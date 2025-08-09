https://sarabic.ae/20250809/خبير-عسكري-أمريكي-يوضح-سبب-اختيار-ألاسكا-مكانا-لعقد-قمة-بوتين-وترامب-1103549540.html

خبير عسكري أمريكي يوضح سبب اختيار ألاسكا مكانا لعقد قمة بوتين وترامب

خبير عسكري أمريكي يوضح سبب اختيار ألاسكا مكانا لعقد قمة بوتين وترامب

وأضاف راسموسن في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إجابة على سؤال لماذا اختيرت ألاسكا مكانًا للاجتماع، خاصة مع التوقعات الواسعة باستضافته من قِبل الإمارات العربية المتحدة: "هذه نقطة مثيرة للاهتمام لقد فوجئت بهذا الاختيار، إذ كنت أتوقع أن تكون دولة محايدة، ربما في الشرق الأوسط، هي المكان الرئيسي. لكن هذا مثير للاهتمام بالتأكيد. لم يزر الرئيس بوتين ألاسكا قط، ولم يزر الولايات المتحدة منذ فترة طويلة. تتمتع ألاسكا بتاريخ عريق وروابط ثقافية وثيقة مع روسيا، لا سيما مع اكتشاف العميد البحري بيرينغ للساحل الغربي لألاسكا".وتابع: "نظرا للتنظيم السريع لهذا الاجتماع، فإن عقده في إحدى قواعدنا الجوية المتعددة في ألاسكا من شأنه على الأرجح أن يُبسّط الإجراءات الأمنية. ومن المُرجّح أن تُعقد القمة في قاعدة عسكرية، مما يسهل تأمينها"، وفقا للخبير.وقال الخبير: "رغم أن الاختيار كان مفاجئا، إلا أنّه بالنظر إلى الإمكانات الثقافية والاقتصادية، قد تكون ألاسكا بالفعل مكانًا مُناسبًا لهذا الاجتماع".متابعة نص الحوار...ما هي المزايا والتحديات المحددة التي يواجهها هذا المكان من الناحية الأمنية؟من الناحية الأمنية، أعتقد أنه سيكون أسهل. كما ذكرت، لدينا قواعد جوية متعددة هناك. وألاسكا قريبة جدا من روسيا، مما يُرمز إلى قربنا كدول متجاورة. يحمل هذا القرب أيضا ثقلًا رمزيًا لعلاقتنا كجيران، لا سيما وأن ألاسكا كانت روسية لفترة طويلة.هناك رمزية كبيرة وإمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي هنا. أما فيما يتعلق بالأمن، فكما ذكرنا، لدينا قواعد عسكرية متعددة في ألاسكا. هذه القواعد تعمل بالفعل بحماية أمنية مشددة. كما أن المنطقة معزولة نسبيًا وسكانها أقل، مما يُبسط الترتيبات الأمنية. لذلك، من منظور أمني، قد يكون الأمر أسهل بكثير.قد يبدو هذا الخيار مفاجئا للوهلة الأولى، ولكن عند النظر إليه من منظور تاريخي، وبالنظر إلى سرعة تنظيم هذا الاجتماع، فإنه منطقي رمزيا، وأمنيا، واقتصاديا.ما هي الأهمية الرمزية لعقد قمة في ألاسكا، وهي منطقة ذات صلة تاريخية وجغرافية فريدة بروسيا؟اكتشف الأوروبيون ألاسكا في البداية، على الرغم من أن السكان الأصليين كانوا يقيمون فيها بالفعل. وقد حدد استكشاف بيرينغ الجانب الغربي من ألاسكا تحديدا. في أوائل القرن الثامن عشر، كانت ألاسكا جزءا من الإمبراطورية الروسية، في مسعى بتكليف من بطرس الأكبر. خدم بيرينغ، وهو ضابط بحري من أصل دنماركي، في البحرية الروسية، واتخذ الاسم الروسي إيفان. تُعد هذه الصلة التاريخية بالغة الأهمية.من الطبيعي أن تكون أوكرانيا والأمن الأوروبي الأوسع نطاقًا من المواضيع المطروحة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون مجال التركيز الرئيسي هو التنمية الاقتصادية والتجارية، إلى جانب إمكاناتها.بالنظر إلى التوقعات المحيطة بهذا الاجتماع، هل تعتقد أنه ينطوي على إمكانية تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير، أم أنه من المرجح أن يكون لفتة رمزية؟أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق تقدم اقتصادي، وإنجاز في الصراع الأوكراني، وإنجاز في التجارة والعلاقات الأمريكية الروسية بشكل عام. الاجتماع رمزي، إذ يتيح للرئيس بوتين فرصة للتواصل مع ترامب. ويمكن لترامب أن ينسب لنفسه الفضل في أي تقدم يتم تحقيقه، مما يؤدي إلى تقدم اقتصادي أو تجاري، وربما السلام.قد تكون النتائج الرئيسية استمرار التنمية الاقتصادية وتقوية العلاقات، أو تطبيع العلاقات. إذا رفضت أوكرانيا وأوروبا أي اتفاق يبرم بين روسيا والولايات المتحدة، فسيكون لدى ترامب خيار فك الارتباط، كما فعل سابقا. يمكنه سحب التمويل والدعم العسكري، مما قد يؤدي سريعًا إلى إنهاء الصراع.يتوقف نجاح هذا اللقاء على نهج ترامب. هل سيكون مجرد فرصة لالتقاط الصور وممارسة علاقات عامة؟ إذا لم تُحقق نتائج إيجابية، فهل سينتقد روسيا لاحقًا؟ في حين أن روسيا والولايات المتحدة لاعبان رئيسيان، فإن أوروبا (وخاصة بريطانيا، التي لعبت دورًا في تعطيل اتفاقيات السلام المبكرة) وأوكرانيا (مع وجود تساؤلات حول شرعية زيلينسكي) تُعتبران من العوامل المعرقلة الرئيسية.واختتم قائلا: "إن استمرار الحوار، بغض النظر عن الخلافات أو القرارات، أمرٌ إيجابي، على عكس نهج الإدارة السابقة في محاولة عزل روسيا، والذي أثبت عدم فعاليته. وفي ظل التحديات الاقتصادية المستقبلية الكبرى، وخاصةً تلك التي تواجه الأوروبيين، والحرب التجارية العالمية الدائرة، فإن أي تطورات إيجابية من هذا الاجتماع قد تكون مفيدة، ليس فقط للسلام، بل أيضًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية، والأمن العالمي".

