زيلينسكي بين خيارين: صفقة سلام سريعة أو مواجهة غضب ترامب
ذكرت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يواجه معضلة قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، إما القبول بصفقة سلام سريعة
زيلينسكي
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
فلاديمير بوتين
موسكو –سبوتنيك.
زيلينسكي بين خيارين: صفقة سلام سريعة أو مواجهة غضب ترامب
ذكرت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يواجه معضلة قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، إما القبول بصفقة سلام سريعة بشأن أوكرانيا عبر الاعتراف بسيطرة روسيا على الأراضي التي فقدتها كييف، أو المخاطرة بمواجهة غضب ترامب.
موسكو –سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، أن أهداف زيلينسكي من هذا اللقاء تتمثل في معرفة المزيد عن مطالب روسيا، وتحديد موعد اجتماع ثلاثي مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والضغط على واشنطن لفرض عقوبات جديدة على موسكو.
وأشارت الوكالة إلى أن القادة الأوروبيين الذين سيرافقون زيلينسكي لا يملكون أدوات تأثير واضحة على ترامب، كما توجد خلافات فيما بينهم.
وتوقعت أن يسعى فريق زيلينسكي لمعرفة المزيد حول الضمانات التي قد تقدمها الولايات المتحدة ضمن الصفقة.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن اللقاء بين ترامب وزيلينسكي سيُعقد في واشنطن يوم 18 أغسطس بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.
كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.