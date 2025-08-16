https://sarabic.ae/20250816/وارسو-أمن-أوروبا-وبولندا-وأوكرانيا-دخل-مرحلة-حاسمة-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103828637.html
قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن مستقبل أمن أوروبا وأوكرانيا وبولندا "دخل مرحلة حاسمة" بعد القمة التي عُقدت أمس بولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وكتب توسك، في منشور على منصة "إكس"، اليوم السبت: "اللعبة من أجل مستقبل أوكرانيا وأمن بولندا وأوروبا كلها دخلت مرحلة حاسمة... لذلك فإن الحفاظ على وحدة الغرب بأكمله له أهمية حاسمة".وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.ولم تسفر القمة التاريخية في ألاسكا عن اتفاق نهائي لحل الأزمة الأوكرانية، رغم وصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.وأضاف مدفيديف أن "النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا".
قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن مستقبل أمن أوروبا وأوكرانيا وبولندا "دخل مرحلة حاسمة" بعد القمة التي عُقدت أمس بولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وكتب توسك، في منشور على منصة "إكس"، اليوم السبت: "اللعبة من أجل مستقبل أوكرانيا وأمن بولندا وأوروبا كلها دخلت مرحلة حاسمة... لذلك فإن الحفاظ على وحدة الغرب بأكمله له أهمية حاسمة".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الجمعة بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.
وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ولم تسفر القمة التاريخية في ألاسكا عن اتفاق نهائي لحل الأزمة الأوكرانية، رغم وصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.
فيما أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف مدفيديف أن "النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا".