Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ترامب: زيلينسكي يستطيع إنهاء الصراع مع روسيا إذا تخلى عن القرم وطموحات الانضمام للناتو

03:22 GMT 18.08.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان فلاديمير زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور تقريبا"، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
موسكو –سبوتنيك. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "يستطيع زيلينسكي إنهاء الصراع مع روسيا على الفور تقريبا إذا أراد أو مواصلة القتال. تذكروا كيف بدأ كل شيء".
وأضاف، "لا عودة لشبه جزيرة القرم التي سلمها أوباما (قبل ١٢ عاما، دون إطلاق رصاصة واحدة!)، ولا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. بعض الأمور لا تتغير أبدا".
سيعقد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن اليوم 18 أغسطس بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
زيلينسكي بين خيارين: صفقة سلام سريعة أو مواجهة غضب ترامب
أمس, 23:21 GMT
كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة بيلد أن ترامب سيجتمع أولاً على انفراد مع زيلينسكي، قبل لقائه بالقادة الأوروبيين.
