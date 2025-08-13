https://sarabic.ae/20250813/خبير-لقاء-بوتين-وترامب-يعتبر-إنجازا-بحد-ذاته-1103667290.html

خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاته

وقال فارغا لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن مجرد عقد الاجتماع يعد إنجازا. بالمقارنة مع عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. شهدت العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة تحسنا ملحوظا منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام. واعترف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 6 مارس/آذار بوجود حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا في أوكرانيا، وأنه يجب إنهاؤها في أسرع وقت ممكن".وأضاف فارغا أن ترامب يظهر نهجا واقعيا في العلاقات الدولية استنادًا إلى مصالح الأطراف، وأنه أقر بوجود مصالح أمنية مشروعة لروسيا في سياق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو.وأشار إلى أن "ترامب رأى أن توسع الناتو لم يسهم في استقرار أوروبا، بل على العكس، أدى إلى زعزعة الاستقرار هناك. إنه يعرف كيف تتفاعل قوة دولية عالمية مع ظهور تغييرات استراتيجية في توازن القوى".وأكد الخبير أن اقتراح عقد اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا يحمل رمزية كبيرة نظرا للعلاقات التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.لقاء يغير ملامح العالم... أهم المعلومات عن قمة بوتين وترامبالمجر: أوروبا ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسياالخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو

