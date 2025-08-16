عربي
تقارير: الرئيس الفنلندي قد يحضر اجتماع ترامب مع زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين وشخص مطلع على الوضع، أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب قد يحضر الاجتماع بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
موسكو –سبوتنيك. أعلنت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر، أمس السبت، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، الذي سبق أن اختلف مع زيلينسكي، سيحضر اجتماع 18 أغسطس، بينما يتوقع مسؤولون أوروبيون انضمام زعيم أوروبي واحد إلى محادثات ترامب-زيلينسكي في البيت الأبيض، على الرغم من أنه لم يتضح بعد هوية هذا الزعيم تحديداً.وأضافت الصحيفة، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن الخطط جارية لإرسال واحد على الأقل من محاوري ترامب المفضلين، ستاب، برفقة زيلينسكي عندما يسافر إلى واشنطن يوم الاثنين للقاء ترامب.أفادت وكالة فرانس برس أمس السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرز، سيعقدون اجتماعا آخر لـ"تحالف الراغبين" عبر الفيديو يوم الأحد، وفي اليوم نفسه، أكد زيلينسكي زيارة مقررة للولايات المتحدة في 18 أغسطس للقاء ترامب.في وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب محادثات في ألاسكا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية.واستمرت محادثاتهما الضيقة، التي أُجريت على شكل "ثلاثة في ثلاثة"، ساعتين و45 دقيقة. مثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.وبخ ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض في 28 فبراير/شباط لدى وصوله لتوقيع اتفاقية بشأن التطوير المشترك للموارد المعدنية الأوكرانية.وطالب الرئيس الأمريكي زيلينسكي بالموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف عن انتقاد بوتين. ووصف نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس زيلينسكي بأنه محرض جاحد للديمقراطيين عندما بدأ يبرر خطواته، ويلقي باللوم على روسيا، بل ويهدد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب الصراع، رغم أن المحيط يفصل بينهما.ونتيجة لذلك، طلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض، ولم تُوقع الاتفاقية، لاحقًا، حاول زيلينسكي الاعتذار، مشيرًا إلى ندمه على ما حدث، وصرح أيضا بموافقته على المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
أفادت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين وشخص مطلع على الوضع، أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب قد يحضر الاجتماع بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 18 أغسطس.
موسكو –سبوتنيك. أعلنت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر، أمس السبت، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، الذي سبق أن اختلف مع زيلينسكي، سيحضر اجتماع 18 أغسطس، بينما يتوقع مسؤولون أوروبيون انضمام زعيم أوروبي واحد إلى محادثات ترامب-زيلينسكي في البيت الأبيض، على الرغم من أنه لم يتضح بعد هوية هذا الزعيم تحديداً.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن الخطط جارية لإرسال واحد على الأقل من محاوري ترامب المفضلين، ستاب، برفقة زيلينسكي عندما يسافر إلى واشنطن يوم الاثنين للقاء ترامب.
وفقا لمصادر بوليتيكو، استطاع ستاب منع نشوب صراع محتمل بين ترامب وزيلينسكي، مع إقناع الرئيس الأمريكي بإشراك أوروبا في أي محادثات لاحقة بشأن أوكرانيا.
أفادت وكالة فرانس برس أمس السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرز، سيعقدون اجتماعا آخر لـ"تحالف الراغبين" عبر الفيديو يوم الأحد، وفي اليوم نفسه، أكد زيلينسكي زيارة مقررة للولايات المتحدة في 18 أغسطس للقاء ترامب.
في وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب محادثات في ألاسكا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية.
واستمرت محادثاتهما الضيقة، التي أُجريت على شكل "ثلاثة في ثلاثة"، ساعتين و45 دقيقة. مثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
ترحيب عربي بمحادثات ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي
22:06 GMT
وبخ ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض في 28 فبراير/شباط لدى وصوله لتوقيع اتفاقية بشأن التطوير المشترك للموارد المعدنية الأوكرانية.
وطالب الرئيس الأمريكي زيلينسكي بالموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف عن انتقاد بوتين. ووصف نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس زيلينسكي بأنه محرض جاحد للديمقراطيين عندما بدأ يبرر خطواته، ويلقي باللوم على روسيا، بل ويهدد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب الصراع، رغم أن المحيط يفصل بينهما.
ونتيجة لذلك، طلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض، ولم تُوقع الاتفاقية، لاحقًا، حاول زيلينسكي الاعتذار، مشيرًا إلى ندمه على ما حدث، وصرح أيضا بموافقته على المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
