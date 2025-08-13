https://sarabic.ae/20250813/خبير-لقاء-بوتين-وترامب-يعتبر-إنجازا-بحد-ذاته-1103667290.html
أكد السفير والدكتور في العلاقات الدولية، والرئيس السابق لبعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في روسيا، وعضو المجلس العام للأكاديمية المجرية للعلوم،
وقال فارغا لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن مجرد عقد الاجتماع يعد إنجازا. بالمقارنة مع عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. شهدت العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة تحسنا ملحوظا منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام. واعترف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 6 مارس/آذار بوجود حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا في أوكرانيا، وأنه يجب إنهاؤها في أسرع وقت ممكن".وأضاف فارغا أن ترامب يظهر نهجا واقعيا في العلاقات الدولية استنادًا إلى مصالح الأطراف، وأنه أقر بوجود مصالح أمنية مشروعة لروسيا في سياق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو.وأشار إلى أن "ترامب رأى أن توسع الناتو لم يسهم في استقرار أوروبا، بل على العكس، أدى إلى زعزعة الاستقرار هناك. إنه يعرف كيف تتفاعل قوة دولية عالمية مع ظهور تغييرات استراتيجية في توازن القوى".وأكد الخبير أن اقتراح عقد اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا يحمل رمزية كبيرة نظرا للعلاقات التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.لقاء يغير ملامح العالم... أهم المعلومات عن قمة بوتين وترامبالمجر: أوروبا ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسياالخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاته
أكد السفير والدكتور في العلاقات الدولية، والرئيس السابق لبعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في روسيا، وعضو المجلس العام للأكاديمية المجرية للعلوم، ديوردي فارغا، أن مجرد عقد لقاء بين قادة روسيا والولايات المتحدة يُعتبر إنجازًا بحد ذاته، بغض النظر عن نتائجه.
وقال فارغا لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن مجرد عقد الاجتماع يعد إنجازا. بالمقارنة مع عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. شهدت العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة تحسنا ملحوظا منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام. واعترف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 6 مارس/آذار بوجود حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا في أوكرانيا، وأنه يجب إنهاؤها في أسرع وقت ممكن".
وأضاف الخبير: "يمكن تقييم الرئيس دونالد ترامب بطرق مختلفة، لكن هناك أمر واحد لا جدال فيه، إنه من مؤيدي السياسة الواقعية".
وأضاف فارغا أن ترامب يظهر نهجا واقعيا في العلاقات الدولية استنادًا إلى مصالح الأطراف، وأنه أقر بوجود مصالح أمنية مشروعة لروسيا في سياق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو.
وأشار إلى أن "ترامب رأى أن توسع الناتو لم يسهم في استقرار أوروبا، بل على العكس، أدى إلى زعزعة الاستقرار هناك. إنه يعرف كيف تتفاعل قوة دولية عالمية مع ظهور تغييرات استراتيجية في توازن القوى".
وأوضح فارغا: "أولئك الذين يصرون على عضوية أوكرانيا في الناتو، هدفهم خلق ظروف طويلة الأمد للصراع حول روسيا وبين روسيا وأوروبا. ليس من قبيل الصدفة أن العقوبات الأوروبية كانت تهدف إلى عزل روسيا عن أوروبا في مجالات النقل والتجارة والطاقة. إذا تمكنت موسكو وواشنطن، نتيجة هذا اللقاء، من تطوير العلاقات الثنائية دون التركيز المطلق على الحرب في أوكرانيا، وانطلاقًا من الأسباب التي أدت إلى الحرب، فإنه يمكن إنهاء هذه الحرب أخيرا".
وأكد الخبير أن اقتراح عقد اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا يحمل رمزية كبيرة نظرا للعلاقات التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة.
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.