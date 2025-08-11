https://sarabic.ae/20250811/الكرملين-باشينيان-يطلع-بوتين-على-نتائج-اللقاء-مع-ترامب-وعلييف-في-واشنطن-1103598591.html

الكرملين: باشينيان يطلع بوتين على نتائج اللقاء مع ترامب وعلييف في واشنطن

الكرملين: باشينيان يطلع بوتين على نتائج اللقاء مع ترامب وعلييف في واشنطن

سبوتنيك عربي

أكد الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، أنه بمبادرة من الجانب الأرميني، أُجريت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-11T10:41+0000

2025-08-11T10:41+0000

2025-08-11T11:09+0000

روسيا

أرمينيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/1a/1053305169_0:34:1281:754_1920x0_80_0_0_024aabedf35e78a9a1eac85b8d19d50a.jpg

وقال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الأرميني، جرت محادثة هاتفية بين فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان".وبحسب الكرملين، فإن "الرئيس فلاديمير بوتين، أشار إلى أهمية اتخاذ خطواتٍ لضمان السلام المستدام بين يريفان وباكو".وأوضح البيان أن "الجانب الروسي أكد استعداده للمساعدة بما يتماشى مع الاتفاقيات الثلاثية المعروفة على أعلى مستوى للفترة 2020-2022، والتي تهدف إلى التطبيع الشامل للعلاقات الأرمينية الأذربيجانية، بما في ذلك فتح قنوات النقل في المنطقة".وتابع: "تم التطرق إلى بعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، مع التركيز على مواصلة تطوير التعاون التجاري والاستثماري والتفاعل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، بأن أمريكا "نجحت أخيرا في تحقيق السلام" بين أرمينيا وأذربيجان، وبموجب اتفاق السلام الثنائي، سيُعيد البلدان فتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية.ووقع وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان، أول أمس السبت، بيانا طالبا فيه بحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تسوية نزاع قره باغ.وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع ثلاثي في واشنطن بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأذربيجاني وإلهام علييف.وأضاف: "ندعو جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى قبول هذا القرار".ترامب يعلن عن "نجاح أمريكا أخيرا" في صنع السلام بين أرمينيا وأذربيجان"ارتكبا نفس خطأ زيلينسكي"... مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يهاجم قادة أذربيجان وأرمينيا

https://sarabic.ae/20250809/الخارجية-الروسية-تعلق-على-لقاء-رئيسي-أرمينيا-وأذربيجان-في-أمريكا----عاجل-1103548198.html

https://sarabic.ae/20240223/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-أرمينيا-حول-تعليق-مشاركتها-في-معاهدة-الأمن-الجماعي-1086334052.html

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أرمينيا