"خلال سباق مثير".. روبوت يطيح بمشغل منافسه في بكين.. فيديو
شهدت أولمبياد الروبوتات في بكين منعطفا غير متوقع عندما قرر أحد الروبوتات المنافسة اعتماد أسلوب "إذا لم يكن هناك إنسان، فلا مشكلة"، مطيحا بمشغله البشري عن بُعد... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
نادي الفيديو
العالم
وافتتحت الصين، أمس الجمعة، دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر، والتي تستمر 3 أيام، لعرض تقدّمها في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بمشاركة 280 فريقاً من 16 دولة.وأشار معلّقون مهتمّون بالمجال إلى أنّ مباريات كرة القدم، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد في تدريب الروبوتات على تنسيق قدراتها بما قد ينفع خطوط تجميع المنتجات في المصانع، التي تتطلَّب تعاوناً بين وحدات متعدّدة.وتستثمر الصين مليارات الدولارات في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر والأنواع الأخرى، في وقت تعاني فيه البلاد من تقدُّم عمر السكان وتزايد المنافسة مع الولايات المتحدة في التقنيات المتطوّرة.
نادي الفيديو, العالم
شهدت أولمبياد الروبوتات في بكين منعطفا غير متوقع عندما قرر أحد الروبوتات المنافسة اعتماد أسلوب "إذا لم يكن هناك إنسان، فلا مشكلة"، مطيحا بمشغله البشري عن بُعد أثناء السباق.
وافتتحت الصين، أمس الجمعة، دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر، والتي تستمر 3 أيام، لعرض تقدّمها في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بمشاركة 280 فريقاً من 16 دولة.
وأشار معلّقون مهتمّون بالمجال إلى أنّ مباريات كرة القدم، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد في تدريب الروبوتات على تنسيق قدراتها بما قد ينفع خطوط تجميع المنتجات في المصانع، التي تتطلَّب تعاوناً بين وحدات متعدّدة.
وتستثمر الصين مليارات الدولارات في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر والأنواع الأخرى، في وقت تعاني فيه البلاد من تقدُّم عمر السكان وتزايد المنافسة مع الولايات المتحدة في التقنيات المتطوّرة.