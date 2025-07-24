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باحث في شؤون الشرق الأوسط: يوجد صراع اليوم على الهوية والانتماء الأرميني
باحث في شؤون الشرق الأوسط: يوجد صراع اليوم على الهوية والانتماء الأرميني
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في شؤون الشرق الأوسط والقوقاز من بيروت، يوسف دردريان، تعليقا على التهم الجديدة ومنها غسيل الأموال بحق رجل الأعمال الأرميني صامويل كارابتيان، أن... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T09:12+0000
2025-07-24T09:12+0000
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وخلال حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت دردريان إلى أن "كل من يقول لا لباشينيان هو اليوم رهن الاعتقال، وبالتالي على المعارضة أن تتوحد لتضع حدا لهذه السياسة الفاشية التي يتبعها نيكول باشينيان"، مشددا على أن "لا أحد يمكنه سلخ الكنيسة عن الأرمن لا نيكول باشينيان ولا الأفكار الغربية التي يمتلكها ولا التي يسوق لها"، كاشفا عن "مسعى لتوحيد المعارضة بكل أطيافها رغم وجود بعض العقبات".وأثنى على "إعلان كارابتيان إنشاء قوة سياسية جديدة"، معتبرا أنها "خطوة يمكن أن تكون خيارا آخر للشعب الأرميني في حال أصبحت هناك انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "المشكلة بدأت مع نيكول باشينيان منذ توليه السلطة فهو يسعى إلى حكم ديكتاتوري واتباع سياسة ضد الكنيسة والسعي إلى إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة ومع أوروبا"، قائلا: "نحن لسنا ضده، ولكن لا يمكنه أن يبرم اتفاقيات مع الولايات المتحدة ومع فرنسا وينسى تاريخه".وأكد دردريان أنه "لا يمكن التفريط بأراض تابعة لأرمينيا لأجل مصالح أمريكية أو مصالح أوروبية"، مضيفا "نحن نرى اليوم مشكلة أوكرانيا وكيف تخلى الغرب عن زيلينسكي".وختم بالقول إن "باشينيان يسعى إلى التدمير الجيوسياسي والجيو-استراتيجي التابع لأرمينيا".وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي
https://sarabic.ae/20250722/خبير-أرجنتيني-باشينيان-أداة-في-يد-الغرب-لاستهداف-روسيا-عبر-جيرانها-1102907039.html
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أرمينيا, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أرمينيا, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

باحث في شؤون الشرق الأوسط: يوجد صراع اليوم على الهوية والانتماء الأرميني

09:12 GMT 24.07.2025
© Sputnikموكب إيماني في أرمينيا دعماً للكنيسة والبطريرك
موكب إيماني في أرمينيا دعماً للكنيسة والبطريرك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik
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حصري
أكد الباحث في شؤون الشرق الأوسط والقوقاز من بيروت، يوسف دردريان، تعليقا على التهم الجديدة ومنها غسيل الأموال بحق رجل الأعمال الأرميني صامويل كارابتيان، أن "الأمور أصبحت معقدة جدا وهناك صراع اليوم ليس حول ماذا يعني القضاء الذي يتحكم به باشينيان بل على الهوية والانتماء الأرميني وحتى على وجود أرمينيا على الخارطة".
وخلال حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت دردريان إلى أن "كل من يقول لا لباشينيان هو اليوم رهن الاعتقال، وبالتالي على المعارضة أن تتوحد لتضع حدا لهذه السياسة الفاشية التي يتبعها نيكول باشينيان"، مشددا على أن "لا أحد يمكنه سلخ الكنيسة عن الأرمن لا نيكول باشينيان ولا الأفكار الغربية التي يمتلكها ولا التي يسوق لها"، كاشفا عن "مسعى لتوحيد المعارضة بكل أطيافها رغم وجود بعض العقبات".
وأثنى على "إعلان كارابتيان إنشاء قوة سياسية جديدة"، معتبرا أنها "خطوة يمكن أن تكون خيارا آخر للشعب الأرميني في حال أصبحت هناك انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "المشكلة بدأت مع نيكول باشينيان منذ توليه السلطة فهو يسعى إلى حكم ديكتاتوري واتباع سياسة ضد الكنيسة والسعي إلى إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة ومع أوروبا"، قائلا: "نحن لسنا ضده، ولكن لا يمكنه أن يبرم اتفاقيات مع الولايات المتحدة ومع فرنسا وينسى تاريخه".
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
خبير أرجنتيني: باشينيان أداة في يد الغرب لاستهداف روسيا عبر جيرانها
22 يوليو, 11:29 GMT
وأكد دردريان أنه "لا يمكن التفريط بأراض تابعة لأرمينيا لأجل مصالح أمريكية أو مصالح أوروبية"، مضيفا "نحن نرى اليوم مشكلة أوكرانيا وكيف تخلى الغرب عن زيلينسكي".
وختم بالقول إن "باشينيان يسعى إلى التدمير الجيوسياسي والجيو-استراتيجي التابع لأرمينيا".

وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.

وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.
باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"
باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي
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