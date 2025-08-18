https://sarabic.ae/20250818/أثارت-الحيرة-ناقلة-جند-بأعلام-روسية-وأمريكية-تشارك-في-المعارك-قرب-زابوروجيه-فيديو-1103878140.html
"أثارت الحيرة".. ناقلة جند بأعلام روسية وأمريكية تشارك في المعارك قرب زابوروجيه.. فيديو
وتظهر اللقطات ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وهي تتجه إلى ساحة المعركة رافعة علمي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محيط بلدة مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.ويأتي ذلك عقب إصلاح الناقلة، التي تم اغتنامها من القوات المسلحة الأوكرانية، وإعادة تأهيلها، وتستخدم حاليًا في تنفيذ مهام قتالية.مشهد أثار غضبا كبيرا.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري.. فيديو أولمبياد الروبوت للحركات البهلوانية في الصين... فيديو
وتظهر اللقطات ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وهي تتجه إلى ساحة المعركة رافعة علمي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محيط بلدة مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.
ويأتي ذلك عقب إصلاح الناقلة، التي تم اغتنامها من القوات المسلحة الأوكرانية، وإعادة تأهيلها، وتستخدم حاليًا في تنفيذ مهام قتالية.