خبير عسكري أمريكي يوضح سبب اختيار ألاسكا مكانا لعقد قمة بوتين وترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/خبير-عسكري-أمريكي-يوضح-سبب-اختيار-ألاسكا-مكانا-لعقد-قمة-بوتين-وترامب-1103549540.html
خبير عسكري أمريكي يوضح سبب اختيار ألاسكا مكانا لعقد قمة بوتين وترامب
خبير عسكري أمريكي يوضح سبب اختيار ألاسكا مكانا لعقد قمة بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
ذكر المستشار والخبير العسكري الأمريكي، إيرل راسموسن، أن اختيار ألاسكا مكانا لاجتماع القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، من شأنه... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T15:12+0000
2025-08-09T15:12+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103384/83/1033848330_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_05d05bdbc757d86dfbcc6902ccc8d9f1.jpg
وأضاف راسموسن في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إجابة على سؤال لماذا اختيرت ألاسكا مكانًا للاجتماع، خاصة مع التوقعات الواسعة باستضافته من قِبل الإمارات العربية المتحدة: "هذه نقطة مثيرة للاهتمام لقد فوجئت بهذا الاختيار، إذ كنت أتوقع أن تكون دولة محايدة، ربما في الشرق الأوسط، هي المكان الرئيسي. لكن هذا مثير للاهتمام بالتأكيد. لم يزر الرئيس بوتين ألاسكا قط، ولم يزر الولايات المتحدة منذ فترة طويلة. تتمتع ألاسكا بتاريخ عريق وروابط ثقافية وثيقة مع روسيا، لا سيما مع اكتشاف العميد البحري بيرينغ للساحل الغربي لألاسكا".وتابع: "نظرا للتنظيم السريع لهذا الاجتماع، فإن عقده في إحدى قواعدنا الجوية المتعددة في ألاسكا من شأنه على الأرجح أن يُبسّط الإجراءات الأمنية. ومن المُرجّح أن تُعقد القمة في قاعدة عسكرية، مما يسهل تأمينها"، وفقا للخبير.وقال الخبير: "رغم أن الاختيار كان مفاجئا، إلا أنّه بالنظر إلى الإمكانات الثقافية والاقتصادية، قد تكون ألاسكا بالفعل مكانًا مُناسبًا لهذا الاجتماع".متابعة نص الحوار...ما هي المزايا والتحديات المحددة التي يواجهها هذا المكان من الناحية الأمنية؟من الناحية الأمنية، أعتقد أنه سيكون أسهل. كما ذكرت، لدينا قواعد جوية متعددة هناك. وألاسكا قريبة جدا من روسيا، مما يُرمز إلى قربنا كدول متجاورة. يحمل هذا القرب أيضا ثقلًا رمزيًا لعلاقتنا كجيران، لا سيما وأن ألاسكا كانت روسية لفترة طويلة.هناك رمزية كبيرة وإمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي هنا. أما فيما يتعلق بالأمن، فكما ذكرنا، لدينا قواعد عسكرية متعددة في ألاسكا. هذه القواعد تعمل بالفعل بحماية أمنية مشددة. كما أن المنطقة معزولة نسبيًا وسكانها أقل، مما يُبسط الترتيبات الأمنية. لذلك، من منظور أمني، قد يكون الأمر أسهل بكثير.قد يبدو هذا الخيار مفاجئا للوهلة الأولى، ولكن عند النظر إليه من منظور تاريخي، وبالنظر إلى سرعة تنظيم هذا الاجتماع، فإنه منطقي رمزيا، وأمنيا، واقتصاديا.ما هي الأهمية الرمزية لعقد قمة في ألاسكا، وهي منطقة ذات صلة تاريخية وجغرافية فريدة بروسيا؟اكتشف الأوروبيون ألاسكا في البداية، على الرغم من أن السكان الأصليين كانوا يقيمون فيها بالفعل. وقد حدد استكشاف بيرينغ الجانب الغربي من ألاسكا تحديدا. في أوائل القرن الثامن عشر، كانت ألاسكا جزءا من الإمبراطورية الروسية، في مسعى بتكليف من بطرس الأكبر. خدم بيرينغ، وهو ضابط بحري من أصل دنماركي، في البحرية الروسية، واتخذ الاسم الروسي إيفان. تُعد هذه الصلة التاريخية بالغة الأهمية.من الطبيعي أن تكون أوكرانيا والأمن الأوروبي الأوسع نطاقًا من المواضيع المطروحة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون مجال التركيز الرئيسي هو التنمية الاقتصادية والتجارية، إلى جانب إمكاناتها.بالنظر إلى التوقعات المحيطة بهذا الاجتماع، هل تعتقد أنه ينطوي على إمكانية تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير، أم أنه من المرجح أن يكون لفتة رمزية؟أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق تقدم اقتصادي، وإنجاز في الصراع الأوكراني، وإنجاز في التجارة والعلاقات الأمريكية الروسية بشكل عام. الاجتماع رمزي، إذ يتيح للرئيس بوتين فرصة للتواصل مع ترامب. ويمكن لترامب أن ينسب لنفسه الفضل في أي تقدم يتم تحقيقه، مما يؤدي إلى تقدم اقتصادي أو تجاري، وربما السلام.قد تكون النتائج الرئيسية استمرار التنمية الاقتصادية وتقوية العلاقات، أو تطبيع العلاقات. إذا رفضت أوكرانيا وأوروبا أي اتفاق يبرم بين روسيا والولايات المتحدة، فسيكون لدى ترامب خيار فك الارتباط، كما فعل سابقا. يمكنه سحب التمويل والدعم العسكري، مما قد يؤدي سريعًا إلى إنهاء الصراع.يتوقف نجاح هذا اللقاء على نهج ترامب. هل سيكون مجرد فرصة لالتقاط الصور وممارسة علاقات عامة؟ إذا لم تُحقق نتائج إيجابية، فهل سينتقد روسيا لاحقًا؟ في حين أن روسيا والولايات المتحدة لاعبان رئيسيان، فإن أوروبا (وخاصة بريطانيا، التي لعبت دورًا في تعطيل اتفاقيات السلام المبكرة) وأوكرانيا (مع وجود تساؤلات حول شرعية زيلينسكي) تُعتبران من العوامل المعرقلة الرئيسية.واختتم قائلا: "إن استمرار الحوار، بغض النظر عن الخلافات أو القرارات، أمرٌ إيجابي، على عكس نهج الإدارة السابقة في محاولة عزل روسيا، والذي أثبت عدم فعاليته. وفي ظل التحديات الاقتصادية المستقبلية الكبرى، وخاصةً تلك التي تواجه الأوروبيين، والحرب التجارية العالمية الدائرة، فإن أي تطورات إيجابية من هذا الاجتماع قد تكون مفيدة، ليس فقط للسلام، بل أيضًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية، والأمن العالمي".
https://sarabic.ae/20250809/أمين-عام-جامعة-الدول-العربية-الأسبق-لقاء-بوتين-وترامب-يحمل-أهمية-استراتيجية-ويمهد-للاستقرار-الدولي-1103543149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103384/83/1033848330_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_aedcdbfdbf77d952fbf2eefbad4c6ee6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

خبير عسكري أمريكي يوضح سبب اختيار ألاسكا مكانا لعقد قمة بوتين وترامب

15:12 GMT 09.08.2025
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
ذكر المستشار والخبير العسكري الأمريكي، إيرل راسموسن، أن اختيار ألاسكا مكانا لاجتماع القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، من شأنه على الأرجح أن يبسط الإجراءات الأمنية، ومن المرجح أن تعقد القمة في قاعدة عسكرية، مما يسهل تأمينها.
وأضاف راسموسن في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إجابة على سؤال لماذا اختيرت ألاسكا مكانًا للاجتماع، خاصة مع التوقعات الواسعة باستضافته من قِبل الإمارات العربية المتحدة: "هذه نقطة مثيرة للاهتمام لقد فوجئت بهذا الاختيار، إذ كنت أتوقع أن تكون دولة محايدة، ربما في الشرق الأوسط، هي المكان الرئيسي. لكن هذا مثير للاهتمام بالتأكيد. لم يزر الرئيس بوتين ألاسكا قط، ولم يزر الولايات المتحدة منذ فترة طويلة. تتمتع ألاسكا بتاريخ عريق وروابط ثقافية وثيقة مع روسيا، لا سيما مع اكتشاف العميد البحري بيرينغ للساحل الغربي لألاسكا".

وأشار الخبير العسكري إلى أنه "يمثل هذا الموقع أقرب نقطة لنا من روسيا، حيث لا تفصل بين جزيرتي بيرينغ وكومودور سوى ثلاثة أميال تقريبا، ويفصل بينهما خط التاريخ الدولي. وهذا ما يجعلها منطقة رمزية للغاية. علاوة على ذلك، تُعدّ منطقة القطب الشمالي منطقة رئيسية للتنمية، إذ تُتيح فرصًا اقتصادية وتُقدّم اعتبارات أمنية محددة".

وتابع: "نظرا للتنظيم السريع لهذا الاجتماع، فإن عقده في إحدى قواعدنا الجوية المتعددة في ألاسكا من شأنه على الأرجح أن يُبسّط الإجراءات الأمنية. ومن المُرجّح أن تُعقد القمة في قاعدة عسكرية، مما يسهل تأمينها"، وفقا للخبير.
وقال الخبير: "رغم أن الاختيار كان مفاجئا، إلا أنّه بالنظر إلى الإمكانات الثقافية والاقتصادية، قد تكون ألاسكا بالفعل مكانًا مُناسبًا لهذا الاجتماع".

متابعة نص الحوار...

ما هي المزايا والتحديات المحددة التي يواجهها هذا المكان من الناحية الأمنية؟

من الناحية الأمنية، أعتقد أنه سيكون أسهل. كما ذكرت، لدينا قواعد جوية متعددة هناك. وألاسكا قريبة جدا من روسيا، مما يُرمز إلى قربنا كدول متجاورة. يحمل هذا القرب أيضا ثقلًا رمزيًا لعلاقتنا كجيران، لا سيما وأن ألاسكا كانت روسية لفترة طويلة.
هناك رمزية كبيرة وإمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي هنا. أما فيما يتعلق بالأمن، فكما ذكرنا، لدينا قواعد عسكرية متعددة في ألاسكا. هذه القواعد تعمل بالفعل بحماية أمنية مشددة. كما أن المنطقة معزولة نسبيًا وسكانها أقل، مما يُبسط الترتيبات الأمنية. لذلك، من منظور أمني، قد يكون الأمر أسهل بكثير.
لقاء بوتين وترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: لقاء بوتين وترامب يحمل أهمية استراتيجية ويمهد للاستقرار الدولي
13:00 GMT
قد يبدو هذا الخيار مفاجئا للوهلة الأولى، ولكن عند النظر إليه من منظور تاريخي، وبالنظر إلى سرعة تنظيم هذا الاجتماع، فإنه منطقي رمزيا، وأمنيا، واقتصاديا.

ما هي الأهمية الرمزية لعقد قمة في ألاسكا، وهي منطقة ذات صلة تاريخية وجغرافية فريدة بروسيا؟

اكتشف الأوروبيون ألاسكا في البداية، على الرغم من أن السكان الأصليين كانوا يقيمون فيها بالفعل. وقد حدد استكشاف بيرينغ الجانب الغربي من ألاسكا تحديدا. في أوائل القرن الثامن عشر، كانت ألاسكا جزءا من الإمبراطورية الروسية، في مسعى بتكليف من بطرس الأكبر. خدم بيرينغ، وهو ضابط بحري من أصل دنماركي، في البحرية الروسية، واتخذ الاسم الروسي إيفان. تُعد هذه الصلة التاريخية بالغة الأهمية.
تمتلك روسيا أطول ساحل في القطب الشمالي، وهو أمر سيكون ذا أهمية في المناقشات. كما تتمتع كندا بتواجد كبير في القطب الشمالي. وبالتالي، ستلعب هذه العوامل دورا من المنظورين الأمني والاقتصادي، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والتجارة. وهناك إمكانات كبيرة نابعة من العلاقات التاريخية وفرص التنمية الاقتصادية التي من المرجح أن تكون جزءا من المناقشات.
من الطبيعي أن تكون أوكرانيا والأمن الأوروبي الأوسع نطاقًا من المواضيع المطروحة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون مجال التركيز الرئيسي هو التنمية الاقتصادية والتجارية، إلى جانب إمكاناتها.

بالنظر إلى التوقعات المحيطة بهذا الاجتماع، هل تعتقد أنه ينطوي على إمكانية تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير، أم أنه من المرجح أن يكون لفتة رمزية؟

أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق تقدم اقتصادي، وإنجاز في الصراع الأوكراني، وإنجاز في التجارة والعلاقات الأمريكية الروسية بشكل عام. الاجتماع رمزي، إذ يتيح للرئيس بوتين فرصة للتواصل مع ترامب. ويمكن لترامب أن ينسب لنفسه الفضل في أي تقدم يتم تحقيقه، مما يؤدي إلى تقدم اقتصادي أو تجاري، وربما السلام.
قد تكون النتائج الرئيسية استمرار التنمية الاقتصادية وتقوية العلاقات، أو تطبيع العلاقات. إذا رفضت أوكرانيا وأوروبا أي اتفاق يبرم بين روسيا والولايات المتحدة، فسيكون لدى ترامب خيار فك الارتباط، كما فعل سابقا. يمكنه سحب التمويل والدعم العسكري، مما قد يؤدي سريعًا إلى إنهاء الصراع.
يتوقف نجاح هذا اللقاء على نهج ترامب. هل سيكون مجرد فرصة لالتقاط الصور وممارسة علاقات عامة؟ إذا لم تُحقق نتائج إيجابية، فهل سينتقد روسيا لاحقًا؟ في حين أن روسيا والولايات المتحدة لاعبان رئيسيان، فإن أوروبا (وخاصة بريطانيا، التي لعبت دورًا في تعطيل اتفاقيات السلام المبكرة) وأوكرانيا (مع وجود تساؤلات حول شرعية زيلينسكي) تُعتبران من العوامل المعرقلة الرئيسية.
على الرغم من هذه التحديات، هناك جوانب إيجابية محتملة. يمكن لترامب الاستفادة من الاجتماع لتسليط الضوء على جهوده في السعي لتحقيق السلام، وربما حتى السعي للحصول على جائزة نوبل للسلام. يُعد الحوار الجاري بحد ذاته ميزة كبيرة، حتى لو لم تظهر نتائج ملموسة فورًا. إن لقاء الزعيمين وجهًا لوجه، بدلًا من مجرد التواصل عبر الهاتف، أمر إيجابي. كما أن احتمال زيارة ترامب لروسيا لاحقًا يبشر بالخير.
واختتم قائلا: "إن استمرار الحوار، بغض النظر عن الخلافات أو القرارات، أمرٌ إيجابي، على عكس نهج الإدارة السابقة في محاولة عزل روسيا، والذي أثبت عدم فعاليته. وفي ظل التحديات الاقتصادية المستقبلية الكبرى، وخاصةً تلك التي تواجه الأوروبيين، والحرب التجارية العالمية الدائرة، فإن أي تطورات إيجابية من هذا الاجتماع قد تكون مفيدة، ليس فقط للسلام، بل أيضًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية، والأمن العالمي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала