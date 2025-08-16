https://sarabic.ae/20250816/ما-قبل-ليس-كما-بعد-خبراء-بوتين-وترامب-يواجهان-عدوا-مشتركا-1103805076.html

"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركا

"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركا

سبوتنيك عربي

أكد الخبير الأرجنتيني المختص في العلاقات الدولية، سيباستيان شولتز، أن القمة التي عقدها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، بالغة الأهمية،... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-16T01:52+0000

2025-08-16T01:52+0000

2025-08-16T01:52+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800587_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_8f3215d56517cabc699cc83c5d581f79.jpg

وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك" إن هذا الاجتماع "كان بالغ الأهمية، وإنجازًا يُمكن أن يُقسّم مسار الأحداث إلى "ما قبل" و"ما بعد"، ليس فقط في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بل أيضًا في الصراع الأوكراني، الذي يلعب دورًا محوريًا في التحول الجيوسياسي للنظام الدولي".وتابع الخبير: "يُنسّق ترامب وبوتين إجراءاتٍ تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، الأمر الذي يتطلب حرمان حلف الناتو من هامش المناورة والتحرك نحو تفكيك العولمة كمشروع هيمنة عالمي".وأوضح الخبير أن الزعيمين "ربما يُحدّدان حدود التغييرات الإقليمية في أوكرانيا، ويُحدّدان الأدوار التي ستلعبها روسيا والولايات المتحدة في الحفاظ على السلام في المنطقة".وأشار الخبير إلى أنه:وحول عقد الاجتماع في ألاسكا، قال الخبير: "ليس من قبيل المصادفة أن يُعقد الاجتماع في... ألاسكا: وصل بوتين إلى الولايات المتحدة وأبدى قدرته على التفاوض من موقع قوة. إن ترامب وبوتين، إلى جانب دول بريكس، يواجهون عدوًا مشتركًا: بعض الدوائر في الحزب الديمقراطي الأميركي، الأكثر ارتباطًا بالتوجه الأطلسي والعولمي".وبدوره، قال الخبير الكوبي يوسماني فرنانديز باتشيكو، الباحث في معهد "راؤول روا غارسيا" للعلاقات الدولية: "من المهم الإشارة إلى أن كلا الرئيسين أشارا إلى تحقيق السلام وحل النزاع في خطابيهما بعد المحادثات. وبالتالي، يمكننا القول إن الحوار، بطريقة أو بأخرى، كان مثمرًا وبنّاءً من حيث تحديد خطة عمل أوضح وأكثر واقعية بشأن الوضع في أوكرانيا".وتابع الخبير: "من وجهة نظر رمزية، يُمكن اعتبار دخول الرئيس بوتين موكب ترامب مظهرًا من مظاهر الدبلوماسية والتقارب، وهو ما تجلى في أجواء الاحترام العام التي سادت الاجتماع، بالإضافة إلى المصافحة والكلمات والإيماءات أثناء التحية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الكرملين، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المحادثات بين الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا في "صيغة ضيقة" استمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في المباحثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.وخلال الزيارة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحوار بين رئيسي روسيا وأمريكا قد نضج وكان من الضروري الانتقال إلى الحوار والابتعاد عن المواجهة، موضحا: "أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وأضاف بوتين:وأضاف الرئيس الروسي: "الوضع الحالي في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، ولدى روسيا والولايات المتحدة العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للعمل المشترك، ونتوقع أن كييف لن تعيق التقدم المحرز في التسوية".

https://sarabic.ae/20250816/أكاديمي-عراقي-لقاء-بوتين-وترامب-محطة-هامة-وينعكس-إيجابا-على-دول-العالم-1103798694.html

https://sarabic.ae/20250815/بوتين-روسيا-لديها-مصلحة-حقيقية-في-إنهاء-الصراع-الأوكراني--عاجل--1103798604.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية