https://sarabic.ae/20250731/مدير-مركز-الدراسات-القانونية-والسياسية-في-الجامعة-اللبنانية-سياسات-باشينيان-تضر-بمصالح-أرمينيا--1103214420.html
مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية: سياسات باشينيان تضر بمصالح أرمينيا
مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية: سياسات باشينيان تضر بمصالح أرمينيا
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور سامر عبد الله، مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية، أن "الانتخابات المقبلة في أرمينيا، تحمل تأثيرا كبيرا على رئيس الوزراء... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T07:41+0000
2025-07-31T07:41+0000
2025-07-31T07:41+0000
روسيا
أرمينيا
العالم
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843760_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_8456893a7cc5d4cb5d7af363ce277af5.jpg
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، نبّه عبد الله إلى "الاتهامات والمساءلات الموجّهة لباشينيان، بشأن التفريط في بعض الحقوق القومية لأرمينيا، وما قدّمه من تنازلات لأذربيجان، ما قد ينعكس سلبًا في الانتخابات، من خلال إثارة نعرات تُضعف موقفه بالنسبة للحقوق التاريخية لأرمينيا". وأضاف أن "تلك المرحلة شهدت اتفاقات وتراجعًا عن ملف ناغورني قره باغ، حيث ظهر باشينيان بموقف متساهل ومتهاون تجاه سيادة أرمينيا، ولكن إذا أتت نتائج الانتخابات عكس توقعات واشنطن، فستلجأ إلى الضغط على أرمينيا وربما فرض العقوبات عليها".وأشار عبد الله إلى أن "واشنطن تستفيد من الظروف الدولية وضعف أوروبا، وبعد سيطرتها على الشرق الأوسط، تتحضر للإطباق على آسيا، مستغلة الضغوط على إيران وتلهي أوروبا وروسيا في أوكرانيا". وأشار عبد الله إلى أن "الصراع بين السلطة السياسية والمؤسسة الدينية ذات التأثير الكبير على الجمهور، يشكّل أزمة سياسية داخلية وهي ليست جديدة، في ظل الاعتراضات على أداء باشينيان وسياساته، التي تميل نحو الغرب والحلف الأطلسي، ما ينعكس سلبًا على مصالح أرمينيا التاريخية وحضورها". وختم مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية، بالتأكيد أن "فرض الإرادة بالقوة قد يؤدي إلى مشاكل داخلية عميقة".وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي
https://sarabic.ae/20250728/خبير-فرنسي-لـسبوتنيك-باشينيان-يستهدف-الكنيسة-لتقويض-هوية-أرمينيا-1103118905.html
https://sarabic.ae/20250724/باحث-في-شؤون-الشرق-الأوسط-يوجد-صراع-اليوم-على-الهوية-والانتماء-الأرميني-1102980727.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843760_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bc999128b2999a75307d7cbe48b10b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
روسيا, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية: سياسات باشينيان تضر بمصالح أرمينيا
حصري
أكد الدكتور سامر عبد الله، مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية، أن "الانتخابات المقبلة في أرمينيا، تحمل تأثيرا كبيرا على رئيس الوزراء نيكول باشينيان"، مشيرًا إلى أن "باشينيان، أخذ الدولة الأرمينية نحو خيارات تبعدها عن تاريخها وبعدها الجغرافي السياسي، وعن ارتباطها التاريخي بموسكو، التي لطالما شكّلت لها مظلة وحماية".
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، نبّه عبد الله إلى "الاتهامات والمساءلات الموجّهة لباشينيان، بشأن التفريط في بعض الحقوق القومية لأرمينيا، وما قدّمه من تنازلات لأذربيجان، ما قد ينعكس سلبًا في الانتخابات، من خلال إثارة نعرات تُضعف موقفه بالنسبة للحقوق التاريخية لأرمينيا".
ولفت عبد الله إلى الآليات التي أوصلت باشينيان إلى السلطة، من "عوامل داخلية وضغط خارجي وتغلغل ديمقراطي".
وأضاف أن "تلك المرحلة شهدت اتفاقات وتراجعًا عن ملف ناغورني قره باغ، حيث ظهر باشينيان بموقف متساهل ومتهاون تجاه سيادة أرمينيا، ولكن إذا أتت نتائج الانتخابات عكس توقعات واشنطن، فستلجأ إلى الضغط على أرمينيا وربما فرض العقوبات عليها".
وأشار عبد الله إلى أن "واشنطن تستفيد من الظروف الدولية وضعف أوروبا، وبعد سيطرتها على الشرق الأوسط، تتحضر للإطباق على آسيا، مستغلة الضغوط على إيران وتلهي أوروبا وروسيا في أوكرانيا".
وأضاف أن "واشنطن تعتقد أن روسيا لن تدافع عن أرمينيا، إلا أن أرمينيا بالنسبة لروسيا هي عمق وحدود ومساحة استراتيجية لا يمكن التنازل عنها كما في أوكرانيا، وفي أي منطقة تشهد حضورا للناطقين بالروسية".
وأشار عبد الله إلى أن "الصراع بين السلطة السياسية والمؤسسة الدينية ذات التأثير الكبير على الجمهور، يشكّل أزمة سياسية داخلية وهي ليست جديدة، في ظل الاعتراضات على أداء باشينيان وسياساته، التي تميل نحو الغرب والحلف الأطلسي، ما ينعكس سلبًا على مصالح أرمينيا التاريخية وحضورها".
وختم مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية، بالتأكيد أن "فرض الإرادة بالقوة قد يؤدي إلى مشاكل داخلية عميقة".
وتفاقمت التوترات بين السلطات الأرمينية والكنيسة، بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.
وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان
، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.