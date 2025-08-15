https://sarabic.ae/20250815/اجتماع-بوتين-وترامب-هزيمة-ميدانية-للغرب-خبراء-كل-ذلك-بسبب-فشلهم-بتطبيق-اتفاقات-مينسك-1103787747.html
اجتماع بوتين وترامب هزيمة ميدانية للغرب... خبراء: كل ذلك بسبب فشلهم بتطبيق اتفاقات مينسك
اجتماع بوتين وترامب هزيمة ميدانية للغرب... خبراء: كل ذلك بسبب فشلهم بتطبيق اتفاقات مينسك
سبوتنيك عربي
أكد خبراء أن الغرب وداعمي أوكرانيا يواجهون هزيمة استراتيجية بسبب فشل تطبيق اتفاقيات مينسك، مشيرين إلى أن قمة ألاسكا المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا تعكس... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T20:45+0000
2025-08-15T20:45+0000
2025-08-15T20:45+0000
العالم
أخبار العالم الآن
قمة ألاسكا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_0:0:3498:1969_1920x0_80_0_0_2afde9726eab4be38f8ab1085de3f360.jpg
وقالت المحللة الصحفية جايدا كاران، في تعليق لإذاعة "سبوتنيك"، إن الغرب وحلفاء أوكرانيا يعانون من هزيمة ميدانية نتيجة فشلهم في تطبيق اتفاقيات مينسك.وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى للتعاون الاقتصادي، يواجه تحدي إدارة هذا الفشل، مؤكدة أهمية قمة ألاسكا كفرصة حاسمة لإيجاد حلول.من جانبه، أكد المؤرخ والمحلل السياسي التركي، محمد برينجك، لوكالة "سبوتنيك" أن عقد قمة ألاسكا بحد ذاته يعد مؤشرا مهما، مشيرا إلى أن العولميين والمتشددين عالمياً حاولوا منع أي تقارب بين أمريكا وروسيا، حتى في القضايا البسيطة المتعلقة بأوكرانيا، مستخدمين الاستفزازات لعرقلة ذلك.وأوضح أن اختيار ألاسكا بدلا من روما أو سويسرا كموقع للقمة يعزز هذا المؤشر، مما ينبئ ببدء تلاشي نفوذ أوروبا تدريجيا في المستقبل القريب.وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا، و بدأ الاجتماع بشكل مصغر".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويبدآن المحادثات في ألاسكا... فيديوانطلاق المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250815/بث-مباشر-قمة-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-فيديو--1103720876.html
https://sarabic.ae/20250815/انطلاق-محادثات-بوتين-وترامب-في-ألاسكا---عاجل-1103721764.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_b27f3eb9a108a632fdc0fd68cae16c4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, قمة ألاسكا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, قمة ألاسكا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
اجتماع بوتين وترامب هزيمة ميدانية للغرب... خبراء: كل ذلك بسبب فشلهم بتطبيق اتفاقات مينسك
حصري
أكد خبراء أن الغرب وداعمي أوكرانيا يواجهون هزيمة استراتيجية بسبب فشل تطبيق اتفاقيات مينسك، مشيرين إلى أن قمة ألاسكا المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا تعكس تحولات جيوسياسية كبيرة، مع استبعاد أوروبا من العملية التفاوضية.
وقالت المحللة الصحفية جايدا كاران، في تعليق لإذاعة "سبوتنيك"، إن الغرب وحلفاء أوكرانيا يعانون من هزيمة ميدانية نتيجة فشلهم في تطبيق اتفاقيات مينسك.
وأضافت: "يواجه الغرب الآن هزيمة استراتيجية في الحرب التي كان قد بدأها بهدف تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا".
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى للتعاون الاقتصادي، يواجه تحدي إدارة هذا الفشل، مؤكدة أهمية قمة ألاسكا كفرصة حاسمة لإيجاد حلول.
من جانبه، أكد المؤرخ والمحلل السياسي التركي، محمد برينجك، لوكالة "سبوتنيك" أن عقد قمة ألاسكا بحد ذاته يعد مؤشرا مهما، مشيرا إلى أن العولميين والمتشددين عالمياً حاولوا منع أي تقارب بين أمريكا وروسيا، حتى في القضايا البسيطة المتعلقة بأوكرانيا، مستخدمين الاستفزازات لعرقلة ذلك.
وأضاف أن استبعاد أوروبا من هذه القمة، سواء جغرافيا أو كطرف في المفاوضات، يشير إلى تراجع دورها كقطب عالمي.
وأوضح أن اختيار ألاسكا بدلا من روما أو سويسرا كموقع للقمة يعزز هذا المؤشر، مما ينبئ ببدء تلاشي نفوذ أوروبا تدريجيا في المستقبل القريب.
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
المحادثات في ألاسكا، و بدأ الاجتماع بشكل مصغر".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.