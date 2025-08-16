الخارجية الإماراتية: جهود بوتين وترامب تبعث الأمل في تعزيز السلام العالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/الخارجية-الإماراتية-جهود-بوتين-وترامب-تبعث-الأمل-في-تعزيز-السلام-العالمي-1103829466.html
الخارجية الإماراتية: جهود بوتين وترامب تبعث الأمل في تعزيز السلام العالمي
الخارجية الإماراتية: جهود بوتين وترامب تبعث الأمل في تعزيز السلام العالمي
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الإماراتية، عقب اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بأن الجهود المشتركة التي بذلها الزعيمان لإنهاء الأزمة... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T17:45+0000
2025-08-16T17:45+0000
روسيا
العالم العربي
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_1213672975d556d713b205696ec5403a.jpg
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن تقديرها البالغ لهذا اللقاء التاريخي، مؤكدة أن الحوار البنّاء هو السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر وحل النزاعات، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة التي بذلها الرئيسان لإنهاء الأزمة الأوكرانية تُلهم الأمل في تعزيز السلام والاستقرار العالميين.وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.مباحثات بوتين وترامب في ألاسكااستقبل ترامب شخصيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدآ الحديث في السيارة.امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، وتحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.أردوغان يعلق على المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250816/وارسو-أمن-أوروبا-وبولندا-وأوكرانيا-دخل-مرحلة-حاسمة-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103828637.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_160:0:1593:1075_1920x0_80_0_0_ea1e0e50413cb0726354be76afdfc5e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, قمة ألاسكا
روسيا, العالم العربي, قمة ألاسكا

الخارجية الإماراتية: جهود بوتين وترامب تبعث الأمل في تعزيز السلام العالمي

17:45 GMT 16.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية الإماراتية، عقب اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بأن الجهود المشتركة التي بذلها الزعيمان لإنهاء الأزمة الأوكرانية تُلهم الأمل في تعزيز السلام والاستقرار العالميين.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن تقديرها البالغ لهذا اللقاء التاريخي، مؤكدة أن الحوار البنّاء هو السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر وحل النزاعات، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة التي بذلها الرئيسان لإنهاء الأزمة الأوكرانية تُلهم الأمل في تعزيز السلام والاستقرار العالميين.
كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تقديرها البالغ لجهود ترامب في تعزيز الحوار وإيجاد حلول سلمية، واعتبرت لقاء الرئيسين خطوةً مهمةً في تهيئة مناخ من الثقة في القارة الأوروبية.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.

مباحثات بوتين وترامب في ألاسكا

استقبل ترامب شخصيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.
توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدآ الحديث في السيارة.
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
وارسو: أمن أوروبا وبولندا وأوكرانيا دخل مرحلة حاسمة بعد قمة بوتين وترامب
16:46 GMT
امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.
استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، وتحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.
وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.
أردوغان يعلق على المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала