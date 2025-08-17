عربي
خبير بولندي: محادثات ترامب وزيلينسكي لعبة أوروبية خفية لخدمة مصالح صناعة الأسلحة
خبير بولندي: محادثات ترامب وزيلينسكي لعبة أوروبية خفية لخدمة مصالح صناعة الأسلحة
أوضح المحلل السياسي البولندي ماتيوش بيسكورسكي، أن فلاديمير زيلينسكي سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للتفاوض على إمكانية بقائه في... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
أوضح المحلل السياسي البولندي ماتيوش بيسكورسكي، أن فلاديمير زيلينسكي سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للتفاوض على إمكانية بقائه في السلطة، معتبرا أن محادثات ترامب وزيلينسكي "لعبة أوروبية خفية لخدمة مصالح صناعة الأسلحة".
وقال بيسكورسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على محادثات زيلينسكي المقبلة مع ترامب: "يسعى زيلينسكي إلى الحصول على ضمانات أمنية شخصية محتملة، والحفاظ على قدرته على الاستمرار في حكم أوكرانيا لفترة من الوقت".
وأضاف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام شامل بشأن أوكرانيا، فمن المرجح أن يجبر زيلينسكي على تنظيم انتخابات، وهو أمرٌ لا يملك أي فرصة حقيقية للفوز فيه".
وأشار بيسكورسكي إلى أن زيلينسكي سيتصرف بحذر أكبر مما كان عليه خلال لقائه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض أواخر فبراير".
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
زعماء أوروبيون يتوجهون إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع ترامب وزيلينسكي
10:37 GMT
ونوّه الخبير البولندي إلى أن "القادة الأوروبيين الذين يقال إنهم سيرافقون زيلينسكي، بمن فيهم ماكرون وشولتز، بالإضافة إلى رئيس حلف "الناتو" روته، سيدعون إلى استمرار الصراع في أوكرانيا لارتباط مصالحهم بالمجمع الصناعي الدفاعي الفرنسي الألماني البريطاني".
وخلص الخبير إلى أنه "في ألمانيا، مباشرةً بعد الإعلان عن قمة بوتين-ترامب في ألاسكا، انخفضت سوق الأسهم وقيمة شركات ألمانية كبرى مثل "راينميتال" بنسبة 10 في المائة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
قبيل لقاء ترامب.. ذكريات "التوبيخ والإهانة" تطارد زيلينسكي في البيت الأبيض
08:24 GMT
الجدير بالذكر أن كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أفادا أنهما يعتزمان التوجه إلى واشنطن، لحضور اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي.
وسيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، غدا الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما، في فبراير/ شباط الماضي.
رئيس وزراء أوكراني أسبق: التسوية السلمية مستحيلة مع نظام زيلينسكي
إعلام: ترامب لم يناقش مع زيلينسكي والحلفاء نشر قوات أمريكية في أوكرانيا كجزء من ضمانات أمنية
