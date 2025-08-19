عربي
بوتين يطلع ولي العهد السعودي بنتائج اتصالاته مع ترامب - عاجل
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-زعماء-أوروبا-أظهورا-تفهم-لحاجة-أوكرانيا-إلى-تنازلات-إقليمية-في-محادثات-البيت-الأبيض---عاجل--1103918576.html
ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض
ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الزعماء الأوروبيين الذين حضروا المحادثات في البيت الأبيض، كانوا قد أبدوا تفهمهم لضرورة تقديم أوكرانيا... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T12:28+0000
2025-08-19T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
ترامب
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_f5dcadfd577dcecfd88ab89f226faed6.jpg
وقال ترامب خلال مقابلة ردا على سؤال حول موقف المشاركين (الزعماء الأوروبيين) في الاجتماع من ضرورة تقديم كييف تنازلات إقليمية: "لقد تفهموا".وأضاف ترامب حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، قائلا: "لا يمكن أن يوفرها الناتو، وروسيا لن تقبل بوجود "عدو" على حدودها".وأكد ترامب أنه سيضمن ألا يتم نشر أي قوات أمريكية للدفاع عن حدود أوكرانيا، حتى بعد انتهاء فترته الرئاسية.وأشار ترامب إلى أن أوكرانيا ستحصل على "مساحة واسعة من الأراضي" في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، قائلا: "سيستعيد الأوكرانيون حياتهم. سيتوقفون عن قتل الناس في كل مكان، وسيحصلون على مساحات شاسعة من الأراضي".وأكد ترامب أن روسيا تمتلك وتسيطر حاليا على 79 في المئة من دونباس، وأن أوكرانيا تفهم ما يعنيه ذلك، قائلا: "تمت السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي، والآن يتحدثون عن دونباس، لكن دونباس، كما تعلمون، مملوكة لروسيا وتسيطر عليها بنسبة 79 في المئة. لذا، فهم (الأوكرانيون) يدركون ما يعنيه ذلك".وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضاتأوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-أوكرانيا-لن-تكون-جزءا-من-حلف-الناتو---عاجل--1103918067.html
https://sarabic.ae/20250819/ميدينسكي-روسيا-سلمت-أكثر-من-1000-جثة-إلى-أوكرانيا-واستلمت-19-جثة-لجنود-قتلى--عاجل--1103918239.html
https://sarabic.ae/20250819/زيلينسكي-يعترف-لأول-مرة-بأنه-لن-يصر-على-وقف-إطلاق-النار-كشرط-لاستمرار-المفاوضات-1103903212.html
ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض

12:28 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 13:14 GMT 19.08.2025)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الزعماء الأوروبيين الذين حضروا المحادثات في البيت الأبيض، كانوا قد أبدوا تفهمهم لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية من أجل إنهاء الصراع.
وقال ترامب خلال مقابلة ردا على سؤال حول موقف المشاركين (الزعماء الأوروبيين) في الاجتماع من ضرورة تقديم كييف تنازلات إقليمية: "لقد تفهموا".
وأضاف ترامب حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، قائلا: "لا يمكن أن يوفرها الناتو، وروسيا لن تقبل بوجود "عدو" على حدودها".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
ترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا
12:16 GMT
وأكد ترامب أنه سيضمن ألا يتم نشر أي قوات أمريكية للدفاع عن حدود أوكرانيا، حتى بعد انتهاء فترته الرئاسية.

وقال ردا على سؤال بشأن عدم الدفع بالجنود الأوكرانيين للحدود مع أوكرانيا مستقبلا، وبعد انتهاء فترته الرئاسية: "سأتأكد من تنفيذ ضماناتي (بعدم الدفع بالجنود الأمريكيين على حدود أوكرانيا)، فأنا رئيس، وأحاول فقط منع قتل الناس".

وأشار ترامب إلى أن أوكرانيا ستحصل على "مساحة واسعة من الأراضي" في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، قائلا: "سيستعيد الأوكرانيون حياتهم. سيتوقفون عن قتل الناس في كل مكان، وسيحصلون على مساحات شاسعة من الأراضي".
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
ميدينسكي: روسيا سلمت أكثر من 1000 جثة إلى أوكرانيا واستلمت 19 جثة لجنود قتلى
12:22 GMT
وأكد ترامب أن روسيا تمتلك وتسيطر حاليا على 79 في المئة من دونباس، وأن أوكرانيا تفهم ما يعنيه ذلك، قائلا: "تمت السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي، والآن يتحدثون عن دونباس، لكن دونباس، كما تعلمون، مملوكة لروسيا وتسيطر عليها بنسبة 79 في المئة. لذا، فهم (الأوكرانيون) يدركون ما يعنيه ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضات
01:40 GMT
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".

وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.

كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.
زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضات
أوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
