ترامب: الاجتماع المقبل مع بوتين سيكون تمهيديا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: الاجتماع المقبل مع بوتين سيكون تمهيديا

16:39 GMT 11.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة المقبل، هي بمثابة اجتماع استطلاعي تمهيدًا لما بعد ذلك.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "هذا اجتماع استطلاعي نوعا ما، وقد دعاني الرئيس بوتين للمشاركة. إنه يريد المشاركة (في حل الصراع في أوكرانيا)".

وتابع: "أعتقد أنه من دواعي الاحترام البالغ أن يأتي رئيس روسيا إلى بلدنا، على عكس ذهابنا إلى بلده، أو حتى إلى بلد ثالث، لكنني أعتقد أننا سنجري محادثات بناءة"، وفق وصفه.

وأشار ترامب إلى أنه "ينوي بعد ذلك تنظيم لقاء بين الرئيس بوتين، وزيلينسكي، في حين أن حضوره فيه سيعتمد على الحاجة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
ترامب حول تأكيد لقائه مع بوتين: أنا متوجه إلى روسيا يوم الجمعة
15:06 GMT
وأضاف ترامب: "سألتقي بالرئيس بوتين وسنرى ما يدور في ذهنه. وإذا كان الاتفاق عادلا، فسأبلغه لقادة الاتحاد الأوروبي، وقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك زيلينسكي. أعتقد أنني سأتصل به أولا احتراما له، ثم بهم"، وفق قوله.

وتابع ترامب: "لقد رأيت استطلاعا للرأي صادرا من أوكرانيا. 88% من الناس يرغبون في رؤية التوصل إلى اتفاق (للسلام)".

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، أنه سيتوجه إلى روسيا، يوم الجمعة المقبل، من أجل لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
ترامب قد يعيد النظر في دعم كييف بالأسلحة بعد لقاء بوتين... لهذا السبب
14:57 GMT
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول إجراءاته الأمنية في العاصمة الأمريكية: "سألتقي مع بوتين. سأسافر إلى روسيا يوم الجمعة. لا يعجبني البقاء هنا (في واشنطن) والحديث عن مدى انعدام الأمن والقذارة والاشمئزاز. لقد غطت رسومات الغرافيتي هذه العاصمة التي كانت جميلة يوما ما".

وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.

ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
خبير كوبي: لقاء ألاسكا بين بوتين وترامب قد يحدد ملامح الحل النهائي للصراع الأوكراني
خبير عسكري أمريكي يوضح سبب اختيار ألاسكا مكانا لعقد قمة بوتين وترامب
