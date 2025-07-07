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أسد ينشل يد امرأة في حديقة حيوان أسترالية... فيديو
أسد ينشل يد امرأة في حديقة حيوان أسترالية... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت سيدة لجروح بالغة إثر هجوم من أسد في حديقة حيوان أسترالية، وأفادت عدة وسائل إعلام بأن المرأة فقدت ذراعها المصابة. 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T07:46+0000
2025-07-07T07:46+0000
2025-07-07T07:51+0000
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وأفادت حديقة حيوان "دارلينغ داونز" في ولاية كوينز لاند، أن المرأة (50 عاما) كانت تشاهد حراس الحيوانات يعملون في منطقة الحيوانات المفترسة في الحديقة، صباح يوم الأحد، قبل ساعات الافتتاح، عندما تعرضت للهجوم.وتم نقل المرأة بمروحية من بلدة بيلتون الريفية، إلى عاصمة الولاية بريسبان حيث خضعت لعملية جراحية.وجاء في بيان حديقة الحيوان: "لسبب غير مفهوم، في هذه المرحلة، أمسك حيوان بها من ذراعها وألحق بها أضرارا بالغة".وجاء في البيان: "بالتأكيد لن يتم قتل الحيوان أو معاقبته بأي شكل من الأشكال".لقطة غريبة.. ميسي يصنع هدفا رائعا ضد فريقه.. فيديو
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نادي الفيديو
أسد ينشل يد امرأة في حديقة حيوان أسترالية... فيديو
07:46 GMT 07.07.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 07.07.2025)
تعرضت سيدة لجروح بالغة إثر هجوم من أسد في حديقة حيوان أسترالية، وأفادت عدة وسائل إعلام بأن المرأة فقدت ذراعها المصابة.
وأفادت حديقة حيوان "دارلينغ داونز" في ولاية كوينز لاند، أن المرأة (50 عاما) كانت تشاهد حراس الحيوانات يعملون في منطقة الحيوانات المفترسة في الحديقة، صباح يوم الأحد، قبل ساعات الافتتاح، عندما تعرضت للهجوم.
وتم نقل المرأة بمروحية من بلدة بيلتون الريفية، إلى عاصمة الولاية بريسبان حيث خضعت لعملية جراحية.
وقالت حديقة الحيوان في بيان، يوم الأحد، إن حالتها مستقرة، وأن الموظفين يعملون مع محققي سلامة أماكن العمل الحكوميين لتحديد كيف وقع الحادث، كما أكدت حكومة الولاية فتح تحقيق في الحادث.
وجاء في بيان حديقة الحيوان: "لسبب غير مفهوم، في هذه المرحلة، أمسك حيوان بها من ذراعها وألحق بها أضرارا بالغة".
وتابع البيان: "لم يغادر هذا الحيوان حظيرته في أية مرحلة، ولم يكن هناك أي خطر على الموظفين أو الجمهور على الإطلاق".
وجاء في البيان: "بالتأكيد لن يتم قتل الحيوان أو معاقبته بأي شكل من الأشكال".