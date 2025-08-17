زيلينسكي بين خيارين: صفقة سلام سريعة أو مواجهة غضب ترامب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
زيلينسكي بين خيارين: صفقة سلام سريعة أو مواجهة غضب ترامب
زيلينسكي بين خيارين: صفقة سلام سريعة أو مواجهة غضب ترامب
ذكرت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يواجه معضلة قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، إما القبول بصفقة سلام سريعة بشأن أوكرانيا عبر الاعتراف بسيطرة روسيا على الأراضي التي فقدتها كييف، أو المخاطرة بمواجهة غضب ترامب.
موسكو –سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، أن أهداف زيلينسكي من هذا اللقاء تتمثل في معرفة المزيد عن مطالب روسيا، وتحديد موعد اجتماع ثلاثي مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والضغط على واشنطن لفرض عقوبات جديدة على موسكو.

وأشارت الوكالة إلى أن القادة الأوروبيين الذين سيرافقون زيلينسكي لا يملكون أدوات تأثير واضحة على ترامب، كما توجد خلافات فيما بينهم.

وتوقعت أن يسعى فريق زيلينسكي لمعرفة المزيد حول الضمانات التي قد تقدمها الولايات المتحدة ضمن الصفقة.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن اللقاء بين ترامب وزيلينسكي سيُعقد في واشنطن يوم 18 أغسطس بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
خبير بولندي: محادثات ترامب وزيلينسكي لعبة أوروبية خفية لخدمة مصالح صناعة الأسلحة
16:59 GMT
كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.
