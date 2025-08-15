https://sarabic.ae/20250815/الرئيس-الروسي-يملك-أوراقا-قوية-خبير-العالم-يعلق-آمالا-كبيرة-على-قمة-بوتين-وترامب-1103792232.html
الرئيس الروسي يملك أوراقا قوية... خبير: العالم يعلق آمالا كبيرة على قمة بوتين وترامب
أكد المحلل السياسي المالي، عبدول ديالو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتلك أوراقا قوية في قمة ألاسكا التي تعقد لبحث الأزمة الأوكرانية. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال ديالو لوكالة "سبوتنيك": "العالم بأسره يترقب هذا اللقاء، حيث تتجه الأنظار إلى ألاسكا"، مؤكدا أن "هذه القمة تتناول قضية تهم العالم أجمع، لأن الحرب في أوكرانيا هي حرب بالوكالة استخدم فيها الغرب أوكرانيا لمحاولة إضعاف النفوذ الروسي، وهو ما أصبح مستحيلا اليوم".وأوضح ديالو أن "القمة تتميز بغياب الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي".وأعرب ديالو عن أمل العالم في أن تسفر القمة عن نتائج إيجابية، قائلاً: "نأمل كثيراً في نتيجة مواتية تجعل الجميع يخرجون من هذه الأزمة منتصرين".وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويبدآن المحادثات في ألاسكا... فيديوانطلاق المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
أكد المحلل السياسي المالي، عبدول ديالو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتلك أوراقا قوية في قمة ألاسكا التي تعقد لبحث الأزمة الأوكرانية.
وقال ديالو لوكالة "سبوتنيك": "العالم بأسره يترقب هذا اللقاء، حيث تتجه الأنظار إلى ألاسكا"، مؤكدا أن "هذه القمة تتناول قضية تهم العالم أجمع، لأن الحرب في أوكرانيا هي حرب بالوكالة استخدم فيها الغرب أوكرانيا لمحاولة إضعاف النفوذ الروسي، وهو ما أصبح مستحيلا اليوم".
وأوضح ديالو أن قوة موقف موسكو تعود إلى نجاح استراتيجيتها الدبلوماسية التي جذبت العديد من الدول من خلال نهجها الإيجابي، والتزامها بوعودها، وشراكاتها المتبادلة المنفعة.
وأوضح ديالو أن "القمة تتميز بغياب الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي".
واستشهد ديالو بتصريحات سابقة للرئيس بوتين قال فيها: "إذا جلست مع الغرب لمناقشة أوكرانيا، سينتظرون موافقة الولايات المتحدة، لذا من الأفضل مناقشة الأمر مباشرة مع واشنطن".
وأعرب ديالو عن أمل العالم في أن تسفر القمة عن نتائج إيجابية، قائلاً: "نأمل كثيراً في نتيجة مواتية تجعل الجميع يخرجون من هذه الأزمة منتصرين".
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا، و بدأ الاجتماع بشكل "صيغة ضيقة".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.