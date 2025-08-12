https://sarabic.ae/20250812/باحث-لقاء-بوتين-وترامب-يجعل-الأخير-قادرا-على-الإيفاء-بوعده-وإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا----1103630963.html
باحث: لقاء بوتين وترامب يجعل الأخير قادرا على الإيفاء بوعده وإنهاء الصراع في أوكرانيا
باحث: لقاء بوتين وترامب يجعل الأخير قادرا على الإيفاء بوعده وإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث المتخصص في الشأن الروسي نبيل الجبيلي، عن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى "وجود الكثير من... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T11:03+0000
2025-08-12T11:03+0000
2025-08-12T11:03+0000
العالم
قمة بوتين ترامب
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_b417bfe2e24d91d726882ac22586075c.jpg
ورأى الجبيلي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب يعتقد أنه بمجرد لقائه الرئيس الروسي سيخفف من العبء الذي وُضع على كاهله ويجعله قادرا على الإيفاء بوعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، لافتًا إلى أن "هذه القمة ترعب أوروبا وزيلينسكي".وأشار الجبيلي إلى أن "الإدارة الأمريكية لن تتهاون نهائيا مع زيلينسكي، إذا أعاد التمثيلية التي أقامها في البيت الأبيض، وترامب سيستعمل أسلوبًا أقصى وأكثر وقعًا عليه"، مضيفًا: "الولايات المتحدة تلوّح تارة بعدم شرعيته وبإجراء الانتخابات في أوكرانيا، وتارة ثانية بالفساد"، معتبرًا أن "خروج الناس إلى الشارع ليس تلقائيا بل جزء من الضغط على كييف".
https://sarabic.ae/20250811/ريابكوف-عن-اللقاء-المرتقب-بين-بوتين-وترامب-نأمل-أن-يعطي-زخما-لتطبيع-العلاقات-1103620990.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_eeb18d89b312bb98b2f51acbcc7d0015.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, قمة بوتين ترامب, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن
العالم, قمة بوتين ترامب, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن
باحث: لقاء بوتين وترامب يجعل الأخير قادرا على الإيفاء بوعده وإنهاء الصراع في أوكرانيا
تحدث الباحث المتخصص في الشأن الروسي نبيل الجبيلي، عن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى "وجود الكثير من الإيجابية في حديث ترامب، الذي يعوّل كثيرا على هذا اللقاء".
ورأى الجبيلي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب يعتقد أنه بمجرد لقائه الرئيس الروسي سيخفف من العبء الذي وُضع على كاهله ويجعله قادرا على الإيفاء بوعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا
"، لافتًا إلى أن "هذه القمة ترعب أوروبا وزيلينسكي".
وأكد أن الأوروبيين سيخضعون بالنهاية لمشيئة الولايات المتحدة لأنهم لا يستطيعون الاستمرار بتمويل أوكرانيا إلى ما لا نهاية، قائلا: "في البداية، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تغطي 70% من ميزانية الناتو، اليوم الأوروبيون مضغوطون اقتصاديا ولا يستطيعون إمداد زيلينسكي بالأسلحة".
وردًا على سؤال حول الضغوط التي يمكن أن يتبعها ترامب تجاه أوروبا، لفت الباحث في الشأن الروسي إلى أن "العقوبات على الهند تؤثر كثيرا على أوروبا لأنها تستورد الغاز والنفط الروسي الآن عبر الوسيط الهندي، وإذا ارتفعت الأسعار وفرض ترامب عقوبات سيجعل أوروبا،
بمعزل عن موقفها، عاجزة عن تأمين النفط والغاز الذي يحتاجه الاقتصاد الأوروبي".
وأشار الجبيلي إلى أن "الإدارة الأمريكية لن تتهاون نهائيا مع زيلينسكي، إذا أعاد التمثيلية التي أقامها في البيت الأبيض، وترامب سيستعمل أسلوبًا أقصى وأكثر وقعًا عليه"، مضيفًا: "الولايات المتحدة تلوّح تارة بعدم شرعيته وبإجراء الانتخابات في أوكرانيا، وتارة ثانية بالفساد"، معتبرًا أن "خروج الناس إلى الشارع ليس تلقائيا بل جزء من الضغط على كييف".