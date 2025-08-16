https://sarabic.ae/20250816/فرصة-للسلام-نتائج-قمة-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-1103808159.html

"فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا

استمرت المحادثات في إنكوريدج بين رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية قرابة 3 ساعات، وتوصّّل الرئيسان إلى تفاهم بشأن بعض النقاط بما يتعلق بتسوية... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

الكثير من الأشياء غير المتوقعةانشغل فلاديمير بوتين للحظة عن حديثه مع دونالد ترامب، على السجادة الحمراء، إذ حلّقت قاذفة استراتيجية امريكية من طراز "بي-2"، برفقة طائرات "إف-35"، فوق قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. لم يتوقع أحد عرضًا جويًا كهذا.وبشكل عام، كانت هناك أمور كثيرة غير متوقعة. على سبيل المثال، لم يكن المتواجدون في منطقة الاستقبال على علم بكيفية استقبال الرئيس الروسي، ظنّوا أن وزيري الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيغسيث، سيستقبلانه عند مدرج الهبوط.لكن الرئيس الأمريكي كان في انتظار نظيره الروسي شخصيًا. استقبلا بعضهما بعضا بابتسامات، ثم توجها إلى السيارة.ثم كانت هناك مفاجأة أخرى. اقترح ترامب، على ما يبدو في اللحظة الأخيرة على بوتين، أن يركبا معًا. وافق بوتين. هتف أحد الصحفيين على المدرج بعد أن صعد الرئيسان إلى سيارة "الوحش"، سيارة الرئيس الأمريكي: "بدأت المفاوضات بالفعل!".تغير شكل الاجتماع فجأة. كان من المفترض أن يكون لقاءً ثنائيًا، بحضور مترجمين فقط. بحلول ظهر يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، ظهرت معلومات تفيد بوجود مساعدين أيضًا. وبحلول وصول الضيف الروسي، الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت موسكو)، كان كل شيء قد تغير مجددًا.نتيجةً لذلك، دخل مساعد بوتين، يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، والممثل الخاص لترامب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، القاعة الصغيرة برفقة الرئيسين. وبعد جلسة تصوير قصيرة، سرعان ما تحولت الأمور إلى "مهزلة" بسبب ضجيج الصحفيين الأمريكيين، ثم بدأت المحادثات خلف أبواب مغلقة.كان الجميع يتساءل: "إذا اتفقوا، ماذا بعد؟ هل نتوقع انفراجًا في تسوية النزاع الأوكراني؟" طُرحت خيارات عديدة.مكان رمزيكان المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، بصيغة "3+3"، غير مألوف أيضًا. أولًا، لم يُجب الرئيسان على أسئلة الصحفيين، واقتصرا في النهاية على المصافحة وتبادل بعض العبارات. ثانيًا، كانت تصريحاتهما مثيرة للاهتمام.شكر الرئيس الروسي نظيره على عرضه زيارة ألاسكا، مشيدًا برمزية هذا المكان، إذ ربطت المنطقة البلدين ارتباطًا وثيقًا في مراحل تاريخية مختلفة.وكان للتعاون خلال الحرب العالمية الثانية أهمية بالغة، لا سيما أن الطيارين السوفييت دُفنوا هناك. وأعرب بوتين عن امتنانه للسلطات الأمريكية والسكان المحليين لحفاظهم على ذكرى الأبطال السوفييت.وقال الرئيس الروسي: "نتوقع من كييف والعواصم الأوروبية أن تنظر إلى كل هذا بنظرة بناءة، ولا تخلق أي عقبات. ولن يحاولوا عرقلة التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المؤامرات الخفية".واعتبر الرئيس بوتين أن "ما يحدث مأساةً كبيرةً لروسيا، فالشعب الأوكراني شعبٌ شقيق. ولذلك، تُولي موسكو اهتمامًا بالغًا لإحلال السلام سريعًا".وأضاف الزعيم الروسي أن "روسيا تتفق على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، وموسكو مستعدة للعمل على هذا الأمر"."لا يوجد اتفاق حتى الآن"من جانبه، أشار ترامب إلى أن موسكو وواشنطن، تمكنتا من التوصل إلى اتفاق بشأن بعض النقاط.في الوقت نفسه، أوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يزال هناك خلاف حول "النقطة الأهم"، دون أن يوضح ما الذي يتحدث عنه تحديدًا.لكن ترامب أقرّ، قائلًا: "لم نتوصل إلى تفاهم كامل. للأسف، لم يُتوصل إلى اتفاق بعد. لكن الاتصالات ستستمر"، كما وعد ترامب بمناقشة نتائج الاجتماع مع حلفائه الأوروبيين وكييف.وانتهى الأمر عند هذا الحد. بعد المؤتمر الصحفي، تلقى الصحفيون خبرًا آخر، تم إلغاء إفطار العمل المُخطط له بين الوفدين. وانتهت المحادثات قبل الموعد المتوقع. ومع ذلك، وكما أشارت وسائل الإعلام الغربية بالإجماع تقريبًا، تمكن بوتين وترامب، من "إيجاد أرضية مشتركة واتخاذ خطوة مهمة نحو السلام".بوتين وترامب يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في ألاسكاانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة" بين بوتين وترامب"إهانة للناتو".. محللة سابقة لدى "البنتاغون": أوروبا على موعد مع نوع جديد من الضغط

