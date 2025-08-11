https://sarabic.ae/20250811/صحيفة-أمريكية-بوتين-منتصر-أيا-كانت-نتائج-قمة-ألاسكا-1103603959.html

صحيفة أمريكية: بوتين منتصر أيا كانت نتائج قمة ألاسكا

اعتبر تقرير أمريكي، أن الكرملين حقق مكاسب قبل قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مبينا أن بوتين نجح في فرض شروطه، وسط...

وقال أستاذ السياسة الروسية في "كينغز كوليدج لندن"، سام غرين، للتقرير الذي نشرته صحيفة أمريكية، أمس الأحد: "لقد كان أسبوعا رائعا لبوتين"، لافتا إلى أن "الرئيس الروسي قلب الموقف لمصلحته".وأشارت الصحيفة إلى أنه بعدما كان بوتين يريد إنهاء الحرب وفقا لشروطه، فإنه بـ"انتصاره" المتوقع يعني أيضا "تفكيك التحالف الأمني الغربي".وتابعت من وجهة نظرها، أنه في خلال الأسبوع الماضي، فقد "أعاد بوتين ملف الضغط الأمريكي على أوكرانيا إلى الواجهة، وترك انطباعا لدى مبعوث ترامب بأن موسكو مستعدة لبحث صفقات بشأن الأراضي، وهو ما رفضته كييف، مما مهّد للقاء فردي بين ترامب وبوتين بعيدا عن زيلينسكي".وبحسب محللين للصحيفة الأمريكية، فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "يسعى لضمان عدم انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" أو أي تحالفات عسكرية غربية، وعدم استضافة قوات أو بناء جيش يهدد روسيا، ما يبقيها عرضة للخطر، مع احتمال الاكتفاء بوقف الحرب عبر "مفاوضات عقارية" مع ترامب"، وفق وصفهم.وتشمل خيارات بوتين، وفقا للصحيفة، إبرام صفقة يفرضها ترامب على أوكرانيا، أو انسحاب أمريكي من الملف إذا رفضتها كييف، أو استمرار الوضع الحالي حتى إنهاك أوكرانيا اقتصاديا وعسكريا.وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.

