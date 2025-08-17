https://sarabic.ae/20250817/أولمبياد-الروبوت-للحركات-البهلوانية-في-الصين-فيديو-1103862332.html
أولمبياد الروبوت للحركات البهلوانية في الصين... فيديو
تنافس عدد كبير من الروبوتات البشرية خلال "أولمبياد الروبوت" في العاصمة بكين، وكان أبرزها تحد مثير وهو القفز العمودي العالي، بالإضافة إلى أداء حركات بهلوانية.وحصل كل متسابق على ثلاث محاولات، فبينما سقط بعضهم ببساطة على الأرض، تمكن آخرون من إبهار الجمهور حقًا بأدائهم."خلال سباق مثير".. روبوت يطيح بمشغل منافسه في بكين.. فيديوالصين تطلق أولى مناوراتها بـ"جيوش الذكاء الاصطناعي"... فيديو
تنافس عدد كبير من الروبوتات البشرية خلال "أولمبياد الروبوت" في العاصمة بكين، وكان أبرزها تحد مثير وهو القفز العمودي العالي، بالإضافة إلى أداء حركات بهلوانية.
وحصل كل متسابق على ثلاث محاولات، فبينما سقط بعضهم ببساطة على الأرض، تمكن آخرون من إبهار الجمهور حقًا بأدائهم.