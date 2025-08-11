https://sarabic.ae/20250811/ترامب-قد-يعيد-النظر-في-دعم-كييف-بالأسلحة-بعد-لقاء-بوتين-لهذا-السبب-1103609289.html

ترامب قد يعيد النظر في دعم كييف بالأسلحة بعد لقاء بوتين... لهذا السبب

ذكرت صحيفة أمريكية أن رفض أوروبا وأوكرانيا لمقترح السلام الذي قد يقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب المحادثات المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت الصحيفة في مقال لها، أن "هناك خطرا من أن يعرض ترامب عليهم (أوروبا وأوكرانيا) صفقة أشبه بالإنذار النهائي... الرفض قد يدفع ترامب إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا أو تجديد التهديدات بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي إذا لم توافق أوروبا".ووفقا للصحيفة "لقد كان لدى أوروبا أكثر من ثلاث سنوات للاستعداد لهذه اللحظة، لكنها لا تزال تفتقر إلى القوة العسكرية اللازمة لدعم أوكرانيا بمفردها".وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.

