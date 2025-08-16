https://sarabic.ae/20250816/وارسو-أمن-أوروبا-وبولندا-وأوكرانيا-دخل-مرحلة-حاسمة-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103828637.html

وارسو: أمن أوروبا وبولندا وأوكرانيا دخل مرحلة حاسمة بعد قمة بوتين وترامب

وارسو: أمن أوروبا وبولندا وأوكرانيا دخل مرحلة حاسمة بعد قمة بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن مستقبل أمن أوروبا وأوكرانيا وبولندا "دخل مرحلة حاسمة" بعد القمة التي عُقدت أمس بولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيسين... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-16T16:46+0000

2025-08-16T16:46+0000

2025-08-16T16:46+0000

قمة ألاسكا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101556/19/1015561918_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_0ffa69b3f7936919ba0b8e2a13fc59f7.jpg

وكتب توسك، في منشور على منصة "إكس"، اليوم السبت: "اللعبة من أجل مستقبل أوكرانيا وأمن بولندا وأوروبا كلها دخلت مرحلة حاسمة... لذلك فإن الحفاظ على وحدة الغرب بأكمله له أهمية حاسمة".وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.ولم تسفر القمة التاريخية في ألاسكا عن اتفاق نهائي لحل الأزمة الأوكرانية، رغم وصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.وأضاف مدفيديف أن "النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا".

https://sarabic.ae/20250816/أردوغان-يعلق-على-المحادثات-بين-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-1103827929.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قمة ألاسكا, العالم