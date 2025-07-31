https://sarabic.ae/20250731/مدير-مركز-الدراسات-القانونية-والسياسية-في-الجامعة-اللبنانية-سياسات-باشينيان-تضر-بمصالح-أرمينيا--1103214420.html

مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية: سياسات باشينيان تضر بمصالح أرمينيا

مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية: سياسات باشينيان تضر بمصالح أرمينيا

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور سامر عبد الله، مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية، أن "الانتخابات المقبلة في أرمينيا، تحمل تأثيرا كبيرا على رئيس الوزراء... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T07:41+0000

2025-07-31T07:41+0000

2025-07-31T07:41+0000

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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، نبّه عبد الله إلى "الاتهامات والمساءلات الموجّهة لباشينيان، بشأن التفريط في بعض الحقوق القومية لأرمينيا، وما قدّمه من تنازلات لأذربيجان، ما قد ينعكس سلبًا في الانتخابات، من خلال إثارة نعرات تُضعف موقفه بالنسبة للحقوق التاريخية لأرمينيا". وأضاف أن "تلك المرحلة شهدت اتفاقات وتراجعًا عن ملف ناغورني قره باغ، حيث ظهر باشينيان بموقف متساهل ومتهاون تجاه سيادة أرمينيا، ولكن إذا أتت نتائج الانتخابات عكس توقعات واشنطن، فستلجأ إلى الضغط على أرمينيا وربما فرض العقوبات عليها".وأشار عبد الله إلى أن "واشنطن تستفيد من الظروف الدولية وضعف أوروبا، وبعد سيطرتها على الشرق الأوسط، تتحضر للإطباق على آسيا، مستغلة الضغوط على إيران وتلهي أوروبا وروسيا في أوكرانيا". وأشار عبد الله إلى أن "الصراع بين السلطة السياسية والمؤسسة الدينية ذات التأثير الكبير على الجمهور، يشكّل أزمة سياسية داخلية وهي ليست جديدة، في ظل الاعتراضات على أداء باشينيان وسياساته، التي تميل نحو الغرب والحلف الأطلسي، ما ينعكس سلبًا على مصالح أرمينيا التاريخية وحضورها". وختم مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية، بالتأكيد أن "فرض الإرادة بالقوة قد يؤدي إلى مشاكل داخلية عميقة".وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي

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