عربي
بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويبدآن المحادثات في ألاسكا... فيديو
انطلاق المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
انطلاق المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا، و بدأ الاجتماع بشكل "صيغة ضيقة".ويشارك في المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.وامتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بأي تصريحات للصحافة في بداية المحادثات، ولم يجيبا على أسئلة وسائل الإعلام.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود. وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية. وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.ويضم الوفد الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول، في 15 أغسطس/ آب الجاري.خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاتهكييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
وصول الرئيس الروسي إلى ألاسكا للقاء نظيره الأمريكي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, الأخبار

انطلاق المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا

19:32 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 20:53 GMT 15.08.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوربدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا، و بدأ الاجتماع بشكل "صيغة ضيقة".
© Ruptly
ويشارك في المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وامتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بأي تصريحات للصحافة في بداية المحادثات، ولم يجيبا على أسئلة وسائل الإعلام.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.
وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

وذكر أوشاكوف أنه "بعد المحادثات، سيعقد فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا لتلخيص المحادثات".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
لقاء "كسر الجليد" في ألاسكا... تاريخ لقاءات بوتين ترامب
13 أغسطس, 16:18 GMT
ويضم الوفد الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.

ويعتبر الكرملين أن عقد لقاء بوتين وترامب بالقرب من موقع دفن الطيارين السوفييت في ألاسكا يحمل دلالة رمزية، إذ تقع بجوار قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية، حيث ستعقد المحادثات الروسية الأمريكية، مقبرة تذكارية دفن فيها تسعة طيارين سوفييت، بالإضافة إلى أربعة أشخاص لقوا حتفهم بين عامي 1942-1945 أثناء نقلهم طائرات من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الإعارة والتأجير.

وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاته
كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
