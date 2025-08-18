أوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
12:31 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 12:47 GMT 18.08.2025)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
بينما يستعد زيلينسكي للقاء ترامب في البيت الأبيض، تُحاول أوكرانيا جاهدةً تقويض عملية السلام، التي اكتسبت زخمًا بعد الاجتماع التاريخي في ألاسكا، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة عمليات استفزازية بالتزامن مع التحركات الأمريكية.
إحباط تفجير جسر القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم، إحباط هجوم إرهابي أوكراني على جسر القرم.
أشار الجهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن السلطات الأوكرانية خططت لاستهداف رابط النقل الاستراتيجي مع القرم الروسية بسيارة مُحمّلة بالمتفجرات، وهي ثاني محاولة إرهابية من نوعها خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وقال الجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "على الرغم من كل الحيل التي استخدمها الإرهابيون الأوكرانيون، تمكن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي من إبطال مفعول العبوة الناسفة، واعتقال جميع المتورطين في نقلها إلى الأراضي الروسية".
إحباط هجوم بطائرة مُسيّرة على محطة نووية
اعترضت أنظمة روسية مضادة للطائرات المُسيّرة محاولة هجوم بطائرة مُسيّرة شنّتها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة للطاقة النووية في منطقة سمولينسك الروسية.
حاولت أوكرانيا استخدام طائرات "سبيس" المسيرة لشن الهجوم.
استفزاز بهجوم بطائرة مسيّرة على خط الأنابيب "دروجبا"
علقت إمدادات النفط الروسية إلى المجر عبر خط أنابيب" دروجبا"، صباح اليوم، عقب هجمات نفذها الجيش الأوكراني على محطة توزيع الأنابيب الرئيسية "أونيتشا" في منطقة بريانسك الروسية.
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن المجر تعتبر هذه الهجمات محاولةً للنيل من سيادة البلاد وأمنها الطاقي.
"بخفي حنين"... قادة أوروبا وزيلينسكي يتوجهون للقاء ترامب بعد "ذعر ألاسكا"
أثارت قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مخاوف جمّة بين قادة الاتحاد الأوروبي، وفلاديمير زيلينسكي، حيث يخشون اتفاق زعيمي القطبين العالميين على السلام العادل المخالف لتطلعات نظام كييف المتهالك، والاتحاد الأوروبي ذي الدور المتضائل دوليا.
ومثّلت قمة الرئيسين بوتين وترامب، أملًا لشعوب العالم أجمع، وخاصة في المناطق الساخنة حول العالم، حيث تلقي الأزمات بثقلها على اقتصادات الدول، حتى تلك التي ليست مشاركة بالصراعات مباشرة.
زيلينسكي يتوجه إلى واشنطن مع "ذكريات التوبيخ"
وبعد القمة الروسية الأمريكية، سيتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.
كما سيتوجه مسؤولون وقادة أوروبيون إلى واشنطن، وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، كما أعلن عن ذلك كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.
وذكر مراقبون أن زيلينسكي متوجس من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الإهانة العلنية، التي تلقاها من ترامب، في الأول من مارس/ آذار الماضي، بعد توبيخ ترامب له أمام عدسات الصحفيين وعلى رؤوس الأشهاد.
"الضمانات الأمنية" لكييف... موافقة واشنطن مرهونة بشروط
ودعا زيلينسكي، قبل الاجتماع، إلى تقديم "ضمانات أمنية" لبلاده على غرار ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد أبدى ترامب، خلاله اتصاله مع قادة أوروبيين، استعداده لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وصرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم أمس الأحد، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، "لكن الآن كل شيء يعتمد على كييف".
القرم و"الناتو"... أضغاث أحلام من الماضي
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان فلاديمير زيلينسكي، إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور تقريبا، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".
وردّ فلاديمير زيلينسكي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتخلي عن "مطالباته" بأراضي جمهورية القرم، لكنه لم يقدم خططا محددة، واكتفى بشكوى مبهمة تنادي بأن أوكرانيا "ما كان ينبغي أن تتخلى عنها" في عام 2014.
الدبلوماسية الأمريكية تذكر العالم بالترسانة النووية الروسية
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن "روسيا تمتلك قدرات نووية كبيرة يجب أخذها في الاعتبار".
بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أفضل حل لتسوية الصراع بأوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة، هو التوصل إلى "اتفاق سلام شامل، وليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار"، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "موجود بالفعل على الساحة العالمية، ويمتلك أكبر ترسانة نووية تكتيكية في العالم، وثاني أكبر ترسانة نووية استراتيجية".
هذه التصريحات تبيّن أن الإدارة الأمريكية، تريد إيصال رسالة للعالم والأطراف الأخرى، تؤكد على خطورة استمرار النزاع، وجدّية احتمال نشوب نزاع نووي، وتذكير بمكانة روسيا الدولية.