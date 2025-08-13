خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250813/خبير-لقاء-بوتين-وترامب-يعتبر-إنجازا-بحد-ذاته-1103667290.html
خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاته
خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاته
سبوتنيك عربي
أكد السفير والدكتور في العلاقات الدولية، والرئيس السابق لبعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في روسيا، وعضو المجلس العام للأكاديمية المجرية للعلوم،... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T05:05+0000
2025-08-13T05:05+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103667130_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_3352abbd86baaf58ef339df76cdd5459.jpg
وقال فارغا لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن مجرد عقد الاجتماع يعد إنجازا. بالمقارنة مع عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. شهدت العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة تحسنا ملحوظا منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام. واعترف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 6 مارس/آذار بوجود حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا في أوكرانيا، وأنه يجب إنهاؤها في أسرع وقت ممكن".وأضاف فارغا أن ترامب يظهر نهجا واقعيا في العلاقات الدولية استنادًا إلى مصالح الأطراف، وأنه أقر بوجود مصالح أمنية مشروعة لروسيا في سياق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو.وأشار إلى أن "ترامب رأى أن توسع الناتو لم يسهم في استقرار أوروبا، بل على العكس، أدى إلى زعزعة الاستقرار هناك. إنه يعرف كيف تتفاعل قوة دولية عالمية مع ظهور تغييرات استراتيجية في توازن القوى".وأكد الخبير أن اقتراح عقد اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا يحمل رمزية كبيرة نظرا للعلاقات التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.لقاء يغير ملامح العالم... أهم المعلومات عن قمة بوتين وترامبالمجر: أوروبا ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسياالخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
https://sarabic.ae/20250812/البيت-الأبيض-يعلن-عن-مكان-لقاء-بوتين-وترامب-1103660179.html
https://sarabic.ae/20250811/ترامب-الاجتماع-المقبل-مع-بوتين-سيكون-تمهيديا-1103612414.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103667130_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6f6f81e642c51d6f918a68602d819f94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاته

05:05 GMT 13.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد السفير والدكتور في العلاقات الدولية، والرئيس السابق لبعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في روسيا، وعضو المجلس العام للأكاديمية المجرية للعلوم، ديوردي فارغا، أن مجرد عقد لقاء بين قادة روسيا والولايات المتحدة يُعتبر إنجازًا بحد ذاته، بغض النظر عن نتائجه.
وقال فارغا لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن مجرد عقد الاجتماع يعد إنجازا. بالمقارنة مع عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. شهدت العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة تحسنا ملحوظا منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام. واعترف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 6 مارس/آذار بوجود حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا في أوكرانيا، وأنه يجب إنهاؤها في أسرع وقت ممكن".

وأضاف الخبير: "يمكن تقييم الرئيس دونالد ترامب بطرق مختلفة، لكن هناك أمر واحد لا جدال فيه، إنه من مؤيدي السياسة الواقعية".

وأضاف فارغا أن ترامب يظهر نهجا واقعيا في العلاقات الدولية استنادًا إلى مصالح الأطراف، وأنه أقر بوجود مصالح أمنية مشروعة لروسيا في سياق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو.
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
البيت الأبيض يعلن عن مكان لقاء بوتين وترامب
أمس, 17:52 GMT
وأشار إلى أن "ترامب رأى أن توسع الناتو لم يسهم في استقرار أوروبا، بل على العكس، أدى إلى زعزعة الاستقرار هناك. إنه يعرف كيف تتفاعل قوة دولية عالمية مع ظهور تغييرات استراتيجية في توازن القوى".

وأوضح فارغا: "أولئك الذين يصرون على عضوية أوكرانيا في الناتو، هدفهم خلق ظروف طويلة الأمد للصراع حول روسيا وبين روسيا وأوروبا. ليس من قبيل الصدفة أن العقوبات الأوروبية كانت تهدف إلى عزل روسيا عن أوروبا في مجالات النقل والتجارة والطاقة. إذا تمكنت موسكو وواشنطن، نتيجة هذا اللقاء، من تطوير العلاقات الثنائية دون التركيز المطلق على الحرب في أوكرانيا، وانطلاقًا من الأسباب التي أدت إلى الحرب، فإنه يمكن إنهاء هذه الحرب أخيرا".

وأكد الخبير أن اقتراح عقد اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا يحمل رمزية كبيرة نظرا للعلاقات التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
ترامب: الاجتماع المقبل مع بوتين سيكون تمهيديا
11 أغسطس, 16:39 GMT
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.

ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.

ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
لقاء يغير ملامح العالم... أهم المعلومات عن قمة بوتين وترامب
المجر: أوروبا ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسيا
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала