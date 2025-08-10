https://sarabic.ae/20250810/مستشار-خامنئي-سنمنع-إنشاء-الممر-الأمريكي-في-القوقاز-ونرفض-نزع-سلاح-حزب-الله-1103562628.html
مستشار خامنئي: سنمنع إنشاء الممر الأمريكي في القوقاز ونرفض نزع سلاح "حزب الله"
مستشار خامنئي: سنمنع إنشاء الممر الأمريكي في القوقاز ونرفض نزع سلاح "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الأحد، أن بلاده ستمنع إنشاء ما وصفه بـ"الممر الأمريكي" في القوقاز (ممر زنغزور)، معتبرًا أنه... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T08:07+0000
2025-08-10T08:07+0000
2025-08-10T08:07+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أذربيجان
أرمينيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102203/82/1022038272_0:0:3200:1801_1920x0_80_0_0_dc125db5dc35ed8a1f44dd5ee72e6bdf.jpg
ووصف ولايتي الحديث عن إمكانية "استئجار ممر زنغزور" بأنه "سذاجة سياسية"، مشبّهًا ذلك بمحاولة استئجار قناة بنما، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وفي الشأن الإقليمي، شدد ولايتي على رفض إيران القاطع لأي مساع لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن "الحزب بات أقوى من أي وقت مضى، ويظل القوة الأساسية في حماية لبنان وأمنه". كما أشار إلى أن "إيران والعراق يتفقان على ضرورة الإبقاء على "الحشد الشعبي" باعتباره عنصرًا أساسيًا في حماية العراق واستقراره".ووقّعت أذربيجان وأرمينيا، أول أمس الجمعة، اتفاق سلام بوساطة أمريكية خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ويشمل الاتفاق منح أمريكا حقوقا حصرية لتطوير ممر نقل عبر أرمينيا، يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتاخمة لتركيا.وسيُعرف الممر، الذي يمر قرب الحدود الإيرانية، باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" (زنغزور)، ويعمل وفق القانون الأرميني.ويهدف المشروع إلى "تعزيز الاتصال الإقليمي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية".في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية أمس السبت، أن طهران ستعمل بكل الوسائل على إفشال هذا المشروع، وحذّرت من "أي تدخل أجنبي بالقرب من حدودها يمكن أن يقوّض أمن المنطقة واستقرارها الدائم".
https://sarabic.ae/20250808/ترامب-يعلن-عن-نجاح-أمريكا-أخيرا-في-صنع-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1103528667.html
https://sarabic.ae/20250809/إيران-ترحب-باتفاق-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-وتحذر-من-التدخل-الأجنبي-1103533422.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أذربيجان
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102203/82/1022038272_356:0:3200:2133_1920x0_80_0_0_836023b4ed96de9cab904b1b19a078e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أذربيجان, أرمينيا, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أذربيجان, أرمينيا, العالم
مستشار خامنئي: سنمنع إنشاء الممر الأمريكي في القوقاز ونرفض نزع سلاح "حزب الله"
أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الأحد، أن بلاده ستمنع إنشاء ما وصفه بـ"الممر الأمريكي" في القوقاز (ممر زنغزور)، معتبرًا أنه "يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي ويغيّر الخريطة الجيوسياسية للمنطقة".
ووصف ولايتي الحديث عن إمكانية "استئجار ممر زنغزور" بأنه "سذاجة سياسية"، مشبّهًا ذلك بمحاولة استئجار قناة بنما، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وفي الشأن الإقليمي، شدد ولايتي على رفض إيران القاطع لأي مساع لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن "الحزب بات أقوى من أي وقت مضى، ويظل القوة الأساسية في حماية لبنان وأمنه".
كما أشار إلى أن "إيران والعراق يتفقان على ضرورة الإبقاء على "الحشد الشعبي" باعتباره عنصرًا أساسيًا في حماية العراق واستقراره".
وحول اليمن، قال ولايتي إن طهذا البلد يعد جزءًا من محور المقاومة، ويواجه محاولات أمريكية وإسرائيلية للهيمنة على مضيق باب المندب"، مؤكدًا أن "قوى المقاومة في المنطقة أصبحت أكثر تماسكًا وصلابة رغم الضغوط والتهديدات".
ووقّعت أذربيجان وأرمينيا، أول أمس الجمعة، اتفاق سلام بوساطة أمريكية خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويشمل الاتفاق منح أمريكا حقوقا حصرية لتطوير ممر نقل عبر أرمينيا، يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتاخمة لتركيا.
وسيُعرف الممر، الذي يمر قرب الحدود الإيرانية، باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" (زنغزور)، ويعمل وفق القانون الأرميني.
ويمنح الاتفاق واشنطن السيطرة على تطوير ممر "زنغزور" الاستراتيجي في جنوب القوقاز.
ويهدف المشروع إلى "تعزيز الاتصال الإقليمي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية".
في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية أمس السبت، أن طهران ستعمل بكل الوسائل على إفشال هذا المشروع، وحذّرت من "أي تدخل أجنبي بالقرب من حدودها يمكن أن يقوّض أمن المنطقة واستقرارها الدائم".