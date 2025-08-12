باحث: لقاء بوتين وترامب يجعل الأخير قادرا على الإيفاء بوعده وإنهاء الصراع في أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث: لقاء بوتين وترامب يجعل الأخير قادرا على الإيفاء بوعده وإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث المتخصص في الشأن الروسي نبيل الجبيلي، عن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى "وجود الكثير من... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
باحث: لقاء بوتين وترامب يجعل الأخير قادرا على الإيفاء بوعده وإنهاء الصراع في أوكرانيا

11:03 GMT 12.08.2025
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
تحدث الباحث المتخصص في الشأن الروسي نبيل الجبيلي، عن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى "وجود الكثير من الإيجابية في حديث ترامب، الذي يعوّل كثيرا على هذا اللقاء".
ورأى الجبيلي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب يعتقد أنه بمجرد لقائه الرئيس الروسي سيخفف من العبء الذي وُضع على كاهله ويجعله قادرا على الإيفاء بوعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، لافتًا إلى أن "هذه القمة ترعب أوروبا وزيلينسكي".

وأكد أن الأوروبيين سيخضعون بالنهاية لمشيئة الولايات المتحدة لأنهم لا يستطيعون الاستمرار بتمويل أوكرانيا إلى ما لا نهاية، قائلا: "في البداية، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تغطي 70% من ميزانية الناتو، اليوم الأوروبيون مضغوطون اقتصاديا ولا يستطيعون إمداد زيلينسكي بالأسلحة".

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقات
أمس, 23:39 GMT
وردًا على سؤال حول الضغوط التي يمكن أن يتبعها ترامب تجاه أوروبا، لفت الباحث في الشأن الروسي إلى أن "العقوبات على الهند تؤثر كثيرا على أوروبا لأنها تستورد الغاز والنفط الروسي الآن عبر الوسيط الهندي، وإذا ارتفعت الأسعار وفرض ترامب عقوبات سيجعل أوروبا، بمعزل عن موقفها، عاجزة عن تأمين النفط والغاز الذي يحتاجه الاقتصاد الأوروبي".
وأشار الجبيلي إلى أن "الإدارة الأمريكية لن تتهاون نهائيا مع زيلينسكي، إذا أعاد التمثيلية التي أقامها في البيت الأبيض، وترامب سيستعمل أسلوبًا أقصى وأكثر وقعًا عليه"، مضيفًا: "الولايات المتحدة تلوّح تارة بعدم شرعيته وبإجراء الانتخابات في أوكرانيا، وتارة ثانية بالفساد"، معتبرًا أن "خروج الناس إلى الشارع ليس تلقائيا بل جزء من الضغط على كييف".
