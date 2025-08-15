https://sarabic.ae/20250815/انتهاء-محادثات-بوتين---ترامب-بصيغة-ضيقة---عاجل-1103792975.html

انتهاء محادثات بوتين - ترامب بصيغة ضيقة - عاجل

أفاد الكرملين، اليوم السبت، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين

روسيا

قمة ألاسكا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103785642_0:0:3602:2026_1920x0_80_0_0_0849e299940c58ab090063a2ad0b6ab4.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا في "صيغة ضيقة" استمرت ساعتين و45 دقيقة.وعُقد الاجتماع في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في أنكوريج. وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، يوم الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.ويضم الوفد الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول، في 15 أغسطس/ آب الجاري.

