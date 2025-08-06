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أرمينيا تعلن عن عقد اجتماع بين باشينيان وترامب وعلييف في أمريكا
أرمينيا تعلن عن عقد اجتماع بين باشينيان وترامب وعلييف في أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الوزراء الأرميني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T06:14+0000
2025-08-06T06:14+0000
أرمينيا
أذربيجان
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وأفاد مجلس الوزراء الأرميني، في بيان: "في واشنطن، سيعقد رئيس الوزراء باشينيان، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".وأردف البيان أن الاجتماع "يهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن هذا الاجتماع "أحدث مثال على جهود الرئيس لإنهاء النزاعات الدولية، ونيل الفضل في ذلك".والشهر الماضي، قال علييف، في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025، الذي استضافته مدينة شوشا بأذربيجان إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا)، فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا، وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (حول إقليم قره باغ) .. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏وفي عام 2022، بدأت يريفان وباكو، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية. وفي نهاية أيار/ مايو 2023، أعلن باشينيان استعداد يريفان للـ"اعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، بما يشتمل على قره باغ".وفي يونيو/ حزيران الماضي، صرّح السفير الروسي لدى يريفان سيرغي كوبيركين، بأن موسكو تقترح تنظيم توقيع اتفاقية السلام الأرمينية الأذربيجانية على المنصة الروسية.إعلام: باشينيان يفقد دعم بروكسل
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أرمينيا, أذربيجان
أرمينيا, أذربيجان

أرمينيا تعلن عن عقد اجتماع بين باشينيان وترامب وعلييف في أمريكا

06:14 GMT 06.08.2025
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورنيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . Alexey Danichev
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تابعنا عبر
أعلن مجلس الوزراء الأرميني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.
وأفاد مجلس الوزراء الأرميني، في بيان: "في واشنطن، سيعقد رئيس الوزراء باشينيان، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".
وأردف البيان أن الاجتماع "يهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن ترامب سيستقبل يوم الجمعة المقبلة، باشينيان وعلييف، في البيت الأبيض، حيث قد يعلن الطرفان عن اتفاق سلام.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن هذا الاجتماع "أحدث مثال على جهود الرئيس لإنهاء النزاعات الدولية، ونيل الفضل في ذلك".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة أنه "من الممكن الإعلان عن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع زعيمي البلدين مع ترامب، يوم الجمعة".

والشهر الماضي، قال علييف، في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025، الذي استضافته مدينة شوشا بأذربيجان إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا)، فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا، وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (حول إقليم قره باغ) .. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏
وفي عام 2022، بدأت يريفان وباكو، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية. وفي نهاية أيار/ مايو 2023، أعلن باشينيان استعداد يريفان للـ"اعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، بما يشتمل على قره باغ".
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وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2023، شنّت أذربيجان عملية عسكرية في قره باغ استمرت نحو يوم. ونتيجة لذلك، أعلن رئيس أذربيجان "استعادة البلاد لسلامتها الإقليمية"، وأعلنت السلطات الفعلية في الإقليم "الحل الذاتي" للجمهورية غير المعترف بها، وذلك ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، صرّح السفير الروسي لدى يريفان سيرغي كوبيركين، بأن موسكو تقترح تنظيم توقيع اتفاقية السلام الأرمينية الأذربيجانية على المنصة الروسية.
إعلام: باشينيان يفقد دعم بروكسل
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