https://sarabic.ae/20250816/ترحيب-عربي-بمحادثات-ألاسكا-بين-الرئيسين-الروسي-والأمريكي-1103833514.html
ترحيب عربي بمحادثات ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي
ترحيب عربي بمحادثات ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي
سبوتنيك عربي
رحبت دول عربية عدة، أمسالسبت، بالمحادثات التي جرت في ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة على أن الحوار البناء والدبلوماسية... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T22:06+0000
2025-08-16T22:06+0000
2025-08-16T22:06+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
لقاء بوتين وترامب
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_1213672975d556d713b205696ec5403a.jpg
الجزائر –سبوتنيك. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن "دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين".بدورها، رحبت الإمارات العربية المتحدة بالقمة التي عُقدت في ألاسكا بين ترامب وبوتين، مع تقدير الجهود التي بذلها ترامب لتعزيز الحوار وإيجاد حلول سلمية، معتبرة القمة "خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلم الدوليين وترسيخ أجواء الثقة في القارة الأوروبية".من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقمة ألاسكا، وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان "ترحيب المملكة بهذه القمة، التي تُعدّ خطوة فاعلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتقريب وجهات النظر، وحل النزاعات عبر الطرق السلمية".والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الجمعة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية.وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.ووصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.فيما أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.وأضاف أن النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا.بالمقابل، جدد ترامب، اليوم السبت في منشور على منصة "تروث سوشيال" التأكيد أن اللقاء أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين سار بشكل جيد للغاية، وأنه تواصل مع فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وتوافق الجميع على أن أفضل وسيلة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250816/الخارجية-الإماراتية-جهود-بوتين-وترامب-تبعث-الأمل-في-تعزيز-السلام-العالمي-1103829466.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_160:0:1593:1075_1920x0_80_0_0_ea1e0e50413cb0726354be76afdfc5e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, فلاديمير بوتين, لقاء بوتين وترامب, روسيا
ترامب, فلاديمير بوتين, لقاء بوتين وترامب, روسيا
ترحيب عربي بمحادثات ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي
رحبت دول عربية عدة، أمسالسبت، بالمحادثات التي جرت في ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة على أن الحوار البناء والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر وتسوية النزاعات.
الجزائر –سبوتنيك. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن "دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين".
وأضافت أن "المملكة إذ ترحب في هذا الشأن بقمة ألاسكا التي جمعت رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، لتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلا لحل الخلافات والنزاعات الدولية".
بدورها، رحبت الإمارات العربية المتحدة بالقمة التي عُقدت في ألاسكا بين ترامب وبوتين، مع تقدير الجهود التي بذلها ترامب لتعزيز الحوار وإيجاد حلول سلمية، معتبرة القمة "خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلم الدوليين وترسيخ أجواء الثقة في القارة الأوروبية".
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقمة ألاسكا، وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية
سفيان القضاة في بيان "ترحيب المملكة بهذه القمة، التي تُعدّ خطوة فاعلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتقريب وجهات النظر، وحل النزاعات عبر الطرق السلمية".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الجمعة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية.
وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ووصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.
فيما أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف أن النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا.
بالمقابل، جدد ترامب، اليوم السبت في منشور على منصة "تروث سوشيال" التأكيد أن اللقاء أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين سار بشكل جيد للغاية، وأنه تواصل مع فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وتوافق الجميع على أن أفضل وسيلة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.