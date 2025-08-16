https://sarabic.ae/20250816/ترحيب-عربي-بمحادثات-ألاسكا-بين-الرئيسين-الروسي-والأمريكي-1103833514.html

ترحيب عربي بمحادثات ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي

ترحيب عربي بمحادثات ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي

سبوتنيك عربي

رحبت دول عربية عدة، أمسالسبت، بالمحادثات التي جرت في ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة على أن الحوار البناء والدبلوماسية... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-16T22:06+0000

2025-08-16T22:06+0000

2025-08-16T22:06+0000

ترامب

فلاديمير بوتين

لقاء بوتين وترامب

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_1213672975d556d713b205696ec5403a.jpg

الجزائر –سبوتنيك. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن "دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين".بدورها، رحبت الإمارات العربية المتحدة بالقمة التي عُقدت في ألاسكا بين ترامب وبوتين، مع تقدير الجهود التي بذلها ترامب لتعزيز الحوار وإيجاد حلول سلمية، معتبرة القمة "خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلم الدوليين وترسيخ أجواء الثقة في القارة الأوروبية".من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقمة ألاسكا، وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان "ترحيب المملكة بهذه القمة، التي تُعدّ خطوة فاعلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتقريب وجهات النظر، وحل النزاعات عبر الطرق السلمية".والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الجمعة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية.وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.ووصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.فيما أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.وأضاف أن النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا.بالمقابل، جدد ترامب، اليوم السبت في منشور على منصة "تروث سوشيال" التأكيد أن اللقاء أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين سار بشكل جيد للغاية، وأنه تواصل مع فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وتوافق الجميع على أن أفضل وسيلة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250816/الخارجية-الإماراتية-جهود-بوتين-وترامب-تبعث-الأمل-في-تعزيز-السلام-العالمي-1103829466.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, فلاديمير بوتين, لقاء بوتين وترامب, روسيا