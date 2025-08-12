https://sarabic.ae/20250812/باحث-لقاء-بوتين-وترامب-يجعل-الأخير-قادرا-على-الإيفاء-بوعده-وإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا----1103630963.html

باحث: لقاء بوتين وترامب يجعل الأخير قادرا على الإيفاء بوعده وإنهاء الصراع في أوكرانيا

تحدث الباحث المتخصص في الشأن الروسي نبيل الجبيلي، عن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى "وجود الكثير من... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

ورأى الجبيلي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب يعتقد أنه بمجرد لقائه الرئيس الروسي سيخفف من العبء الذي وُضع على كاهله ويجعله قادرا على الإيفاء بوعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، لافتًا إلى أن "هذه القمة ترعب أوروبا وزيلينسكي".وأشار الجبيلي إلى أن "الإدارة الأمريكية لن تتهاون نهائيا مع زيلينسكي، إذا أعاد التمثيلية التي أقامها في البيت الأبيض، وترامب سيستعمل أسلوبًا أقصى وأكثر وقعًا عليه"، مضيفًا: "الولايات المتحدة تلوّح تارة بعدم شرعيته وبإجراء الانتخابات في أوكرانيا، وتارة ثانية بالفساد"، معتبرًا أن "خروج الناس إلى الشارع ليس تلقائيا بل جزء من الضغط على كييف".

