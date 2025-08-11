https://sarabic.ae/20250811/ترامب-حول-تأكيد-لقائه-مع-بوتين-أنا-متوجه-إلى-روسيا-يوم-الجمعة--عاجل-1103609534.html
ترامب حول تأكيد لقائه مع بوتين: أنا متوجه إلى روسيا يوم الجمعة- عاجل
ترامب حول تأكيد لقائه مع بوتين: أنا متوجه إلى روسيا يوم الجمعة- عاجل
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيتوجه إلى روسيا، يوم الجمعة المقبل، من أجل لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول إجراءاته الأمنية في العاصمة الأمريكية: "سألتقي بوتين. سأسافر إلى روسيا يوم الجمعة. لا يعجبني البقاء هنا (في واشنطن) والحديث عن مدى انعدام الأمن والقذارة والاشمئزاز. لقد غطت رسومات الغرافيتي هذه العاصمة التي كانت جميلة يوما ما".
