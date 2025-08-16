https://sarabic.ae/20250816/في-لقطة-كوميدية-مصريون-يساعدون-سارق-هواتف-محمولة-على-الهرب-1103817863.html
في لقطة كوميدية... مصريون يساعدون سارق هواتف محمولة على الهرب... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما يوثق محاولة سرقة هاتف محمول من شاب أثناء سيره بشارع في حي "الأميرية" بمنطقة الزيتون التابعة للعاصمة المصرية القاهرة.
وظهر في المقطع لحظة اقتراب شخص يستقل دراجة نارية من الشاب، الذي كان يتحدث في هاتفه، وحاول انتزاع الجهاز منه، وبعد فشل السارق في السرقة ومواجهة الشاب له، أخرج سلاحا أبيض هدد به الضحية، محاولا إرهاب أي متدخل.
تراجع ضحية محاولة السرقة أمام إشهار السارق للسلاح الأبيض، ورغم استنجاده بالمارة في الشارع، إلا أن أحدا لم يعترض السارق، بل على العكس، أحاط بضعة أشخاص به يتحدثون معه بهدوء بينما أعاد اللص تشغيل درجاته النارية وانطلق في سلام، أمام دهشة الشاب الذي تعرض لمحاولة السرقة.
وقالت بوابة
"الأهرام"، إنه بفضل المتابعة الأمنية السريعة، تمكنت الأجهزة المختصة من كشف ملابسات الواقعة، حيث تم تحديد هوية الجاني وضبطه. وتبين أن المتهم "عاطل، له سجل جنائي، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية". كما تم التحفظ على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة (غير مرخصة) والسلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، فيما تواصل التحقيقات لكشف أي تفاصيل أخرى متعلقة بالواقعة.