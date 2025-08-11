https://sarabic.ae/20250811/ترامب-الاجتماع-المقبل-مع-بوتين-سيكون-تمهيديا-1103612414.html

ترامب: الاجتماع المقبل مع بوتين سيكون تمهيديا

ترامب: الاجتماع المقبل مع بوتين سيكون تمهيديا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل، هي بمثابة اجتماع استطلاعي تمهيدًا لما... 11.08.2025

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "هذا اجتماع استطلاعي نوعا ما، وقد دعاني الرئيس بوتين للمشاركة. إنه يريد المشاركة (في حل الصراع في أوكرانيا)".وأشار ترامب إلى أنه "ينوي بعد ذلك تنظيم لقاء بين الرئيس بوتين، وزيلينسكي، في حين أن حضوره فيه سيعتمد على الحاجة".وأضاف ترامب: "سألتقي بالرئيس بوتين وسنرى ما يدور في ذهنه. وإذا كان الاتفاق عادلا، فسأبلغه لقادة الاتحاد الأوروبي، وقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك زيلينسكي. أعتقد أنني سأتصل به أولا احتراما له، ثم بهم"، وفق قوله.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، أنه سيتوجه إلى روسيا، يوم الجمعة المقبل، من أجل لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول إجراءاته الأمنية في العاصمة الأمريكية: "سألتقي مع بوتين. سأسافر إلى روسيا يوم الجمعة. لا يعجبني البقاء هنا (في واشنطن) والحديث عن مدى انعدام الأمن والقذارة والاشمئزاز. لقد غطت رسومات الغرافيتي هذه العاصمة التي كانت جميلة يوما ما".ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.خبير كوبي: لقاء ألاسكا بين بوتين وترامب قد يحدد ملامح الحل النهائي للصراع الأوكرانيخبير عسكري أمريكي يوضح سبب اختيار ألاسكا مكانا لعقد قمة بوتين وترامب

