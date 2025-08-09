https://sarabic.ae/20250809/إيران-ترحب-باتفاق-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-وتحذر-من-التدخل-الأجنبي-1103533422.html

إيران ترحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتحذر من التدخل الأجنبي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في منطقة جنوب القوقاز، محذرة من العواقب السلبية لأي تدخل أجنبي قد يزعزع الأمن... 09.08.2025

وأوضحت في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية أنها على تواصل مع أذربيجان وأرمينيا، مرحبة بانتهاء صياغة نص اتفاقية السلام بينهما، واعتبرت ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق سلام دائم.وشددت على أن فتح طرق الاتصال وتطوير شبكات المواصلات يخدم استقرار وأمن وتنمية دول المنطقة شريطة أن يتم في إطار المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية، مؤكدة استعداد طهران لمواصلة التعاون مع البلدين ضمن الأطر الثنائية والإقليمية مثل آلية "3+3"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ووقع قادة الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان في واشنطن، أمس الجمعة، 8 أغسطس/آب، إعلانًا مشتركًا بشأن التسوية السلمية للنزاع بين يريفان وباكو. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، بأن أمريكا "نجحت أخيرا في تحقيق السلام" بين أرمينيا وأذربيجان، وبموجب اتفاق السلام الثنائي، سيُعيد البلدان فتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية.وقال ترامب في حفل التوقيع مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في البيت الأبيض:"بهذا الاتفاق، نجحنا أخيرا في تحقيق السلام، وغادرنا للتو المكتب البيضاوي، حيث وقعنا وثائق ضخمة وعناصر بالغة الأهمية للاتفاق".وتابع: "تلتزم دولتا أرمينيا وأذربيجان بوقف جميع أشكال القتال إلى الأبد، وفتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية، واحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه".ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مجلس الوزراء الأرميني، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.والشهر الماضي، قال علييف، في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025، الذي استضافته مدينة شوشا بأذربيجان إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا)، فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا، وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (حول إقليم قره باغ).. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏

