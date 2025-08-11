ترامب قد يعيد النظر في دعم كييف بالأسلحة بعد لقاء بوتين... لهذا السبب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب قد يعيد النظر في دعم كييف بالأسلحة بعد لقاء بوتين... لهذا السبب
ترامب قد يعيد النظر في دعم كييف بالأسلحة بعد لقاء بوتين... لهذا السبب
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن رفض أوروبا وأوكرانيا لمقترح السلام الذي قد يقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب المحادثات المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير...
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
وأضافت الصحيفة في مقال لها، أن "هناك خطرا من أن يعرض ترامب عليهم (أوروبا وأوكرانيا) صفقة أشبه بالإنذار النهائي... الرفض قد يدفع ترامب إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا أو تجديد التهديدات بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي إذا لم توافق أوروبا".ووفقا للصحيفة "لقد كان لدى أوروبا أكثر من ثلاث سنوات للاستعداد لهذه اللحظة، لكنها لا تزال تفتقر إلى القوة العسكرية اللازمة لدعم أوكرانيا بمفردها".وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
14:57 GMT 11.08.2025
ذكرت صحيفة أمريكية أن رفض أوروبا وأوكرانيا لمقترح السلام الذي قد يقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب المحادثات المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يؤدي إلى وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى كييف وتجدد التهديدات بانسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي.
وأضافت الصحيفة في مقال لها، أن "هناك خطرا من أن يعرض ترامب عليهم (أوروبا وأوكرانيا) صفقة أشبه بالإنذار النهائي... الرفض قد يدفع ترامب إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا أو تجديد التهديدات بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي إذا لم توافق أوروبا".
كما أشارت الصحيفة، فإن احتمال تقديم تنازلات إقليمية يثير قلق أوكرانيا وأوروبا. ووفقا للصحيفة، فإن اختيار ألاسكا مكانا لاجتماع الزعيمين الأمريكي والروسي كان تلميحًا خفيًا إلى أن الأوروبيين وكييف لا يملكون نفوذا يُذكر.
ووفقا للصحيفة "لقد كان لدى أوروبا أكثر من ثلاث سنوات للاستعداد لهذه اللحظة، لكنها لا تزال تفتقر إلى القوة العسكرية اللازمة لدعم أوكرانيا بمفردها".
خبير كوبي: لقاء ألاسكا بين بوتين وترامب قد يحدد ملامح الحل النهائي للصراع الأوكراني
أمس, 00:19 GMT
وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
