خبير بولندي: محادثات ترامب وزيلينسكي لعبة أوروبية خفية لخدمة مصالح صناعة الأسلحة
أوضح المحلل السياسي البولندي ماتيوش بيسكورسكي، أن فلاديمير زيلينسكي سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للتفاوض على إمكانية بقائه في...
وقال بيسكورسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على محادثات زيلينسكي المقبلة مع ترامب: "يسعى زيلينسكي إلى الحصول على ضمانات أمنية شخصية محتملة، والحفاظ على قدرته على الاستمرار في حكم أوكرانيا لفترة من الوقت".وأضاف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام شامل بشأن أوكرانيا، فمن المرجح أن يجبر زيلينسكي على تنظيم انتخابات، وهو أمرٌ لا يملك أي فرصة حقيقية للفوز فيه".ونوّه الخبير البولندي إلى أن "القادة الأوروبيين الذين يقال إنهم سيرافقون زيلينسكي، بمن فيهم ماكرون وشولتز، بالإضافة إلى رئيس حلف "الناتو" روته، سيدعون إلى استمرار الصراع في أوكرانيا لارتباط مصالحهم بالمجمع الصناعي الدفاعي الفرنسي الألماني البريطاني".الجدير بالذكر أن كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أفادا أنهما يعتزمان التوجه إلى واشنطن، لحضور اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي.وسيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، غدا الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما، في فبراير/ شباط الماضي.
حصري
أوضح المحلل السياسي البولندي ماتيوش بيسكورسكي، أن فلاديمير زيلينسكي سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للتفاوض على إمكانية بقائه في السلطة، معتبرا أن محادثات ترامب وزيلينسكي "لعبة أوروبية خفية لخدمة مصالح صناعة الأسلحة".
وقال بيسكورسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على محادثات زيلينسكي المقبلة مع ترامب: "يسعى زيلينسكي إلى الحصول على ضمانات أمنية شخصية محتملة، والحفاظ على قدرته على الاستمرار في حكم أوكرانيا لفترة من الوقت".
وأضاف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام شامل بشأن أوكرانيا، فمن المرجح أن يجبر زيلينسكي على تنظيم انتخابات، وهو أمرٌ لا يملك أي فرصة حقيقية للفوز فيه".
وأشار بيسكورسكي إلى أن زيلينسكي سيتصرف بحذر أكبر مما كان عليه خلال لقائه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض أواخر فبراير".
ونوّه الخبير البولندي إلى أن "القادة الأوروبيين الذين يقال إنهم سيرافقون زيلينسكي، بمن فيهم ماكرون وشولتز، بالإضافة إلى رئيس حلف "الناتو" روته، سيدعون إلى استمرار الصراع في أوكرانيا
لارتباط مصالحهم بالمجمع الصناعي الدفاعي الفرنسي الألماني البريطاني".
وخلص الخبير إلى أنه "في ألمانيا، مباشرةً بعد الإعلان عن قمة بوتين-ترامب في ألاسكا، انخفضت سوق الأسهم وقيمة شركات ألمانية كبرى مثل "راينميتال" بنسبة 10 في المائة".
الجدير بالذكر أن كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أفادا أنهما يعتزمان التوجه إلى واشنطن، لحضور اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي.
وسيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي
في البيت الأبيض، غدا الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما، في فبراير/ شباط الماضي.