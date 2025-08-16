https://sarabic.ae/20250816/بوتين-يعقد-اجتماعا-حول-نتائج-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-في-ألاسكا--عاجل-1103827239.html
بوتين يعقد اجتماعا حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في ألاسكا- عاجل
بوتين يعقد اجتماعا حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في ألاسكا- عاجل
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعا في الكرملين لمناقشة نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T15:17+0000
2025-08-16T15:17+0000
2025-08-16T15:26+0000
روسيا
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103827434_0:0:1396:785_1920x0_80_0_0_d5fc6cfb6c5bc4879a086e3b52ef5f81.jpg
وأطلع الرئيس الروسي قيادة الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات المعنية على نتائج الاجتماع في أنكوريج.وقال بوتين خلال اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "أود أن أشير فورًا إلى أن الزيارة كانت في الوقت المناسب ومفيدة للغاية".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا ينبغي أن يكون أساسًا للتسوية.أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش، خلال محادثاته في ألاسكا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية. وقال بوتين في اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "ناقشنا جميع جوانب تفاعلنا تقريبًا، ولكن قبل كل شيء، بالطبع، تحدثنا عن إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية".وأشاربوتين خلال الاجتماع إلى أنه "لم نجر مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة. أكرر مرة أخرى، أتيحت لنا الفرصة لتوضيح موقفنا بهدوء ودقة مرة أخرى".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103827434_196:0:1396:900_1920x0_80_0_0_1dc9c17e80692155fbbd568cccf6c4b2.jpg
بوتين يعقد اجتماعا حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في ألاسكا
سبوتنيك عربي
بوتين يعقد اجتماعا حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في ألاسكا
2025-08-16T15:17+0000
true
PT2M05S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, قمة ألاسكا, видео
بوتين يعقد اجتماعا حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في ألاسكا- عاجل
15:17 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 15:26 GMT 16.08.2025)
يتبع
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعا في الكرملين لمناقشة نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية.
وأطلع الرئيس الروسي قيادة الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات المعنية على نتائج الاجتماع في أنكوريج.
وقال بوتين خلال اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "أود أن أشير فورًا إلى أن الزيارة كانت في الوقت المناسب ومفيدة للغاية".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا ينبغي أن يكون أساسًا للتسوية.
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش، خلال محادثاته في ألاسكا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين في اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "ناقشنا جميع جوانب تفاعلنا تقريبًا، ولكن قبل كل شيء، بالطبع، تحدثنا عن إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية".
وأشاربوتين خلال الاجتماع إلى أنه "لم نجر مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة. أكرر مرة أخرى، أتيحت لنا الفرصة لتوضيح موقفنا بهدوء ودقة مرة أخرى".