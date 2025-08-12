https://sarabic.ae/20250812/لقاء-يغير-ملامح-العالم-أهم-المعلومات-عن-قمة-بوتين-وترامب-1103655246.html

لقاء يغير ملامح العالم... أهم المعلومات عن قمة بوتين وترامب

ما الذي يُتوقع من اجتماع زعيمي روسيا والولايات المتحدة، وهل سيدعى فلاديمير زيلينسكي إلى القمة، وما هي القضايا التي سيناقشها الرئيسان؟أين ومتى سيلتقي بوتين وترامب؟أعلن دونالد ترامب في 8 أغسطس/ آب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي عن المحادثات المرتقبة. وكما أشار الرئيس الأمريكي، سيعقد الاجتماع في "ولاية ألاسكا العظيمة" في 15 أغسطس.وأشار أوشاكوف إلى أن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، تتجاوران. ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وأعلن حاكم ألاسكا، مايك دانليفي، استعداد الولاية لاستضافة القمة الروسية الأمريكية، لأن "ألاسكا، على مدى قرون، كانت بمثابة جسر بين البلدين، ولا تزال بوابة للدبلوماسية".لم يعلن الطرفان رسميا عن مكان انعقاد الاجتماع في ألاسكا. في البداية، أفادت صحيفة محلية أن رئيسي روسيا والولايات المتحدة قد يجريان محادثات في منتجع أليسكا في جيردوود. هناك، لا تتوفر مواعيد الحجز من 12 إلى 16 أغسطس. ولاحقا، ظهرت معلومات على الإنترنت تفيد بعدم وجود غرف شاغرة في فندق كابتن كوك في أنكوريج، حيث تم حجز جميع الغرف من 11 إلى 15 أغسطس/ آب الجاري.وذكر نائب حاكم الولاية السابق، لورين ليمان، أن قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" الجوية بالقرب من أنكوريج أو قاعدة إيلسون الجوية بالقرب من فيربانكس موقعان محتملان.ووفقا لأحدث المعلومات، تخطط إدارة الطيران الفيدرالية لإغلاق المجال الجوي فوق أنكوريج من 15 أغسطس حتى صباح 16 أغسطس كجزء من بروتوكول "نقل كبار الشخصيات". وأنكوريج هي أكبر مدينة في ألاسكا، وتقع في الجزء الجنوبي من الولاية.ما هي القضايا التي سيناقشها الرئيسان الروسي والأمريكي في المحادثات؟كشف دونالد ترامب في إحاطة إعلامية عقدت في 11 أغسطس/آب عن عدة مواضيع للنقاش. وصف الرئيس الأمريكي القمة المقبلة بأنها "تجربة"، لكنه أكد أنه يعول على حوار بناء مع الرئيس الروسي.الهدف الرئيسي من الاجتماع، وفقا لترامب، هو "إقناع بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا". ولم يستبعد الرئيس الأمريكي إمكانية دراسة خيارات تبادل الأراضي لإنهاء القتال، لكنه لم يُحدد المناطق التي يُريدها.وأكد للصحفيين أنه سيناقش تغيير خط المواجهة خلال المحادثات مع بوتين. وحسب قوله، "تعتزم الولايات المتحدة استعادة بعض الأراضي إلى أوكرانيا".أوضح ترامب قائلاً: "سيكون هناك تبادل للأراضي لصالح أوكرانيا. لكن ستكون هناك أيضًا أمور سيئة لكلا الجانبين"، مضيفًا أن أي تغييرات في الحدود يجب أن تكون مفيدة للطرفين.وأشار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أيضا إلى أن "الرئيسين سيناقشان تبادلا للأراضي بين روسيا وأوكرانيا".ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، "تناقش الولايات المتحدة وروسيا مسودة اتفاق تحتفظ بموجبه موسكو بالسيطرة على شبه جزيرة القرم وجزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين مقابل إنهاء الأعمال القتالية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه على طول خط التماس الحالي".وأوضحت صحيفة أمريكية أخرى، أن "أوكرانيا قد تستعيد أجزاء من مقاطعات خاركوف وسومي وزابوروجيه وخيرسون. في الوقت ذاته، يجب على السلطات الأوكرانية التخلي عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والموافقة على القيود في المجال العسكري".ويعتزم ترامب أيضًا تنظيم محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي. لكن الرئيس الأمريكي أقر بأنه قد لا يتم التوصل إلى اتفاق، وأن الاجتماع مع نظيره الروسي قد ينتهي سدىً. وأضاف: "ربما سأخرج وأقول حظًا سعيدًا، وسيكون هذا هو نهاية الأمر".هل سيحضر زيلينسكي القمة؟في العاشر من أغسطس/آب، أي قبل يوم من إحاطة ترامب، أفادت وسائل إعلام أمريكية باحتمال حضور زيلينسكي اجتماع قادة روسيا والولايات المتحدة. ووفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، يناقش البيت الأبيض إمكانية دعوة الرئيس الأوكراني، لكن لم يتضح الأمر بعد.أعرب ترامب عن استيائه الشديد من موقف زيلينسكي بشأن القضايا الإقليمية. فقد رفض رئيس أوكرانيا بالفعل أي "تبادل للأراضي" في إطار الصراع، ويعتزم الرئيس الأمريكي الاتصال برئيس أوكرانيا وقادة أوروبيين بعد التحدث مع بوتين. وعندها سيتمكن من مناقشة الخيارات الممكنة للتسوية.ردود فعل أوروبا وحلف الناتو على اجتماع زعيمي روسيا والولايات المتحدةأدى الاجتماع المرتقب بين بوتين وترامب إلى مشاورات مكثفة بين العواصم الأوروبية.أصدر رؤساء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا وفرنسا ورئيس المفوضية الأوروبية بيانًا مشتركًا، أشاروا فيه إلى أن "مسار السلام في أوكرانيا لا يمكن تحديده من دون أوكرانيا".وأكد قادة أوروبا استعدادهم لتسهيل دبلوماسية ترامب، مع الحفاظ على الدعم العسكري والمالي لكييف.علق الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، على خبر اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب. وأعرب عن اعتقاده بأن حوارهما قد يُطلق نقاشًا حول القضية الإقليمية كجزء من تسوية النزاع في أوكرانيا.ألاسكا... صور من مكان القمة المنتظرة بين بوتين وترامب

