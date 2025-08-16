https://sarabic.ae/20250816/ترامب-يبلغ-القادة-الأوروبيين-استعداده-لتقديم-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا--عاجل-1103825026.html
ترامب يبلغ القادة الأوروبيين استعداد بلاده لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين عن استعداد بلاده لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا. 16.08.2025
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن ترامب أبلغ القادة الأوروبيين باستعداده لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحًا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدًا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين عن استعداد بلاده لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن ترامب أبلغ القادة الأوروبيين باستعداده لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا.
وأضافت أن ترامب أدلى بتلك التصريحات خلال مكالمة هاتفية مع قادة أوروبيين على متن الطائرة الرئاسية، مشيرة إلى أنه أكد استعداد الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى لتقديم مثل هذه الضمانات.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".
وأضاف الرئيس الأمريكي بأن الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الصراع، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الصراع، و"ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".
وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحًا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدًا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرًا في الصراع مع روسيا".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.