"ارتكبا نفس خطأ زيلينسكي"... مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يهاجم قادة أذربيجان وأرمينيا
قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، إن "الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ارتكبا، من خلال ثقتهم بالولايات المتحدة الأمريكية،... 10.08.2025
وأوضح مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، للشؤون السياسية، يدالله جواني، في تصريحات له، أن "الرئيس الآذربيجاني، ورئيس الوزراء الأرميني، انخدعا بمقامرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مضيفا: ""خطأهما قد يترتب عليه عواقب مشابهة لهما ولبلديهما".وتابع يدالله جواني: "من الواضح جداً أن إيران وروسيا لن تبقيا صامتتين أمام هذا الحدث المؤسف (مشروع إنشاء ممر زنغزور يربط أذربيجان بـ"جيب نخجوان" التابع لها عبر أرمينيا ملامس للحدود الإيرانية)، وفق قوله.وأكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أن بلاده ستمنع إنشاء ما وصفه بـ"الممر الأمريكي" في القوقاز (ممر زنغزور)، معتبرًا أنه "يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي ويغيّر الخريطة الجيوسياسية للمنطقة".ووصف ولايتي الحديث عن إمكانية "استئجار ممر زنغزور" بأنه "سذاجة سياسية"، مشبّهًا ذلك بمحاولة استئجار قناة بنما، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ووقّعت أذربيجان وأرمينيا، أول أمس الجمعة، اتفاق سلام بوساطة أمريكية خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وسيُعرف الممر، الذي يمر قرب الحدود الإيرانية، باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" (زنغزور)، ويعمل وفق القانون الأرميني.ويمنح الاتفاق واشنطن السيطرة على تطوير ممر "زنغزور" الاستراتيجي في جنوب القوقاز.ويهدف المشروع إلى "تعزيز الاتصال الإقليمي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية".في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية أمس السبت، أن طهران ستعمل بكل الوسائل على إفشال هذا المشروع، وحذّرت من "أي تدخل أجنبي بالقرب من حدودها يمكن أن يقوّض أمن المنطقة واستقرارها الدائم".
قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، إن "الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ارتكبا، من خلال ثقتهم بالولايات المتحدة الأمريكية، نفس الخطأ الذي ارتكبه فلاديمير زيلينسكي".
وأوضح مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، للشؤون السياسية، يدالله جواني، في تصريحات له
، أن "الرئيس الآذربيجاني، ورئيس الوزراء الأرميني، انخدعا بمقامرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مضيفا: ""خطأهما قد يترتب عليه عواقب مشابهة لهما ولبلديهما".
وتابع يدالله جواني: "من الواضح جداً أن إيران وروسيا لن تبقيا صامتتين أمام هذا الحدث المؤسف (مشروع إنشاء ممر زنغزور يربط أذربيجان بـ"جيب نخجوان" التابع لها عبر أرمينيا ملامس للحدود الإيرانية)، وفق قوله.
وأكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أن بلاده ستمنع إنشاء ما وصفه بـ"الممر الأمريكي"
في القوقاز (ممر زنغزور)، معتبرًا أنه "يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي ويغيّر الخريطة الجيوسياسية للمنطقة".
ووصف ولايتي الحديث عن إمكانية "استئجار ممر زنغزور" بأنه "سذاجة سياسية"، مشبّهًا ذلك بمحاولة استئجار قناة بنما، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ووقّعت أذربيجان وأرمينيا، أول أمس الجمعة، اتفاق سلام بوساطة أمريكية
خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويشمل الاتفاق منح أمريكا حقوقا حصرية لتطوير ممر نقل عبر أرمينيا، يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتاخمة لتركيا.
وسيُعرف الممر، الذي يمر قرب الحدود الإيرانية، باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" (زنغزور)، ويعمل وفق القانون الأرميني.
ويمنح الاتفاق واشنطن السيطرة على تطوير ممر "زنغزور" الاستراتيجي في جنوب القوقاز.
ويهدف المشروع إلى "تعزيز الاتصال الإقليمي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية".
في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية أمس السبت، أن طهران ستعمل بكل الوسائل على إفشال هذا المشروع، وحذّرت من "أي تدخل أجنبي بالقرب من حدودها يمكن أن يقوّض أمن المنطقة واستقرارها الدائم".