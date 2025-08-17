عربي
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250817/أولمبياد-الروبوت-للحركات-البهلوانية-في-الصين-فيديو-1103862332.html
أولمبياد الروبوت للحركات البهلوانية في الصين... فيديو
أولمبياد الروبوت للحركات البهلوانية في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لروبوتات بشرية تؤدي حركات بهلوانية خلال "أولمبياد الروبوت" في الصين. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T20:20+0000
2025-08-17T20:20+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103862176_0:104:472:370_1920x0_80_0_0_5451344f56dfa92d45bda75d24af4afb.png
تنافس عدد كبير من الروبوتات البشرية خلال "أولمبياد الروبوت" في العاصمة بكين، وكان أبرزها تحد مثير وهو القفز العمودي العالي، بالإضافة إلى أداء حركات بهلوانية.وحصل كل متسابق على ثلاث محاولات، فبينما سقط بعضهم ببساطة على الأرض، تمكن آخرون من إبهار الجمهور حقًا بأدائهم."خلال سباق مثير".. روبوت يطيح بمشغل منافسه في بكين.. فيديوالصين تطلق أولى مناوراتها بـ"جيوش الذكاء الاصطناعي"... فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103862176_0:60:472:414_1920x0_80_0_0_bdea5190ac6c2e8f6bcbb1f00c4e7d6a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

أولمبياد الروبوت للحركات البهلوانية في الصين... فيديو

20:20 GMT 17.08.2025
© Photo / Xروبوتات بشرية تؤدي حركات بهلوانية خلال "أولمبياد الروبوت" في الصين
روبوتات بشرية تؤدي حركات بهلوانية خلال أولمبياد الروبوت في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لروبوتات بشرية تؤدي حركات بهلوانية خلال "أولمبياد الروبوت" في الصين.
تنافس عدد كبير من الروبوتات البشرية خلال "أولمبياد الروبوت" في العاصمة بكين، وكان أبرزها تحد مثير وهو القفز العمودي العالي، بالإضافة إلى أداء حركات بهلوانية.
وحصل كل متسابق على ثلاث محاولات، فبينما سقط بعضهم ببساطة على الأرض، تمكن آخرون من إبهار الجمهور حقًا بأدائهم.
"خلال سباق مثير".. روبوت يطيح بمشغل منافسه في بكين.. فيديو
الصين تطلق أولى مناوراتها بـ"جيوش الذكاء الاصطناعي"... فيديو
