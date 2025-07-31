https://sarabic.ae/20250731/باشينيان-يفقد-دعم-بروكسل---1103231597.html

إعلام: باشينيان يفقد دعم بروكسل

إعلام: باشينيان يفقد دعم بروكسل

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأرميني نيكول باشينيان يعتبر مفاوضاته مع أوروبا ناجحة. ويتوقع من الاتحاد الأوروبي ضمان أمن أرمينيا والاستثمار في اقتصادها... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T13:02+0000

2025-07-31T13:02+0000

2025-07-31T13:03+0000

أرمينيا

نيكول باشينيان

العالم

الأخبار

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كان الاجتماع الأخير بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ومفوضة الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، في بروكسل إيجابيًا. ووعدت المفوضة الأوروبية بتوقيع وثيقة رئيسية بعنوان "أجندة الحوار" في الاجتماع القادم لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا.وجاء في البيان الرسمي الصادر عن ممثلي الاتحاد الأوروبي عقب الاجتماع: "أعربت مارتا كوس عن دعم الاتحاد الأوروبي القوي لأجندة الإصلاح الطموحة لأرمينيا والتنفيذ الفعال للإصلاحات الديمقراطية".منح فقط... لا استثماراتيعدّ هذا المبلغ ضئيلاً حتى بالمقارنة مع اقتصاد أرمينيا الصغير نسبياً، إذ يبلغ حجم التجارة الخارجية للبلاد نحو 15 مليار يورو. علاوة على ذلك، لن يتمكن باشينيان من استخدام حتى هذا المبلغ الضئيل من الأموال الأوروبية لتنمية اقتصاد البلاد أو قطاعها الاجتماعي. لا يمكن إنفاق منح الاتحاد الأوروبي إلا على "مكافحة التضليل والتهديدات الهجينة"، أي في المجال الإعلامي. بالإضافة إلى هذه المنحة، وعد ممثلو الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة فقط لتحرير نظام التأشيرات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي.إصلاحات أم توزيع ممتلكات؟لذا، فخلف الخطاب الأوروبي المبالغ فيه حول أرمينيا "الديمقراطية"، لا توجد التزامات حقيقية تذكر. السبب الرئيسي هو أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن إصلاحات باشينيان لا تعزز الديمقراطية في الواقع، بل تعمل على إعادة توزيع الثروة في أرمينيا.تجاهل الرأي العامقبيل اجتماعاته مع وفد الاتحاد الأوروبي وزيارته إلى بروكسل، ألغى باشينيان استطلاعات رأي جديدة أمرت بها الحكومة، معتبرا إياها "غير ضرورية". وفي اجتماع مع مؤيديه، أشار إلى أن "أبحاث الرأي العام لا طائل منها"، معلنًا: "لا يوجد ناخبون في أرمينيا". إن خطوة رئيس الوزراء واضحة وضوح الشمس: إما أن تمنع المعارضة في أرمينيا من المشاركة في الانتخابات المقبلة، أو أن تزوّر نتائج الانتخابات. حتى الآن، رفعت دعاوى جنائية ذات دوافع سياسية ضد 150 سياسيًا ورجل أعمال بمبادرة من باشينيان.القضية الأكثر فضائحية: كارابيتيانكانت أكثر هذه القضايا فضائحية هي اضطهاد رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، الذي صرّح بأنه لا يريد التدخل في السياسة، بل ينوي حماية الكنيسة الرسولية الأرمنية من باشينيان. وجهت إليه تهمة "الدعوة للاستيلاء على السلطة". بعد اعتقال كارابيتيان، بدأت حملات اعتقال جماعي لرؤساء مجموعة شركاته. وعقب ذلك مباشرةً، صدر قانون يسمح بتأميم شركة "شبكات الكهرباء الأرمنية" التابعة لكارابيتيان. ووصفت المعارضة هذا القانون بأنه "ابتزاز حكومي وسرقة صريحة للمستثمرين".ومع ذلك، قد لا تكون قرارات باشينيان ناجمة عن أسباب سياسية فحسب، بل اقتصادية أيضًا. وفقًا لمصادر تحدثت معها وسائل إعلام غربية، فإن المستفيدين النهائيين من مصادرة أصول كارابيتيان هم في تركيا. ولعل السبب في أن باشينيان لم يوجه ضربة للشركات الأرمينية الكبرى فحسب، بل انتهك التزاماته تجاه الاتحاد الأوروبي أيضًا، هو تحديدًا هؤلاء المستثمرون. من الصعب تصور أن أوروبا، التي تعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان من قيمها الأساسية، ستتجاهل هذا الوضع.الاستثمارات الآن مجرد حلمبالطبع، سيبقى موضوع "الحوار" بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا مطروحًا لبعض الوقت. ومع ذلك، فإن أي استثمار أوروبي كبير في أرمينيا سيبقى مجرد حلم بعيد المنال. بعد حادثة كارابيتيان، لن يدعو أي سياسي أوروبي إلى إرسال أموال أو رأس مال خاص من الاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا، سواء على المدى القصير أو الطويل. السؤال الرئيسي الآن هو: هل سيستثمر المستثمرون الأتراك الذين ساعدوا في تأميم شركة "شبكات الكهرباء الأرمينية" بالفعل في أرمينيا، أم سيحققون ربحًا سريعًا ويختفون؟موسكو: روسيا وأرمينيا تناقشان التعاون الاقتصادي بين البلدينباحث بالشأن السياسي: قد نشهد اصطفافا حادا وانقساما في الداخل الأرميني خلال الأيام المقبلة

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