الزعماء الأوروبيين) في الاجتماع من ضرورة تقديم كييف تنازلات إقليمية: "لقد تفهموا".
وأضاف ترامب حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، قائلا: "لا يمكن أن يوفرها الناتو، وروسيا لن تقبل بوجود "عدو" على حدودها".
وأكد ترامب أنه سيضمن ألا يتم نشر أي قوات أمريكية للدفاع عن حدود أوكرانيا، حتى بعد انتهاء فترته الرئاسية.
وقال ردا على سؤال بشأن عدم الدفع بالجنود الأوكرانيين للحدود مع أوكرانيا مستقبلا، وبعد انتهاء فترته الرئاسية: "سأتأكد من تنفيذ ضماناتي (بعدم الدفع بالجنود الأمريكيين على حدود أوكرانيا)، فأنا رئيس، وأحاول فقط منع قتل الناس".
وأشار ترامب إلى أن أوكرانيا ستحصل على "مساحة واسعة من الأراضي" في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، قائلا: "سيستعيد الأوكرانيون حياتهم. سيتوقفون عن قتل الناس في كل مكان، وسيحصلون على مساحات شاسعة من الأراضي".
وأكد ترامب أن روسيا تمتلك وتسيطر حاليا على 79 في المئة من دونباس، وأن أوكرانيا تفهم ما يعنيه ذلك، قائلا: "تمت السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي، والآن يتحدثون عن دونباس، لكن دونباس، كما تعلمون، مملوكة لروسيا وتسيطر عليها بنسبة 79 في المئة. لذا، فهم (الأوكرانيون) يدركون ما يعنيه ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة
عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".
وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.
كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.