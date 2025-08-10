https://sarabic.ae/20250810/مستشار-خامنئي-سنمنع-إنشاء-الممر-الأمريكي-في-القوقاز-ونرفض-نزع-سلاح-حزب-الله-1103562628.html

مستشار خامنئي: سنمنع إنشاء الممر الأمريكي في القوقاز ونرفض نزع سلاح "حزب الله"

مستشار خامنئي: سنمنع إنشاء الممر الأمريكي في القوقاز ونرفض نزع سلاح "حزب الله"

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الأحد، أن بلاده ستمنع إنشاء ما وصفه بـ"الممر الأمريكي" في القوقاز (ممر زنغزور)، معتبرًا أنه...

ووصف ولايتي الحديث عن إمكانية "استئجار ممر زنغزور" بأنه "سذاجة سياسية"، مشبّهًا ذلك بمحاولة استئجار قناة بنما، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وفي الشأن الإقليمي، شدد ولايتي على رفض إيران القاطع لأي مساع لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن "الحزب بات أقوى من أي وقت مضى، ويظل القوة الأساسية في حماية لبنان وأمنه". كما أشار إلى أن "إيران والعراق يتفقان على ضرورة الإبقاء على "الحشد الشعبي" باعتباره عنصرًا أساسيًا في حماية العراق واستقراره".ووقّعت أذربيجان وأرمينيا، أول أمس الجمعة، اتفاق سلام بوساطة أمريكية خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ويشمل الاتفاق منح أمريكا حقوقا حصرية لتطوير ممر نقل عبر أرمينيا، يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتاخمة لتركيا.وسيُعرف الممر، الذي يمر قرب الحدود الإيرانية، باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" (زنغزور)، ويعمل وفق القانون الأرميني.ويهدف المشروع إلى "تعزيز الاتصال الإقليمي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية".في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية أمس السبت، أن طهران ستعمل بكل الوسائل على إفشال هذا المشروع، وحذّرت من "أي تدخل أجنبي بالقرب من حدودها يمكن أن يقوّض أمن المنطقة واستقرارها الدائم".

