أوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا

بينما يستعد زيلينسكي للقاء ترامب في البيت الأبيض، تُحاول أوكرانيا جاهدةً تقويض عملية السلام، التي اكتسبت زخمًا بعد الاجتماع التاريخي في ألاسكا، وذلك من خلال... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

إحباط تفجير جسر القرمإحباط هجوم بطائرة مُسيّرة على محطة نوويةاستفزاز بهجوم بطائرة مسيّرة على خط الأنابيب "دروجبا""بخفي حنين"... قادة أوروبا وزيلينسكي يتوجهون للقاء ترامب بعد "ذعر ألاسكا"أثارت قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مخاوف جمّة بين قادة الاتحاد الأوروبي، وفلاديمير زيلينسكي، حيث يخشون اتفاق زعيمي القطبين العالميين على السلام العادل المخالف لتطلعات نظام كييف المتهالك، والاتحاد الأوروبي ذي الدور المتضائل دوليا.زيلينسكي يتوجه إلى واشنطن مع "ذكريات التوبيخ"وبعد القمة الروسية الأمريكية، سيتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.وذكر مراقبون أن زيلينسكي متوجس من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الإهانة العلنية، التي تلقاها من ترامب، في الأول من مارس/ آذار الماضي، بعد توبيخ ترامب له أمام عدسات الصحفيين وعلى رؤوس الأشهاد."الضمانات الأمنية" لكييف... موافقة واشنطن مرهونة بشروطودعا زيلينسكي، قبل الاجتماع، إلى تقديم "ضمانات أمنية" لبلاده على غرار ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وصرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم أمس الأحد، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، "لكن الآن كل شيء يعتمد على كييف".القرم و"الناتو"... أضغاث أحلام من الماضيوأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان فلاديمير زيلينسكي، إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور تقريبا، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".وردّ فلاديمير زيلينسكي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتخلي عن "مطالباته" بأراضي جمهورية القرم، لكنه لم يقدم خططا محددة، واكتفى بشكوى مبهمة تنادي بأن أوكرانيا "ما كان ينبغي أن تتخلى عنها" في عام 2014.الدبلوماسية الأمريكية تذكر العالم بالترسانة النووية الروسيةوصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن "روسيا تمتلك قدرات نووية كبيرة يجب أخذها في الاعتبار".بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أفضل حل لتسوية الصراع بأوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة، هو التوصل إلى "اتفاق سلام شامل، وليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار"، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "موجود بالفعل على الساحة العالمية، ويمتلك أكبر ترسانة نووية تكتيكية في العالم، وثاني أكبر ترسانة نووية استراتيجية".هذه التصريحات تبيّن أن الإدارة الأمريكية، تريد إيصال رسالة للعالم والأطراف الأخرى، تؤكد على خطورة استمرار النزاع، وجدّية احتمال نشوب نزاع نووي، وتذكير بمكانة روسيا الدولية.

