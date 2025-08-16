https://sarabic.ae/20250816/أردوغان-يعلق-على-المحادثات-بين-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-1103827929.html

أردوغان يعلق على المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا

أردوغان يعلق على المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيبه بمحادثات الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، بوصفها تعطي زخمًا لمساعي إنهاء الصراع... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وكتب أدروغان في منشور على منصة "إكس": "أعطت المحادثات التي عُقدت في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الروسي بوتين زخمًا جديدًا للمساعي الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. نرحب بقمة ألاسكا، ونأمل أن تُرسي هذه العملية الجديدة، بمشاركة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أسس سلام دائم"، وفق المنشور.وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.مباحثات بوتين وترامب في ألاسكااستقبل ترامب شخصيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدآ الحديث في السيارة.امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، وتحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا."فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا

