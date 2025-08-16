https://sarabic.ae/20250816/ترامب-يبلغ-القادة-الأوروبيين-استعداده-لتقديم-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا--عاجل-1103825026.html

ترامب يبلغ القادة الأوروبيين استعداد بلاده لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا

ترامب يبلغ القادة الأوروبيين استعداد بلاده لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين عن استعداد بلاده لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا. 16.08.2025

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن ترامب أبلغ القادة الأوروبيين باستعداده لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحًا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدًا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.أستاذ في العلاقات الدولية: قمة ألاسكا نجحت... وبانتظار القمة المقبلة في موسكوترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية"فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا

