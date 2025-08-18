https://sarabic.ae/20250818/ترامب-زيلينسكي-يستطيع-إنهاء-الصراع-مع-روسيا-إذا-تخلى-عن-القرم-وطموحات-الانضمام-للناتو-1103864217.html

ترامب: زيلينسكي يستطيع إنهاء الصراع مع روسيا إذا تخلى عن القرم وطموحات الانضمام للناتو

ترامب: زيلينسكي يستطيع إنهاء الصراع مع روسيا إذا تخلى عن القرم وطموحات الانضمام للناتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان فلاديمير زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور تقريبا"، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على... 18.08.2025

موسكو –سبوتنيك. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "يستطيع زيلينسكي إنهاء الصراع مع روسيا على الفور تقريبا إذا أراد أو مواصلة القتال. تذكروا كيف بدأ كل شيء".سيعقد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن اليوم 18 أغسطس بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة بيلد أن ترامب سيجتمع أولاً على انفراد مع زيلينسكي، قبل لقائه بالقادة الأوروبيين.

