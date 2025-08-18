https://sarabic.ae/20250818/مشهد-أثار-غضبا-كبيرا-ليبي-يطلق-أسده-على-عامل-مصري-فيديو----1103868885.html
مشهد أثار غضبا كبيرا.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاحب مزرعة ليبي وهو يقوم بإطلاق أسده على عامل مصري، بهدف "المزاح والتسلية". 18.08.2025, سبوتنيك عربي
ويظهر العامل بحالة فزع وارتباك شديدين بعدما التف الأسد حوله بمخالبه وبدأ بعضه، كما بدت على وجهه علامات الفزع، واشتكى من تعرضه لآلام وجروح جرّاء عضة الأسد، فيما كان صاحب المزرعة يوثّق الواقعة ويضحك، طالبًا من العامل التزام الهدوء حتى "يستمتع" بمواصلة الأسد هجومه عليه، غير عابئ بما يمكن أن يتسبب به الحيوان المفترس من إصابات خطيرة.مقطع الفيديو المتداول أثار استياء وغضبًا واسعًا في ليبيا ومصر، ولاقى إدانات واسعة، وقال ناشطون إن الفيديو تم تصويره في ليبيا، دون تحديد المكان، ووصفوه بأنه "إهانة للكرامة الإنسانية" و"استهتارا بحياة البشر"، مطالبين بمحاسبة المتورط فيها.أولمبياد الروبوت للحركات البهلوانية في الصين... فيديو"خلال سباق مثير".. روبوت يطيح بمشغل منافسه في بكين.. فيديو
