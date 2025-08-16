عربي
بوتين يعقد اجتماعا حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في ألاسكا- عاجل
https://sarabic.ae/20250816/بوتين-يعقد-اجتماعا-حول-نتائج-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-في-ألاسكا--عاجل-1103827239.html
بوتين يعقد اجتماعا حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في ألاسكا- عاجل
بوتين يعقد اجتماعا حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في ألاسكا- عاجل
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعا في الكرملين لمناقشة نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية.
2025-08-16T15:17+0000
2025-08-16T15:26+0000
روسيا
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103827434_0:0:1396:785_1920x0_80_0_0_d5fc6cfb6c5bc4879a086e3b52ef5f81.jpg
وأطلع الرئيس الروسي قيادة الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات المعنية على نتائج الاجتماع في أنكوريج.وقال بوتين خلال اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "أود أن أشير فورًا إلى أن الزيارة كانت في الوقت المناسب ومفيدة للغاية".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا ينبغي أن يكون أساسًا للتسوية.أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش، خلال محادثاته في ألاسكا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية. وقال بوتين في اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "ناقشنا جميع جوانب تفاعلنا تقريبًا، ولكن قبل كل شيء، بالطبع، تحدثنا عن إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية".وأشاربوتين خلال الاجتماع إلى أنه "لم نجر مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة. أكرر مرة أخرى، أتيحت لنا الفرصة لتوضيح موقفنا بهدوء ودقة مرة أخرى".
بوتين يعقد اجتماعا حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في ألاسكا- عاجل

15:17 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 15:26 GMT 16.08.2025)
© Ruptly
تابعنا عبر
يتبع
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعا في الكرملين لمناقشة نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية.
وأطلع الرئيس الروسي قيادة الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات المعنية على نتائج الاجتماع في أنكوريج.
وقال بوتين خلال اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "أود أن أشير فورًا إلى أن الزيارة كانت في الوقت المناسب ومفيدة للغاية".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا ينبغي أن يكون أساسًا للتسوية.
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش، خلال محادثاته في ألاسكا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين في اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "ناقشنا جميع جوانب تفاعلنا تقريبًا، ولكن قبل كل شيء، بالطبع، تحدثنا عن إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية".
وأشاربوتين خلال الاجتماع إلى أنه "لم نجر مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة. أكرر مرة أخرى، أتيحت لنا الفرصة لتوضيح موقفنا بهدوء ودقة مرة أخرى".
