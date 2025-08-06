https://sarabic.ae/20250806/أرمينيا-تعلن-عن-عقد-اجتماع-بين-باشينيان-وترامب-وعلييف-في-أمريكا-1103420411.html

أرمينيا تعلن عن عقد اجتماع بين باشينيان وترامب وعلييف في أمريكا

أرمينيا تعلن عن عقد اجتماع بين باشينيان وترامب وعلييف في أمريكا

سبوتنيك عربي

أعلن مجلس الوزراء الأرميني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T06:14+0000

2025-08-06T06:14+0000

2025-08-06T06:14+0000

أرمينيا

أذربيجان

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وأفاد مجلس الوزراء الأرميني، في بيان: "في واشنطن، سيعقد رئيس الوزراء باشينيان، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".وأردف البيان أن الاجتماع "يهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن هذا الاجتماع "أحدث مثال على جهود الرئيس لإنهاء النزاعات الدولية، ونيل الفضل في ذلك".والشهر الماضي، قال علييف، في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025، الذي استضافته مدينة شوشا بأذربيجان إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا)، فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا، وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (حول إقليم قره باغ) .. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏وفي عام 2022، بدأت يريفان وباكو، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية. وفي نهاية أيار/ مايو 2023، أعلن باشينيان استعداد يريفان للـ"اعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، بما يشتمل على قره باغ".وفي يونيو/ حزيران الماضي، صرّح السفير الروسي لدى يريفان سيرغي كوبيركين، بأن موسكو تقترح تنظيم توقيع اتفاقية السلام الأرمينية الأذربيجانية على المنصة الروسية.إعلام: باشينيان يفقد دعم بروكسل

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