الخارجية الإماراتية: جهود بوتين وترامب تبعث الأمل في تعزيز السلام العالمي

الخارجية الإماراتية: جهود بوتين وترامب تبعث الأمل في تعزيز السلام العالمي

صرحت وزارة الخارجية الإماراتية، عقب اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بأن الجهود المشتركة التي بذلها الزعيمان لإنهاء الأزمة...

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن تقديرها البالغ لهذا اللقاء التاريخي، مؤكدة أن الحوار البنّاء هو السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر وحل النزاعات، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة التي بذلها الرئيسان لإنهاء الأزمة الأوكرانية تُلهم الأمل في تعزيز السلام والاستقرار العالميين.وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.مباحثات بوتين وترامب في ألاسكااستقبل ترامب شخصيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدآ الحديث في السيارة.امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، وتحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.أردوغان يعلق على المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا

